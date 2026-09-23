Despedida de Messi: como e contra quem será o último jogo do camisa 10 da Argentina?
Craque joga última partida pela Albiceleste em amistoso contra Benin no Monumental de Núñez
Lionel Messi fará seu último jogo pela Argentina no dia 6 de outubro, em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O técnico Lionel Scaloni convocou Messi para a Data FIFA de outubro, em que a Argentina disputará três amistosos. O atacante, no entanto, participará apenas do último deles.
A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou que a partida será celebrada com uma grande festa no Monumental. Todos os atletas que conquistaram a Copa do Mundo de 2022 com Messi pela Argentina estarão no jogo de despedida.
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Antes do jogo de despedida, a seleção enfrenta a Bolívia em 30 de setembro, em Córdoba, e Burkina Faso em 3 de outubro, no próprio Monumental. Os três amistosos compõem a primeira Data FIFA após o vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo de 2026.
Messi publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o modelo especial que foi desenvolvido para sua despedida da seleção argentina. "Último jogo... Uma camisa para toda a vida", escreveu o craque na postagem.
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Ingressos para despedida de Messi da Argentina chegam a R$ 1.600
Os ingressos para o jogo no Monumental serão vendidos entre 90 mil e 480 mil pesos argentinos, a depender do setor. Os valores equivalem a aproximadamente R$ 300 e R$ 1.600, respectivamente, conforme a cotação atual. Confira os valores:
- Arquibancada popular: 90.000 pesos argentinos (R$ 305)
- Menores na popular (3 a 10 anos): 29.000 pesos (R$ 98,3)
- Platea Alta Sívori e Centenário: 180.000 pesos (R$ 610)
- Platea Media Sívori e Centenário: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Alta San Martín e Belgrano: 320.000 pesos (R$ 1.085)
- Platea Baja San Martín e Belgrano: 450.000 pesos (R$ 1.526)
- Platea Media San Martín e Belgrano: 480.000 pesos (R$ 1.628)
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