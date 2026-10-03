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Ex-Bahia brilha no futebol árabe e projeta duelo com Cristiano Ronaldo

Matheus Saldanha dá show no Al Wasl e mira duelo contra Cristiano Ronaldo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 10:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Ex-atacante do Bahia vive expectativa para encarar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pela Champions da Ásia (Foto: Divulgação)
Ex-atacante do Bahia vive expectativa para encarar o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pela Champions da Ásia (Foto: Divulgação)

O atacante brasileiro Matheus Saldanha deu um verdadeiro show no futebol dos Emirados Árabes Unidos. O ex-jogador do Bahia foi o grande protagonista da vitória acachapante do Al Wasl sobre o Ittihad Kalba por 4 a 0, em partida válida pela segunda rodada da Copa da Liga local. O centroavante deu o passe para um dos tentos e anotou o quarto gol para selar a goleada.

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Matheus Saldanha comemora gol na goleada por 4 a 0 do Al Wasl pela Copa da Liga dos Emirados (Foto: Divulgação)
Matheus Saldanha comemora gol na goleada por 4 a 0 do Al Wasl pela Copa da Liga dos Emirados (Foto: Divulgação)

O desempenho marcante veio em momento chave de afirmação do brasileiro na Ásia, coroando a retomada de sua sequência no time titular.

— É uma sensação muito boa. Estou trabalhando bastante para ajudar a equipe, seja com gols, assistências ou qualquer outra contribuição dentro de campo. Passei por momentos difíceis, mas nunca deixei de acreditar no meu trabalho — comemorou Saldanha.

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Trajetória internacional e o sonho diante de Cristiano Ronaldo

Revelado pelo Bahia — clube onde subiu aos profissionais em 2020 e registrou 34 jogos, três gols e três assistências —, o atacante construiu um currículo internacional extenso antes de desembarcar nos Emirados Árabes. Saldanha coleciona passagens por JEF United (Japão), Chengdu Rongcheng (China), Neftchi (Azerbaijão), Partizan (Sérvia) e Ferencváros (Hungria).

A grande atuação diante do Ittihad Kalba aquece os motores para o maior compromisso da temporada: no dia 26 de outubro, o Al Wasl mede forças contra o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

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— É uma temporada de muito aprendizado e superação. Passei por momentos difíceis, enfrentei desafios que me fizeram crescer como atleta e como pessoa. Sei do meu potencial e de tudo o que ainda posso entregar. Tenho objetivos grandes e acredito que ainda tenho muito a conquistar nesta temporada — concluiu.

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