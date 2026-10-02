Ex-Vasco vira coringa e se torna destaque na Ásia
Lateral ex-Vasco muda de posição no Sharjah e lidera estatísticas defensivas
Revelado nas categorias de base do Vasco e com título pela Seleção Brasileira de base, o lateral Leandrinho segue em ascensão com a camisa do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Titular em todas as sete partidas da equipe no início de temporada, o brasileiro de 21 anos demonstrou sua versatilidade tática ao ser utilizado na lateral-direita nos últimos compromissos do clube.
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A mudança de lado ocorreu no triunfo por 2 a 1 sobre o Al Dhafra, na última quinta-feira (1º), em duelo válido pela ADIB Cup. Mesmo atuando improvisado pelo lado oposto ao do seu pé preferencial, Leandrinho foi o principal pilar defensivo da partida: liderou o Sharjah com nove ações defensivas, acumulando seis cortes e três desarmes.
— Vitória muito importante pra gente, porque somamos os primeiros três pontos na competição. Está apenas no início, mas era importante somar esses pontos para entrar no grupo de classificação. Foi uma partida em que o nosso time soube se impor e abrir uma vantagem que foi muito importante para a gente poder sair com o triunfo — celebrou o ala.
Lições no Vasco e repertório ampliado
Canhoto, o atleta revelou que a experiência de atuar pela direita não é uma novidade absoluta. Nos tempos em que defendia a base do Vasco, o jogador chegou a exercer a função pontualmente antes de se consolidar nos profissionais do Cruzmaltino, onde disputou 26 partidas (dois gols e uma assistência) em 2024.
— Estou sempre pronto para servir e ajudar o clube. A minha vontade é sempre de jogar, independentemente de qual posição for. Quando o professor falou da possibilidade, eu fiquei animado. É um pouco diferente; às vezes a gente vê mais um jogador destro ser deslocado para a esquerda. No meu caso, eu sou canhoto e fui para a direita. Eu já havia jogado dessa forma na base do Vasco, não muito tempo, mas já tinha feito — relembrou Leandrinho.
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