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De la Fuente comenta atrito entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: 'Irrepetível'

Jogador deixou a seleção portuguesa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 10:34
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De La Fuente destaca postura de Espanha e faz alerta sobre Argentina (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)
De La Fuente comentou polêmica entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Antes do confronto da Espanha contra a Tchéquia pela Liga das Nações neste sábado (3), o treinador Luis de la Fuente comentou a divergência entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus na seleção portuguesa. O comandante preferiu não aprofundar a análise por não conhecer os bastidores que motivaram o afastamento do atacante.

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Após deixar a concentração de Portugal na última semana, Cristiano Ronaldo prometeu, em publicação nas redes sociais, detalhar o ocorrido em breve.

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— Especular e ficar imaginando hipóteses não é do meu feito também, não gosto. Quando acontece algo assim, como diria um professor meu, cada situação é única e irrepetível, tem que ser tratada como corresponde. Insisto: não posso responder ao certo sobre isso sem realmente saber tudo o que aconteceu — afirmou De la Fuente.

Veja a fala em vídeo:

Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal
Cristiano Ronaldo ficou no banco na última partida de Portugal (Foto: Johan Nilsson / AFP)

Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus vivem momento de tensão

Cristiano Ronaldo foi titular na estreia de Jorge Jesus pela seleção portuguesa, diante do País de Gales, e permaneceu em campo por 67 minutos. Antes da partida, o treinador havia feito elogios ao atacante e ressaltado a importância do camisa 7 para o futebol português.

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➡️ Federação Portuguesa prepara reunião para tentar reaproximar Cristiano Ronaldo

No confronto seguinte, contra a Noruega, Cristiano começou no banco, enquanto Gonçalo Ramos foi escolhido para iniciar a partida. O atacante chegou a realizar aquecimento durante o segundo tempo, mas não entrou em campo. Gonçalo Ramos marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa.

Após o apito final, Cristiano Ronaldo deixou o gramado imediatamente, em uma cena que aumentou as especulações sobre um possível desentendimento com Jorge Jesus.

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A situação ganhou novos contornos depois que o atacante não participou de um treinamento da seleção. A Federação Portuguesa de Futebol chegou a intervir para tentar amenizar o ambiente, com uma reunião envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

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Em entrevista coletiva, o treinador negou a existência de um problema entre os dois, mas reconheceu que poderia ter evitado colocar o atacante para aquecer no início do segundo tempo. Jorge Jesus também reforçou que as decisões relacionadas à escalação e à utilização dos jogadores são responsabilidade da comissão técnica, independentemente do status de cada atleta.

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Pouco depois, Cristiano Ronaldo deixou a concentração e publicou uma mensagem nas redes sociais informando sua saída. O atacante afirmou que posteriormente se manifestaria sobre o episódio.

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