Jornalistas do Lance! elegem os 10 maiores jogadores da história das seleções
Pelé lidera eleição do Lance! sobre maiores jogadores de seleções
A redação do Lance! realizou uma votação para definir os dez maiores jogadores da história do futebol de seleções. A consulta contou com a participação dos jornalistas do veículo e consagrou Pelé na primeira colocação, com 100% dos votos computados.
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A lista reúne nomes com títulos de Copa do Mundo e impacto direto no futebol internacional. Atrás do camisa 10 brasileiro, os argentinos Lionel Messi e Diego Maradona ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente.
O Brasil é o país com maior representação no ranking. Além de Pelé no topo, o atacante Romário aparece em quarto lugar, Ronaldinho Gaúcho surge na nona colocação e Zico fecha a lista na décima posição.
Lendas do futebol europeu completam a seleção dos dez mais votados: Cristiano Ronaldo (5º), Franz Beckenbauer (6º), Zinedine Zidane (7º) e Johan Cruyff (8º).
Confira o ranking dos 10 maiores de seleções segundo o Lance!:
- Pelé (Brasil) — 100% dos votos
- Lionel Messi (Argentina)
- Diego Maradona (Argentina)
- Romário (Brasil)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Franz Beckenbauer (Alemanha)
- Zinedine Zidane (França)
- Johan Cruyff (Holanda)
- Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
- Zico (Brasil)
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