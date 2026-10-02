Veja gols em Bélgica x Turquia: Lukaku faz o terceiro para os diabos vermelhos
Bélgica venceu a Turquia por 3 a 0 pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações
A Bélgica venceu a Turquia por 3 a 0 nesta sexta-feira (2), no Estádio de Sclessin, em Liège, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Os gols da partida foram marcados por Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional
Veja o primeiro gol da Bélgica
Veja o segundo gol da Bélgica
Veja o terceiro gol da Bélgica
Tudo sobre a partida entre Bélgica x Turquia
A Bélgica, comandada pelo técnico Mark van Bommel, chega para o confronto tentando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para a França na última rodada. Apesar do revés, a seleção belga está três pontos à frente do rival na classificação e aposta no fator casa e na liderança de Kevin De Bruyne para seguir na disputa pelas primeiras posições da chave.
Já a Turquia vive um momento de maior pressão após ser goleada por 4 a 1 pela Itália em seu último compromisso. A equipe dirigida por Vincenzo Montella precisa urgentemente somar pontos para não se complicar na tabela. Para buscar o resultado como visitante, a seleção turca confia em jovens talentos como Arda Guler e na experiência defensiva de Merih Demiral.
✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Turquia
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Liga A)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica).
👁️ Onde assistir: Sportv e Disney+.
🕴️ Árbitro: Rohit Saggi (NOR).
🚩 Assistentes: Anders Olav Dale (NOR) e Ole Andreas Haukåsen (NOR).
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE).
Futebol Internacional
Veja gols em França x Itália: Olise faz golaço e Bastoni empata dueloHá 36 minutos
Futebol Internacional
Ex-Vasco vira coringa e se torna destaque na ÁsiaHá 54 minutos
Futebol Internacional
Amistoso entre Argentina e Burkina Faso está em risco e pode não acontecerHá 58 minutos
Futebol Internacional
Julgamento por documentário de Vini Jr. ganha data na EspanhaHá 1 hora
Futebol Internacional
Com Arthur, Werder Bremen tem melhor início desde retorno à BundesligaHá 1 hora
Futebol Internacional
Ex-Atlético se destaca em início de temporada no futebol europeuHá 2 horas
Mais LANCE!