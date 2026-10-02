Jornalistas do Lance! elegem os 10 maiores jogadores da história das seleções

A redação do Lance! realizou uma votação para definir os dez maiores jogadores da história do futebol de seleções. A consulta contou com a participação dos jornalistas do veículo e consagrou Pelé na primeira colocação, com 100% dos votos computados.

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A lista reúne nomes com títulos de Copa do Mundo e impacto direto no futebol internacional. Atrás do camisa 10 brasileiro, os argentinos Lionel Messi e Diego Maradona ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente.

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Pelé lidera a eleição do Lance! com 100% dos votos dos jornalistas (Foto: Divulgação / Fifa)

O Brasil é o país com maior representação no ranking. Além de Pelé no topo, o atacante Romário aparece em quarto lugar, Ronaldinho Gaúcho surge na nona colocação e Zico fecha a lista na décima posição.

Lendas do futebol europeu completam a seleção dos dez mais votados: Cristiano Ronaldo (5º), Franz Beckenbauer (6º), Zinedine Zidane (7º) e Johan Cruyff (8º).

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Confira o ranking dos 10 maiores de seleções segundo o Lance!:

1 . Pelé (Brasil) — 100% dos votos 2 . Lionel Messi (Argentina) 3 . Diego Maradona (Argentina) 4 . Romário (Brasil) 5 . Cristiano Ronaldo (Portugal) 6 . Franz Beckenbauer (Alemanha) 7 . Zinedine Zidane (França) 8 . Johan Cruyff (Holanda) 9 . Ronaldinho Gaúcho (Brasil) 10 . Zico (Brasil)