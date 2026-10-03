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Veja gols em Brasil x Índia: Samuel Lino faz o terceiro da Seleção

Equipes se enfrentam em Calcutá

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 11:40
Atualizado há 5 minutos
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Pedro carregando Estêvão nas costas com a camisa da Seleção
Pedro e Estêvão marcaram para a Seleção Brasileira (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Índia neste sábado (3), no último amistoso da equipe nesta Data Fifa. Após um empate e uma vitória em dois jogos contra a Austrália, os comandados de Carlo Ancelotti buscam vencer os donos da casa no primeiro confronto entre as seleções na história.

➡️Relatório da Fifa destaca Vini Jr entre os principais pontas da Copa 2026

O primeiro gol da partida foi marcado por Estêvão, aos 28 minutos do primeiro tempo. O camisa 11 dominou pela ponta direita, tirou da marcação, cortou para o meio e finalizou de canhota para abrir o placar para o Brasil. Aos 42, Pedro ampliou a vantagem. O atacante recebeu passe de Estêvão e, após desvio do goleiro Gurpreet Singh Sandhu, concluiu para o gol.

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No início da segunda etapa, Samuel Lino marcou o terceiro gol do Brasil. O atacante precisou de apenas 13 minutos em campo para balançar as redes, após receber passe de letra de Pedro.

Veja os gols da partida:

Vini Jr. domina a bola no amistoso da Seleção contra a Índia
Vini Jr. domina a bola no amistoso da Seleção contra a Índia (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Brasil tem série de mudanças na escalação para jogo com a Índia; veja o time

Como já era esperado, o técnico Carlo Ancelotti decidiu fazer uma série de mudanças na escalação do Brasil para o jogo com a Índia. O treinador confirmou a estreia de Pedro Morisco no gol, e mexeu também em todos os demais setores para a partida marcada para às 11h (de Brasília).

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➡️Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábado

A expectativa na véspera eram por sete alterações, mas Ancelotti fez uma a mais: Andrey Santos. Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador dissera que não iria confirmar o time porque "ainda tinha uma dúvida". Agora, se sabe que era Andrey na vaga de Bruno Guimarães.

Entre as outras novidades na Seleção Brasileira está a escolha de Pedro, do Flamengo, para formar o ataque ao lado de Estêvão e Vini Jr. Vale lembrar que Raphinha, que foi titular nos dois jogos com a Austrália, lesionou-se no último jogo e acabou cortado.

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Dessa forma, a escalação da Seleção para o duelo com Índia tem Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos e Gabriel Bontempo; Estevão, Pedro e Vini Jr.

Índia também escalada para o jogo com o Brasil

O técnico indiano Khalid Jamil também confirmou os 11 que iniciais para o jogo com a Seleção Brasileira. A Índia vai a campo com Gurpreet; Abhishek, Anwar, Bijoy e Mishra; Thapa, Apuia, Manvir e Williams; Sahal e Ashique.

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A seleção da Índia prega muito respeito ao Brasil. Nos últimos dias, Khalid Jamil deu declarações afirmando que a intenção do amistoso é "aprender" com o futebol brasileiro.

A arbitragem vem do Uzbequistão: Ilgiz Tantashev será o árbitro principal, auxiliado por Andrey Tsapenko e Timur Gaynullin.

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