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Veja gols em São Paulo x Santos: Luciano e Gabigol marcam

Clássico acontece nesta sexta-feira (2), válido pela 21ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 20:41
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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São Paulo e Santos estão se enfrentando nesta sexta (2)
São Paulo e Santos estão se enfrentando nesta sexta (2) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2), no Morumbis, em partida atrasada válida pela 21ª rodada do Brasileirão. Aos 32 minutos da primeira etapa, o árbitro marca pênalti e Luciano converte para abrir o placar para o Tricolor Paulista, e logo após Gabigol empata.

➡️Por que São Paulo x Santos acontece nesta sexta-feira, durante a Data Fifa? Entenda

Bola para um lado, goleiro para o outro. Luciano abre o placar em cobrança de pênalti.

Veja o gol:

Não demorou muito, aos 35 minutos da primeira etapa, o Peixe responde logo na sequência! Cebolinha aciona Escobar na ponta esquerda e ele cruza na medida para Gabigol. O camisa 9 cabeceia no cantinho, e Carlos Coronel não consegue alcançar.

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Veja o gol:

Como chegam as equipes?

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São Paulo

O São Paulo volta a campo após mais de dez dias sem jogar por conta da Data Fifa. Na última partida válida pelo Brasileirão, o Tricolor venceu o Internacional por 1 a 0 e chegou à 11ª colocação, com 36 pontos no campeonato nacional. Das últimas cinco partidas no torneio, o clube da capital conta com três vitórias e duas derrotas.

Do lado do técnico Dorival Júnior, o comandante não poderá contar com peças fundamentais do time titular. Por outro lado, o período de treinos na Data Fifa serviu para recuperar atletas que reforçam o elenco no restante da temporada.

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Principal desfalque no ataque de Dorival Júnior é o centroavante Calleri. O argentino cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional. Além dele, o meio-campista Djhordney, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, não foi liberado pela CBF e fica fora do clássico. No departamento médico, Domingos Duarte e Aurélio Buta também estão descartados.

A boa notícia no CT da Barra Funda é o retorno de Bobadilla. Recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, o meio-campista treina sem limitações e fica à disposição para o San-São.

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São Paulo e Santos no primeiro turno do Brasileirão
São Paulo e Santos no primeiro turno do Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos

Por outro lado, o Santos chega ao confronto contra o São Paulo na 8ª colocação, com 38 pontos, e buscando manter uma sequência positiva da equipe fora de casa. Das últimas quatro partidas do clube distante da Vila Belmiro pelo Brasileirão, o Peixe venceu todas.

O técnico Cuca terá algumas baixas confirmadas para o clássico, como Gabriel Bontempo e Luan Peres. O primeiro está com a Seleção Brasileira disputando os amistosos pela primeira vez, enquanto o segundo cumprirá suspensão em razão do terceiro cartão amarelo.

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Já Coutinho vem agradando à comissão técnica e deve ser relacionado para o San-São. Além dele, a comissão técnica deve ter outros dois reforços entre os relacionados para o clássico: Willian Arão e Barreal.

Neymar, por outro lado, segue fora, mas já está realizando atividade com a equipe e continua em processo de transição física devido a uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no duelo contra o Palmeiras, em 2 de setembro, pela Copa do Brasil.

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Ficha do confronto

  • Competição: Campeonato Brasileiro;
  • Data e horário: sexta-feira (2), às 20h (de Brasília);
  • Local: Morumbis, São Paulo (SP);
  • Onde assistir: SporTV e Premiere;
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real;
  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fernanda Kruger (MT);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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