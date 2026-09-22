Kylian Mbappé admitiu que ficaria decepcionado caso não conquiste a Bola de Ouro. Em entrevista à rádio francesa "RFI", o atacante do Real Madrid destacou o desempenho individual na última temporada e afirmou que considera o prêmio um objetivo para qualquer jogador, embora não trate a disputa como uma obsessão.

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— É um objetivo para qualquer jogador, para qualquer competidor, mas uma obsessão? Não, não acredito. Tive um bom ano, uma grande temporada em nível individual. Sei que esse é o critério mais importante para a Bola de Ouro. Fui o artilheiro nas competições mais importantes e acho que pode ser um bom ano para mim. Tenho boas sensações — afirmou.

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Mbappé terminou a última temporada com 42 gols pelo Real Madrid, sendo 15 na Champions League. O francês ressaltou ainda que uma eventual derrota na disputa teria reflexos principalmente sobre seu espírito competitivo.

— É claro. Acho que um atleta sempre fica decepcionado quando não vence. Então, o que seria mais afetado seria meu espírito competitivo. Mas vamos ver o que acontece.

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O atacante também confirmou uma declaração em que afirmou não ter havido jogador melhor do que ele na temporada passada. Questionado sobre a frase, Mbappé não voltou atrás e explicou que não pretende mudar sua personalidade para agradar outras pessoas.

— Nunca quis agradar a todo mundo, porque isso não é possível. Mas não posso ser outra pessoa. Não vou tentar aprender a ser outra pessoa. Tento ser eu mesmo, com minhas qualidades e meus defeitos, com minhas vitórias e meus fracassos.

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Carreras comemora gol com Mbappé durante Real Madrid x Rayo Vallecano (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Mbappé cita importância da Copa do Mundo

A Copa do Mundo também apareceu na entrevista. Mbappé marcou 10 gols no torneio e chegou a 22 em Mundiais, tornando-se o maior artilheiro da história da competição. A França, no entanto, acabou eliminada pela Espanha na semifinal. Apesar da queda, o atacante afirmou que a seleção deixou uma boa imagem durante a competição e destacou a relação criada com os torcedores franceses.

— Eu não diria que foi decepcionante. Quando não se ganha, sempre existe decepção, mas acho que mostramos uma boa imagem do nosso país. Éramos uma equipe que dava prazer de assistir. Acho que as pessoas, os franceses, gostaram muito de nos ver jogar. No fim, apenas uma equipe vence. Tentamos dar o nosso melhor, mas desta vez não foi possível. Teremos que tentar novamente.

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Mbappé também defendeu que o desempenho individual deve ter peso central na escolha da Bola de Ouro. Para o francês, a avaliação precisa considerar principalmente a capacidade de um jogador atuar em alto nível e se destacar individualmente.

— É a maior competição esportiva e a que deixa mais marcas nas pessoas. E é importante. Na corrida pela Bola de Ouro, obviamente, isso é o que precisa ser destacado. Não vão anunciar uma equipe ao abrirem o envelope. Vão anunciar um jogador. Então, penso que é um prêmio individual e acho que isso deve prevalecer.

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Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

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