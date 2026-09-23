Lionel Messi fará seu último jogo pela Argentina no dia 6 de outubro, em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O técnico Lionel Scaloni convocou Messi para a Data FIFA de outubro, em que a Argentina disputará três amistosos. O atacante, no entanto, participará apenas do último deles.

A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que a partida será celebrada com uma grande festa no Monumental. Todos os atletas que conquistaram a Copa do Mundo de 2022 com Messi pela Argentina estarão no jogo de despedida.

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Messi joga última partida pela Argentina em amistoso contra Benin no Monumental de Núñez (Foto: Paul Ellis/AFP)

Antes do jogo de despedida, a seleção enfrenta a Bolívia em 30 de setembro, em Córdoba, e Burkina Faso em 3 de outubro, no próprio Monumental. Os três amistosos compõem a primeira Data FIFA após o vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo de 2026.

Messi publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o modelo especial que foi desenvolvido para sua despedida da seleção argentina. "Último jogo... Uma camisa para toda a vida", escreveu o craque na postagem.

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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600

Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:

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Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)

Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)

Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)

Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)

Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)

Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)

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