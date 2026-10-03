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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 06:00
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Seleção empatou com a Austrália
Seleção empatou com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O sábado (3) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com amistosos internacionais, jogos pelo Campeonato Brasileiro e decisões na competição feminina. Os destaques ficam para Brasil x Índia, Corinthians x São Paulo e Atlético-MG x RB Bragantino.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 3 de outubro de 2026):

Amistoso Internacional

11h – Brasil x Índia – Globo, YouTube e Sportv
21h – Argentina x Burkina Faso – Sportv
23h – Estados Unidos x México – ESPN e Disney+

Jogadores comemoram gol em Brasil x Austrália
Jogadores comemoram gol em Brasil x Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv

Liga das Nações A

13h – Croácia x Inglaterra – ESPN e Disney+

Liga das Nações B

15h45 – Suíça x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro – Série B

11h – Avaí x Ceará – Disney+
16h – Atlético-GO x América-MG – ESPN e Disney+
17h – Cuiabá x Ponte Preta – Disney+
18h30 – Botafogo-SP x Vila Nova – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino – Final

16h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) – Globo, YouTube, Sportv, TV Brasil, Uol Esporte e NSports

Campeonato Brasileiro

18h30 – Atlético-MG x RB Bragantino – Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

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