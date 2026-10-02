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Veja gols em França x Itália: Olise faz golaço e Bastoni empata duelo

Seleções se enfrentaram no Stade de France

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 17:23
Atualizado há 34 minutos
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França e Itália se enfrentam pela Nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
França e Itália se enfrentam pela Nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

França e Itália empataram por 1 a 1, em partida pela Nations League realizado nesta sexta-feira (2), no Stade de France, em Saint-Denis (França). Os franceses abriram o placar da partida com golaço de falta de Olise, mas os italianos aproveitaram erro na saída de bola para igualar o marcador com Bastoni.

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Aos 22 minutos da etapa final, Bastoni desarmou Lucas da Cunha, invadiu a área e, com frieza, superou Maignan para igualar o placar.

Veja o gol da França

Veja o gol da Itália

Tudo sobre a partida entre França x Itália (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

A França, comandada pelo técnico Zinedine Zidane, chega para o confronto com 100% de aproveitamento após vencer a Turquia e a Bélgica, liderando a chave com seis pontos. Os Bleus buscam manter a campanha perfeita jogando diante de sua torcida, mas precisarão lidar com o importante desfalque de seu principal astro, Kylian Mbappé, que foi cortado por lesão no joelho esquerdo.

Já a Itália tenta embalar na competição para se aproximar da liderança do grupo. A Azzurra, sob o comando de Roberto Mancini, estreou com uma dura derrota por 2 a 0 para a Bélgica, mas reagiu prontamente ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre a Turquia, fora de casa, na última rodada.

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✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Itália
Liga das Nações 2026/27 – 3ª Rodada (Grupo A1)
📆 Data e horário: sexta-feira, 2 de outubro de 2026, às 15h45 (de Brasília).
📍 Local: Stade de France, em Saint-Denis (França).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
🕴️ Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).
🚩 Assistentes: Guadalupe Porras Ayuso (ESP) e Raúl Cabañero (ESP).
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP).

França e Itália se enfrentam pela Nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
França e Itália se enfrentam pela Nations League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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