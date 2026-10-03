Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (03/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (3) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com amistosos internacionais, jogos pelo Campeonato Brasileiro e decisões na competição feminina. Os destaques ficam para Brasil x Índia, Corinthians x São Paulo e Atlético-MG x RB Bragantino.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 3 de outubro de 2026):
Amistoso Internacional
11h – Brasil x Índia – Globo, YouTube e Sportv
21h – Argentina x Burkina Faso – Sportv
23h – Estados Unidos x México – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
Liga das Nações A
13h – Croácia x Inglaterra – ESPN e Disney+
Liga das Nações B
15h45 – Suíça x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro – Série B
11h – Avaí x Ceará – Disney+
16h – Atlético-GO x América-MG – ESPN e Disney+
17h – Cuiabá x Ponte Preta – Disney+
18h30 – Botafogo-SP x Vila Nova – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino – Final
16h30 – Corinthians (F) x São Paulo (F) – Globo, YouTube, Sportv, TV Brasil, Uol Esporte e NSports
Campeonato Brasileiro
18h30 – Atlético-MG x RB Bragantino – Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)Há 7 horas
Onde Assistir
São Paulo x Corinthians: onde assistir à final do Brasileirão FemininoHá 11 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 13 horas
Onde Assistir
Índia x Brasil: onde assistir, horário e escalaçõesHá 16 horas
Onde Assistir
Bélgica x Turquia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 22 horas
Onde Assistir
França x Itália: onde assistir, horário e escalaçõesHá 22 horas
Mais LANCE!