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Gómez vence duelo com Arias em amistoso com quarteto do Palmeiras

Paraguai derrotou a Colômbia por 1 a 0 em amistoso realizado na noite da última sexta-feira (2)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/10/2026 09:25
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gustavo gomez paraguai
Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, em partida pelo Paraguai (Foto: Marlon Costa)

O Paraguai venceu a Colômbia por 1 a 0, na noite de sexta-feira (2), em amistoso disputado no Sports Illustrated Stadium, em Harrison, nos Estados Unidos. O zagueiro Gustavo Gómez e o meia-atacante Jhon Arias, ambos do Palmeiras, foram titulares pelas respectivas seleções. O gol, porém, foi marcado por Hugo Benítez, aos 11 minutos do segundo tempo.

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Já Mauricio e Ramón Sosa foram acionados pela comissão técnica de Gustavo Alfaro na segunda etapa. O meia substituiu Almirón, enquanto o atacante entrou no lugar de Enciso, ambos nos minutos finais. Com isso, permaneceram em campo por pouco mais de cinco minutos, sem considerar os acréscimos.

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O Paraguai ainda terá outro amistoso, contra o New York Red Bulls, na próxima segunda-feira (5). Para contar com o trio de convocados no duelo com o Bahia, em 8 de outubro, o Palmeiras fretará um voo para trazer os jogadores ao Brasil na terça-feira (6), dois dias antes do compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

A Colômbia encara o Peru, em Miami, no dia 6 de outubro, e Jhon Arias também retornará a São Paulo em voo fretado pelo clube. A expectativa é de que o meia-atacante chegue à capital paulista na manhã do dia 7.

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A expectativa é de que o quarteto esteja à disposição do técnico Abel Ferreira para enfrentar o Bahia. Gómez e Arias são titulares absolutos, enquanto Mauricio e Ramón Sosa disputam uma vaga entre os 11 iniciais. O Palmeiras recebe a equipe baiana às 21h30 (de Brasília) de quinta-feira (8), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Arias em ação durante Colômbia e Paraguai, pelo amistoso internacional
Arias, jogador do Palmeiras, em ação durante derrota da Colômbia para o Paraguai, em amistoso internacional (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

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