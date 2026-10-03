Ex-Bahia brilha no futebol árabe e projeta duelo com Cristiano Ronaldo
Matheus Saldanha dá show no Al Wasl e mira duelo contra Cristiano Ronaldo
O atacante brasileiro Matheus Saldanha deu um verdadeiro show no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O ex-jogador do Bahia foi o grande protagonista da vitória acachapante do Al Wasl sobre o Ittihad Kalba por 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Copa da Liga local. O centroavante deu o passe para um dos tentos e anotou o quarto gol para selar a goleada.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional
O desempenho marcante veio em momento chave de afirmação do brasileiro na Ásia, coroando a retomada de sua sequência no time titular.
— É uma sensação muito boa. Estou trabalhando bastante para ajudar a equipe, seja com gols, assistências ou qualquer outra contribuição dentro de campo. Passei por momentos difíceis, mas nunca deixei de acreditar no meu trabalho — comemorou Saldanha.
Trajetória internacional e o sonho diante de Cristiano Ronaldo
Revelado pelo Bahia — clube onde subiu aos profissionais em 2020 e registrou 34 jogos, três gols e três assistências —, o atacante construiu um currículo internacional extenso antes de desembarcar nos Emirados Árabes. Saldanha coleciona passagens por JEF United (Japão), Chengdu Rongcheng (China), Neftchi (Azerbaijão), Partizan (Sérvia) e Ferencváros (Hungria).
A grande atuação diante do Ittihad Kalba aquece os motores para o maior compromisso da temporada: no dia 26 de outubro, o Al Wasl mede forças contra o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.
— É uma temporada de muito aprendizado e superação. Passei por momentos difíceis, enfrentei desafios que me fizeram crescer como atleta e como pessoa. Sei do meu potencial e de tudo o que ainda posso entregar. Tenho objetivos grandes e acredito que ainda tenho muito a conquistar nesta temporada — concluiu.
Futebol Internacional
De la Fuente comenta atrito entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: 'Irrepetível'Há 7 minutos
Futebol Internacional
Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo à seleção e repercute na EuropaHá 45 minutos
Palmeiras
Gómez vence duelo com Arias em amistoso com quarteto do PalmeirasHá 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)Há 4 horas
Futebol Nacional
Jornalistas do Lance! elegem os 10 maiores jogadores da história das seleçõesHá 16 horas
Futebol Internacional
Veja gols em França x Itália: Olise faz golaço e Bastoni empata dueloHá 17 horas
Mais LANCE!