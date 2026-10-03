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Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo à seleção e repercute na Europa

Comentarista do sportv questionou falta de apoio dos companheiros portugueses ao astro, que deixou a concentração da seleção

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 09:56
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Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
Cristiano Ronaldo antes de Portugal x País de Gales pela Liga das Nações. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A situação envolvendo Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa ganhou um novo capítulo neste sábado (3). O atacante curtiu uma publicação nas redes sociais que reproduzia uma declaração de Felipe Melo sobre a relação do astro com os companheiros de equipe.

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Durante o programa Seleção sportv, na última sexta-feira (2), o ex-jogador afirmou que existe uma diferença na maneira como Cristiano Ronaldo é tratado dentro de Portugal em comparação com o apoio recebido por Lionel Messi dos jogadores argentinos. A declaração acabou sendo compartilhada nas redes sociais e recebeu a interação do camisa 7.

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A curtida rapidamente chamou atenção da imprensa portuguesa e espanhola. O jornal A Bola destacou o gesto e afirmou que a atitude de Cristiano Ronaldo "dará o que falar". Na Espanha, Marca e As também repercutiram a interação e relacionaram o episódio ao momento turbulento vivido pelo atacante na seleção portuguesa.

Jornal A Bola repercute curtida de Cristiano Ronaldo
Jornal A Bola repercute curtida de Cristiano Ronaldo
Jornal AS repercute curtida de Cristiano Ronaldo
Jornal AS repercute curtida de Cristiano Ronaldo
Jornal Marca repercute curtida de Cristiano Ronaldo
Jornal Marca repercute curtida de Cristiano Ronaldo

O caso ocorre poucos dias depois de Cristiano Ronaldo deixar a concentração de Portugal em meio ao atrito com Jorge Jesus. A relação entre os dois, que já haviam trabalhado juntos no Al-Nassr, passou a ser questionada após a partida contra a Noruega.

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Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus vivem momento de tensão

Cristiano Ronaldo foi titular na estreia de Jorge Jesus pela seleção portuguesa, diante do País de Gales, e permaneceu em campo por 67 minutos. Antes da partida, o treinador havia feito elogios ao atacante e ressaltado a importância do camisa 7 para o futebol português.

➡️ Federação Portuguesa prepara reunião para tentar reaproximar Cristiano Ronaldo

No confronto seguinte, contra a Noruega, Cristiano começou no banco, enquanto Gonçalo Ramos foi escolhido para iniciar a partida. O atacante chegou a realizar aquecimento durante o segundo tempo, mas não entrou em campo. Gonçalo Ramos marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa.

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Após o apito final, Cristiano Ronaldo deixou o gramado imediatamente, em uma cena que aumentou as especulações sobre um possível desentendimento com Jorge Jesus.

A situação ganhou novos contornos depois que o atacante não participou de um treinamento da seleção. A Federação Portuguesa de Futebol chegou a intervir para tentar amenizar o ambiente, com uma reunião envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

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Em entrevista coletiva, o treinador negou a existência de um problema entre os dois, mas reconheceu que poderia ter evitado colocar o atacante para aquecer no início do segundo tempo. Jorge Jesus também reforçou que as decisões relacionadas à escalação e à utilização dos jogadores são responsabilidade da comissão técnica, independentemente do status de cada atleta.

Pouco depois, Cristiano Ronaldo deixou a concentração e publicou uma mensagem nas redes sociais informando sua saída. O atacante afirmou que posteriormente se manifestaria sobre o episódio.

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