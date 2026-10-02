Ex-Atlético se destaca em início de temporada no futebol europeu

Ex-goleiro do Atlético-MG, Matheus Mendes vem se destacando neste início de temporada pelo Alverca. Titular em todas as sete partidas da equipe na Liga Portugal, o goleiro soma 630 minutos em campo, 23 defesas e 13 intervenções em finalizações de dentro da área. O brasileiro também lidera todos os goleiros da competição no número de saídas do gol bem-sucedidas, com dez.

— Sou um cara focado e ciente das coisas que posso melhorar, mas também das coisas que sou bom. A época não começou exatamente da maneira que queríamos, mas nunca faltou empenho e vontade de evoluir. Os companheiros me ajudam e eu os ajudo. Isso é futebol. As críticas não me abalam, a confiança permanece a mesma e o desejo de fazer melhor a cada jogo, também. E o que realmente importa, no fim das contas, são as vitórias que conquistamos e queremos muitas outras delas. Agora é descansar, depois trabalhar e voltar com tudo depois da Data Fifa — comentou o goleiro.

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Além do bom desempenho geral, Matheus Mendes também aparece entre os brasileiros de maior destaque na posição na Liga Portugal. O goleiro lidera o ranking de saídas certas e ocupa a segunda colocação em número de defesas, com 23, e em intervenções em finalizações de dentro da área, com 13. Ele também é o segundo brasileiro com mais socos, com quatro.

O goleiro ainda registra média de 3,3 defesas por partida e 68% de aproveitamento nas intervenções. No total, são 7,1 bolas recuperadas e 1,4 corte por jogo, números que reforçam a importância de Matheus Mendes para o Alverca neste início de temporada.

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Matheus Mendes pelo Atlético-MG

Cria das categorias de base do Atlético, Matheus Mendes teve poucas oportunidades no time principal, principalmente pela disputa por espaço com Everson. Ao todo, o goleiro disputou 19 partidas pela equipe profissional do Galo.

Em busca de mais minutagem e experiência, Matheus Mendes foi emprestado ao CSA, em 2020, e posteriormente ao América. No Coelho, o goleiro ganhou destaque durante a campanha do vice-campeonato Mineiro, embora tenha apresentado oscilações ao longo da disputa da Série B.

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Ao todo, Matheus Mendes disputou 28 partidas pelo América antes de deixar o clube. Na sequência, o goleiro foi negociado em definitivo com o Alverca, de Portugal, onde vem ganhando espaço e se destacando nesta temporada.