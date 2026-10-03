Cristiano Ronaldo curte crítica de Felipe Melo à seleção e repercute na Europa
Comentarista do sportv questionou falta de apoio dos companheiros portugueses ao astro, que deixou a concentração da seleção
A situação envolvendo Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa ganhou um novo capítulo neste sábado (3). O atacante curtiu uma publicação nas redes sociais que reproduzia uma declaração de Felipe Melo sobre a relação do astro com os companheiros de equipe.
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Durante o programa Seleção sportv, na última sexta-feira (2), o ex-jogador afirmou que existe uma diferença na maneira como Cristiano Ronaldo é tratado dentro de Portugal em comparação com o apoio recebido por Lionel Messi dos jogadores argentinos. A declaração acabou sendo compartilhada nas redes sociais e recebeu a interação do camisa 7.
A curtida rapidamente chamou atenção da imprensa portuguesa e espanhola. O jornal A Bola destacou o gesto e afirmou que a atitude de Cristiano Ronaldo "dará o que falar". Na Espanha, Marca e As também repercutiram a interação e relacionaram o episódio ao momento turbulento vivido pelo atacante na seleção portuguesa.
O caso ocorre poucos dias depois de Cristiano Ronaldo deixar a concentração de Portugal em meio ao atrito com Jorge Jesus. A relação entre os dois, que já haviam trabalhado juntos no Al-Nassr, passou a ser questionada após a partida contra a Noruega.
Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus vivem momento de tensão
Cristiano Ronaldo foi titular na estreia de Jorge Jesus pela seleção portuguesa, diante do País de Gales, e permaneceu em campo por 67 minutos. Antes da partida, o treinador havia feito elogios ao atacante e ressaltado a importância do camisa 7 para o futebol português.
➡️ Federação Portuguesa prepara reunião para tentar reaproximar Cristiano Ronaldo
No confronto seguinte, contra a Noruega, Cristiano começou no banco, enquanto Gonçalo Ramos foi escolhido para iniciar a partida. O atacante chegou a realizar aquecimento durante o segundo tempo, mas não entrou em campo. Gonçalo Ramos marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa.
Após o apito final, Cristiano Ronaldo deixou o gramado imediatamente, em uma cena que aumentou as especulações sobre um possível desentendimento com Jorge Jesus.
A situação ganhou novos contornos depois que o atacante não participou de um treinamento da seleção. A Federação Portuguesa de Futebol chegou a intervir para tentar amenizar o ambiente, com uma reunião envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.
Em entrevista coletiva, o treinador negou a existência de um problema entre os dois, mas reconheceu que poderia ter evitado colocar o atacante para aquecer no início do segundo tempo. Jorge Jesus também reforçou que as decisões relacionadas à escalação e à utilização dos jogadores são responsabilidade da comissão técnica, independentemente do status de cada atleta.
Pouco depois, Cristiano Ronaldo deixou a concentração e publicou uma mensagem nas redes sociais informando sua saída. O atacante afirmou que posteriormente se manifestaria sobre o episódio.
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