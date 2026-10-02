Com Arthur, Werder Bremen tem melhor início desde retorno à Bundesliga

O Werder Bremen tem o seu melhor início de temporada na Bundesliga desde o retorno à primeira divisão alemã, na temporada 2022/23. Após quatro rodadas, o clube soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. O único revés aconteceu justamente na estreia da competição, quando o brasileiro Arthur ainda não estava disponível.

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Emprestado pelo Bayer Leverkusen, o lateral-direito não pôde ser relacionado para a primeira partida do Werder Bremen, a derrota por 4 a 1 para o Freiburg. Desde então, o jogador assumiu a titularidade em todas as partidas e a equipe permanece invicta, ocupando atualmente a 8ª colocação na tabela.

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Arthur ganha espaço no Werder Bremen

A adaptação ao novo clube aconteceu rapidamente. Titular desde a segunda rodada, Arthur celebrou a sequência de partidas e destacou a recepção que teve no elenco e nos bastidores do Werder Bremen.

— Estou muito feliz por ter alcançado tanto tempo de jogo logo de cara. Conseguimos uma sequência boa de resultados e nossa expectativa agora, com o retorno da Bundesliga, é continuar jogando em alto nível.

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O brasileiro também afirmou que o acolhimento recebido no clube contribuiu para acelerar o processo de adaptação ao futebol alemão.

— Fui bem acolhido aqui no clube por todos e isso ajudou a acelerar a adaptação. Quero retribuir esse carinho com muita entrega e qualidade dentro de campo ao longo desta temporada.

Arthur em ação pelo Werder Bremen (Foto: Divulgação)

Werder Bremen e a história com brasileiros

A presença de Arthur dá sequência a uma longa relação entre o Werder Bremen e jogadores brasileiros. Além do lateral, o clube já contou com outros dez atletas nascidos no Brasil ao longo de sua história.

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Entre os nomes mais marcantes está Aílton Gonçalves, atacante que foi o artilheiro do Werder Bremen na campanha do título da Bundesliga de 2003/04 e também conquistou a Copa da Alemanha em duas oportunidades, nas temporadas 1998/99 e 2003/04.

Outro brasileiro de destaque foi Diego, protagonista da conquista da Copa da Alemanha, último título do clube até o momento. O meia também foi indicado à disputa da Bola de Ouro durante sua passagem pela equipe.

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Na defesa, Naldo marcou época com a camisa alviverde. O zagueiro é apontado como um dos principais estrangeiros da história do clube e o segundo jogador não europeu com mais partidas pelo Werder Bremen.

Arthur chega ao futebol europeu com títulos

Arthur chegou ao futebol europeu em 2023, após se destacar na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-20 e fazer sua estreia pela Seleção Brasileira principal, sob o comando de Ramon Menezes.

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Naquele período, o lateral deixou o América-MG como a venda mais cara da história do clube. Já no Bayer Leverkusen, conquistou logo na primeira temporada os títulos da Bundesliga, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha.

Agora, no Werder Bremen, o jogador busca consolidar seu espaço no futebol alemão e participa de um início de temporada que já é o melhor do clube desde o retorno à elite.

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Arthur em anúncio do Werder Bremen (Foto: Divulgação)

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