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Jornalistas do Lance! elegem os 10 maiores jogadores da história das seleções

Pelé lidera eleição do Lance! sobre maiores jogadores de seleções

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 18:30
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Messi e Pelé comemoram seus gols com gesto de soco no ar
Messi e Pelé comemoram seus gols na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/ AFP e Reprodução)

A redação do Lance! realizou uma votação para definir os dez maiores jogadores da história do futebol de seleções. A consulta contou com a participação dos jornalistas do veículo e consagrou Pelé na primeira colocação, com 100% dos votos computados.

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A lista reúne nomes com títulos de Copa do Mundo e impacto direto no futebol internacional. Atrás do camisa 10 brasileiro, os argentinos Lionel Messi e Diego Maradona ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente.

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Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
Pelé lidera a eleição do Lance! com 100% dos votos dos jornalistas (Foto: Divulgação / Fifa)

O Brasil é o país com maior representação no ranking. Além de Pelé no topo, o atacante Romário aparece em quarto lugar, Ronaldinho Gaúcho surge na nona colocação e Zico fecha a lista na décima posição.

Lendas do futebol europeu completam a seleção dos dez mais votados: Cristiano Ronaldo (5º), Franz Beckenbauer (6º), Zinedine Zidane (7º) e Johan Cruyff (8º).

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Confira o ranking dos 10 maiores de seleções segundo o Lance!:

    1.
  1. Pelé (Brasil) — 100% dos votos
    2. 2.
  2. Lionel Messi (Argentina)
    3. 3.
  3. Diego Maradona (Argentina)
    4. 4.
  4. Romário (Brasil)
    5. 5.
  5. Cristiano Ronaldo (Portugal)
    6. 6.
  6. Franz Beckenbauer (Alemanha)
    7. 7.
  7. Zinedine Zidane (França)
    8. 8.
  8. Johan Cruyff (Holanda)
    9. 9.
  9. Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
    10. 10.
  10. Zico (Brasil)
Messi e Cubarsi disputam a bola na final da Copa do Mundo
Lionel Messi aparece logo atrás de Pelé na votação promovida pela redação do Lance! (Foto: Franck Fife/AFP)
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