A despedida de Messi da Argentina: o divino cão, ator e super-herói

Um dos maiores jogadores da história do futebol anunciou recentemente sua aposentadoria da seleção argentina. O gênio Messi faz sua última partida pela albiceleste na próxima terça-feira (6), em amistoso contra a fraca equipe de Benin, atual 89ª colocada do ranking da Fifa.

O adversário, no entanto, é apenas um detalhe. Todos os olhos das arquibancadas - e do mundo - estarão voltados para o camisa 10 que deu o tricampeonato mundial à Argentina e levou a sua seleção a mais duas finais de Copa do Mundo.

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Aproveitando o tema, o Cine Lance! de hoje faz uma homenagem a Messi relembrando um pouco da "carreira" do craque na sétima arte. Ou mais ou menos isso. O argentino já "fez" de tudo um pouco no audiovisual, até mesmo algo digno de Oscar.

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Messi, o 'cachorrão'

Aqui não é nenhuma brincadeira com a rivalidade entre brasileiros e argentinos, até porque, como diz o ditado, o "cachorro é o melhor amigo do homem". A verdade é que Messi não foi exatamente um cão, mas foi devidamente homenageado no premiado filme francês "Anatomia de Uma Queda" (Anatomie d'une Chute), que recebeu várias indicações ao Oscar 2024 - inclusive de Melhor Filme - e venceu na categoria de Roteiro Original.

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O longa-metragem de 2023, dirigido por Justine Triet, que está disponível no catálogo do Prime Video, é um drama psicológico de tribunal em que a vida da escritora alemã Sandra (interpretada brilhantemente pela atriz Sandra Hüller, que também foi indicada ao Oscar) é totalmente destruída quando o marido dela, Samuel (vivido por Samuel Theis) é encontrado morto na neve após cair do sótão. Tendo como única testemunha um filho deficiente visual, e com uma perícia inconclusiva, ela se torna a principal suspeita do óbito.

Mas um dos detalhes que chama bastante a atenção em "Anatomia de Uma Queda" é o cachorro da família, principalmente para os amantes de futebol. Se no filme o nome do personagem do cãozinho é Snoop, o nome verdadeiro do "ator" acabou ficando muito mais famoso durante a divulgação da produção: afinal, o border collie se chama nada mais nada menos do que Messi.

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Atuação digna de Oscar

Além do nome chamar a atenção, a atuação do doguinho é realmente impressionante. Em uma cena crucial da trama, o animal finge estar letárgico, convulsionando e quase sem vida de forma extremamente realista, mostrando que é tão craque quanto o gênio que carrega a alcunha.

O desempenho foi tão marcante que ele venceu o Palm Dog no Festival de Cannes de 2023 (prêmio concedido à melhor atuação canina do festival). Ele também virou a grande estrela da temporada de prêmios, participando do almoço dos indicados ao Oscar e marcando presença na própria cerimônia em Los Angeles, gerando memes muito divertidos, inclusive.

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Vale destacar ainda que o cãozinho não funciona somente como um alívio fofo do filme. Como o filho de Sandra é deficiente visual, o cachorro funciona como um guia e porto-seguro emocional. Além disso, a reação e a saúde do cão tornam-se peças-chave de evidência no próprio tribunal.

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Por que o cão se chama Messi?

O nome do cão, claro, é uma homenagem direta ao jogador argentino. A sua treinadora e tutora, a francesa Laura Martin Contini, adotou o cãozinho quando ele era filhote. Na França, os cães de raça nascidos em determinado ano costumam receber nomes que começam com uma letra específica.

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No ano em que Messi nasceu - 2016 -, a letra oficial era o M. Então, seus filhos decidiram batizá-lo em homenagem ao astro do futebol.

Messi aplaudindo no Oscar (Reprodução)

Messi, o 'comediante'

Não, aqui não estamos falando de Messi atuando dentro dos campos, encenando faltas, tentando convencer os árbitros ou algo parecido. Estamos falando do astro de futebol exibindo outro "talento" nas telinhas mesmo. Em 2023, o argentino (Los Protectores, no original)" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">fez sua estreia como ator na série "Os Protetores" (Los Protectores, no original), comédia estrelada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez e pelo colombiano Andrés Parra, que pode ser assistida no Disney+.

Na trama, três agentes de futebol muito diferentes se unem para formar a Protetores S.A., que não só gerencia as finanças, mas também protege os jogadores das tentações. A participação do argentino aconteceu no primeiro episódio da segunda temporada da série, intitulado "A Queda".

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De acordo com a sinopse oficial do episódio em que Messi participa, um ano após a criação da Protectores S.A., seus três sócios conseguiram posicionar a empresa como uma das mais importantes representantes do futebol na América Latina e na Europa. Mas uma série de ligações consecutivas de vários de seus principais jogadores anunciando a quebra do contrato acaba surpreendendo os agentes. É que um poderoso empresário e seu filho decidem se aventurar no futebol e querem simplesmente o melhor: quem seria? Os Protetores, então, decidem buscar justiça.

Na cena em que Messi aparece, o 'ET' se encontra com os agentes para falar sobre um projeto para apoiar jovens que jogam em clubes europeus. Só que os muitos pedidos de fotos e vídeos, além de uma proposta de negócio, fazem com que a situação saia de controle. Será que depois de oito bolas de ouro chegou a vez do astro do futebol ficar de olho em um Emmy?

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Messi, o amigão da vizinhança

E a saga do camisa 10 da Argentina no ramo da atuação não parou por aí. Messi também fez uma " class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">participação em teaser do filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" divulgado durante a Copa do Mundo de 2026.

No vídeo promocional, publicado nas redes sociais do filme, o craque encontra o alter ego de Peter Parker (interpretado por Tom Holland) em um café de Nova York de um jeito inusitado: usando o rastreador tecnológico do próprio herói (o Spidey Tracker).

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Em seguida, em clima descontraído, o herói leva Messi para "passear" de teia entre os arranha-céus de Manhattan. O clipe acaba com a recriação de uma pose clássica das capas de gibis.

A vida de Messi

Por fim, chegamos aos documentários sobre o ídolo argentino. Embora nunca (ainda) tenham feito uma cinebiografia, o craque já foi representado por um ator em tela. O fato ocorreu no filme "Messi", de 2014. Quem teve a honra de representá-lo em tela foi Valentino Andrés Acuña, que, curiosamente, também é jogador de futebol e, atualmente, defende as cores do Newell's Old Boys. A produção conta a história do jogador desde pequeno até sua explosão no Barcelona, e conta com ótimos depoimentos de craques como Iniesta e Xavi.

O jovem, atualmente com 20 anos (à época das gravações tinha apenas sete), foi dublê de cenas dramatizadas sobre a carreira de um menino prodígio que nascera para ser um dos maiores da história. Ele foi selecionado exatamente por características semelhantes às de Messi, como a baixa estatura e a perna canhota. Como curiosidade, Valentino tem passagens pela seleção de base da Argentina e atua no Newell's Old Boys, clube pelo qual o extraterrestre também atuou. Essa, aliás, foi a única incursão do menino no cinema, que resolveu investir tudo no mercado da bola. O documentário está disponível na plataforma da Claro TV+.

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Vitória registrada

Por fim, a cereja do bolo que não poderia faltar, claro: a taça da Copa do Mundo de 2022. A série documental de quatro episódios do Apple TV "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda" mostra os bastidores da conquista do tricampeonato mundial da Argentina. A produção mistura entrevistas exclusivas com o próprio craque, depoimentos de companheiros de equipe, técnicos e comentaristas, além de imagens inéditas dos bastidores da competição no Catar.

O documentário mostra o peso da expectativa em torno daquela que poderia ser a última participação do gênio no torneio, expondo a imensa pressão que Messi carregou ao longo da carreira para espelhar o sucesso de Diego Maradona e dar um título mundial ao seu país, destacando as duras críticas que recebeu de seus próprios compatriotas após vice-campeonatos e eliminações dolorosas.

A série também revisita as quatro tentativas anteriores de Messi (2006, 2010, 2014 e 2018), ilustrando seu amadurecimento de jovem promessa a capitão e líder absoluto do elenco, que serviu para não se abater diante da derrota no primeiro jogo frente à Arábia Saudita e passar por verdadeiras batalhas campais, como contra Holanda e, principalmente, na final épica contra a França.

Um símbolo do país

Como destaque em minha crítica no Flixlândia, "A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda" funciona como uma grande celebração da carreira do astro. Vale destacar as longas entrevistas exclusivas com Messi. A série consegue mostrar um lado mais expressivo, reflexivo e humano do jogador, que historicamente costuma ser muito reservado. Os quatro episódios conseguem amarrar o arco de redenção. Ao revisitar os fracassos anteriores e a pressão esmagadora do povo argentino, o ápice da vitória no Catar ganha um peso dramático muito maior.

A série destaca a importância do futebol para a cultura argentina com imagens impressionantes, oferecendo uma visão única dos desafios e triunfos do craque durante a Copa do Mundo de 2022. "A Copa do Mundo de Messi: A Ascensão da Lenda" deixa bem claro que não estamos lidando apenas com um gênio, mas também com um símbolo de inspiração e orgulho para seu país e para o mundo do esporte. E talvez, por isso, a despedida do gênio ecoe tanto no coração dos argentinos. Depois de tantos anos após o adeus de Maradona, quem poderá escrever um novo roteiro após a leva de premiações do alienígena?

Sobre o autor

Wilson Spiler é formado em Design Gráfico, pós-graduado em Jornalismo e Marketing Digital. Fundador do site Flixlândia, já passou por grandes redações como TV Globo, GloboNews e SRzd. Atuou também para clientes como Rock in Rio, Buscapé e Dimona, e atualmente faz parte da equipe de editores de Home e do CineLance! do site Lance!.