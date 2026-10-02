Ex-Atlético se destaca em início de temporada no futebol europeu
Matheus Mendes vive bom momento no Alverca, de Portugal
Ex-goleiro do Atlético-MG, Matheus Mendes vem se destacando neste início de temporada pelo Alverca. Titular em todas as sete partidas da equipe na Liga Portugal, o goleiro soma 630 minutos em campo, 23 defesas e 13 intervenções em finalizações de dentro da área. O brasileiro também lidera todos os goleiros da competição no número de saídas do gol bem-sucedidas, com dez.
— Sou um cara focado e ciente das coisas que posso melhorar, mas também das coisas que sou bom. A época não começou exatamente da maneira que queríamos, mas nunca faltou empenho e vontade de evoluir. Os companheiros me ajudam e eu os ajudo. Isso é futebol. As críticas não me abalam, a confiança permanece a mesma e o desejo de fazer melhor a cada jogo, também. E o que realmente importa, no fim das contas, são as vitórias que conquistamos e queremos muitas outras delas. Agora é descansar, depois trabalhar e voltar com tudo depois da Data Fifa — comentou o goleiro.
Além do bom desempenho geral, Matheus Mendes também aparece entre os brasileiros de maior destaque na posição na Liga Portugal. O goleiro lidera o ranking de saídas certas e ocupa a segunda colocação em número de defesas, com 23, e em intervenções em finalizações de dentro da área, com 13. Ele também é o segundo brasileiro com mais socos, com quatro.
O goleiro ainda registra média de 3,3 defesas por partida e 68% de aproveitamento nas intervenções. No total, são 7,1 bolas recuperadas e 1,4 corte por jogo, números que reforçam a importância de Matheus Mendes para o Alverca neste início de temporada.
Matheus Mendes pelo Atlético-MG
Cria das categorias de base do Atlético, Matheus Mendes teve poucas oportunidades no time principal, principalmente pela disputa por espaço com Everson. Ao todo, o goleiro disputou 19 partidas pela equipe profissional do Galo.
Em busca de mais minutagem e experiência, Matheus Mendes foi emprestado ao CSA, em 2020, e posteriormente ao América. No Coelho, o goleiro ganhou destaque durante a campanha do vice-campeonato Mineiro, embora tenha apresentado oscilações ao longo da disputa da Série B.
Ao todo, Matheus Mendes disputou 28 partidas pelo América antes de deixar o clube. Na sequência, o goleiro foi negociado em definitivo com o Alverca, de Portugal, onde vem ganhando espaço e se destacando nesta temporada.
Futebol Internacional
Artilheiro do Real Madrid e 'rival' de Endrick é convocado para EspanhaHá 42 minutos
Futebol Internacional
Atacante da Dinamarca empurra Jorge Jesus após polêmica com Cristiano RonaldoHá 1 hora
Futebol Internacional
Saiba como joga a Índia, adversária do Brasil neste sábadoHá 1 hora
Futebol Internacional
Seleção de Portugal perde mais de 1,5 milhão de seguidores após polêmica com CR7Há 2 horas
Futebol Internacional
Barcelona x Real Madrid: El Clásico terá bola especial na temporada 2026/27; veja fotoHá 2 horas
Seleção Brasileira
Palco de amistoso do Brasil traz lembrança especial para Vini Jr e SeleçãoHá 2 horas
Mais LANCE!