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Veja gols em Bélgica x Turquia: Lukaku faz o terceiro para os diabos vermelhos

Bélgica venceu a Turquia por 3 a 0 pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 16:50
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Kevin De Bruyne comemora o gol da Bélgica sobre a Turquia na Liga das Nações (Foto: John Thys / AFP)
Kevin De Bruyne comemora o gol da Bélgica sobre a Turquia na Liga das Nações (Foto: John Thys / AFP)

A Bélgica venceu a Turquia por 3 a 0 nesta sexta-feira (2), no Estádio de Sclessin, em Liège, pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Os gols da partida foram marcados por Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

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Veja o primeiro gol da Bélgica

Veja o segundo gol da Bélgica

Veja o terceiro gol da Bélgica

Kevin De Bruyne comemora o gol da Bélgica sobre a Turquia na Liga das Nações (Foto: John Thys / AFP)
Kevin De Bruyne comemora o gol da Bélgica sobre a Turquia na Liga das Nações (Foto: John Thys / AFP)

Tudo sobre a partida entre Bélgica x Turquia

A Bélgica, comandada pelo técnico Mark van Bommel, chega para o confronto tentando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para a França na última rodada. Apesar do revés, a seleção belga está três pontos à frente do rival na classificação e aposta no fator casa e na liderança de Kevin De Bruyne para seguir na disputa pelas primeiras posições da chave.

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Já a Turquia vive um momento de maior pressão após ser goleada por 4 a 1 pela Itália em seu último compromisso. A equipe dirigida por Vincenzo Montella precisa urgentemente somar pontos para não se complicar na tabela. Para buscar o resultado como visitante, a seleção turca confia em jovens talentos como Arda Guler e na experiência defensiva de Merih Demiral.

✅ FICHA TÉCNICA
Bélgica 🆚 Turquia
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Liga A)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Sclessin, em Liège (Bélgica).
👁️ Onde assistir: Sportv e Disney+.
🕴️ Árbitro: Rohit Saggi (NOR).
🚩 Assistentes: Anders Olav Dale (NOR) e Ole Andreas Haukåsen (NOR).
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE).

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