Amistoso entre Argentina e Burkina Faso está em risco e pode não acontecer

O confronto entre Argentina e Burkina Faso marcado para este sábado (3) está em risco e pode não acontecer por problemas logísticos. A equipe africana está presa em Marrocos e não tem garantias de que chegará à América do Sul nas próximas horas.

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Na segunda-feira (28), a Burkina Faso fez um amistoso contra a República Centro-Africana e tinha um voo privado e direto planejado para decolar na terça-feira (29). A ideia da equipe era chegar no dia seguinte para descansar e treinar, mas o voo foi cancelado.

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Diante da suspensão do voo inicialmente marcado, a Federação de Burkina Faso recebeu a oferta de fazer uma viagem em um avião regular. No entanto, os jogadores não aprovaram a ideia, uma vez que queriam fazer uma travessia privada para diminuir o tempo do deslocamento.

Caso uma solução seja encontrada, a equipe de Burkina Faso chegaria na Argentina somente para o dia do jogo contra a atual vice-campeã do mundo. Os jogadores não conseguiriam treinar na América do Sul e entrariam em campo com os efeitos do jet lag.

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Veja a nota da Federação de Burkina Faso sobre o amistoso contra a Argentina

A Federação de Futebol de Burkina Faso tem o prazer de esclarecer ao público nacional, aos torcedores dos Etalons e aos seus parceiros a situação atual da delegação de Burkina Faso no Marrocos, durante sua viagem a Buenos Aires para o amistoso internacional entre Argentina e Burkina Faso, marcado para domingo, 4 de outubro de 2026.

A viagem da seleção foi interrompida devido ao cancelamento não anunciado, pela companhia aérea, do voo originalmente agendado para 30 de setembro. Esse cancelamento levou ao reagendamento dos planos de viagem da delegação.

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Desde o ocorrido, o Ministério do Esporte, a Federação e a Embaixada têm trabalhado para encontrar uma solução o mais rápido possível para permitir que a delegação continue sua viagem a Buenos Aires. Diversas opções para reorganizar a viagem foram exploradas, mas as limitações, principalmente em relação ao tempo de deslocamento, causaram frustração entre os jogadores.

Diante dessa situação, a Comandante Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, Ministra do Esporte, Juventude e Emprego, o Comandante Oumarou Sawadogo, Presidente da Federação de Futebol de Burkina Faso, e o Comandante Mamadou Coulibaly, Embaixador de Burkina Faso no Marrocos, estão pessoalmente empenhados em encontrar uma solução para que a equipe possa chegar a Buenos Aires o mais breve possível e garantir a participação dos Etalons nesta partida internacional.

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Compreendendo as legítimas preocupações dos torcedores, a Federação de Futebol de Burkina Faso comunicará quaisquer novidades relevantes. Agradece aos torcedores, parceiros e a todos os envolvidos no futebol de Burkina Faso pelo apoio e compreensão.

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