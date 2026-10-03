Atuação de Arias contra Paraguai repercute no exterior: 'Não tem'
Colômbia perdeu por 1 a 0 pelo amistoso internacional contra o Paraguai
Jhon Arias foi alvo de críticas após a derrota da Colômbia por 1 a 0 para o Paraguai, nesta sexta-feira (2), em amistoso internacional disputado nos Estados Unidos. O jogador do Palmeiras começou como titular e atuou até os 43 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Camilo Durán.
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Nas redes sociais, torcedores colombianos questionaram principalmente o posicionamento de Arias como camisa 10 da seleção. Um dos comentários destacou que o jogador tem qualidade, mas não teria as características necessárias para exercer a função.
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Veja a repercussão:
Tradução: Jhon Arias é um ótimo jogador de futebol, mas carregar o 10 da seleção colombiana exige outras coisas que ele não tem, com todo o respeito.
Tradução: Arias é muito bom, mas o fato de que nem ele saiba de que está jogando é um problema tático terrível.
Tradução: Não entendo se Lorenzo prestou atenção demais aos jornalistas, Jhon Arias de extremo é uma dor nos olhos. Dois jogos perdidos por não entender que Puerta e Arias devem estar juntos pelo meio.
Tradução: Jhon Arias até nas laterais joga para trás
Tradução: O 10 é Arias…assim de horríveis serão os outros que jogam de 10, que um extremo é "nosso 10"
Tradução: John Arias é o PIOR 10 que eu já vi na minha vida na seleção colombiana.
Tradução: Parece um jogo do campeonato colombiano... Que tédio... Péssimo jogo da seleção... - Ângulo o pior, sem mais convocações! - Arias bom jogador... Mas na seleção está devendo bastante. - Quem é Ocampo? - Quintana de goleiro? Deveria ser Mier por causa da idade. Vamos mal!
Tradução: Jhon Arias é um jogadorazo, mas não é um 10 e também não merece usá-la, por mais que tenha tido jogos muito bons pela seleção. Me parece similar à história do Leão usando o 7 do Cristiano.
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