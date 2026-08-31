Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina
Camisa 10 encerra ciclo com quatro títulos e 125 gols marcados
Mais de um mês após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. Nas redes sociais, o camisa 10 comunicou seu afastamento definitivo da Albiceleste após mais de 20 anos de serviço em uma carta escrita aos seus fãs.
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- Depois desse tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me aposento da seleção. Foi uma decisão que me doeu e dói na alma, mas entendo que esse é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que ganhamos tudo, mas antes também. Sempre briguei e dei tudo por essa camisa para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de serem argentinos através do futebol - diz o início do comunicado.
Além da derrota na final da Copa do Mundo, Lionel Messi sofreu recentemente com o falecimento de seu pai. Em meio a esse cenário, o jogador decide seguir sua carreira se dedicando integralmente ao Inter Miami, com quem tem contrato até 2028.
- Falta pouco e etapas vão se fechando. Essa é uma que me dói muito. Amo, amei e amarei sempre estar na seleção. Obrigado por todo o carinho nesses 20 anos. Vou sentir falta de escutá-los desde dentro do campo. Agora serei mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre nos momentos bons e ruins. Vou com tranquilidade e orgulhoso de ter presenteado vocês, junto aos meus companheiros, com momentos sonhados. Fui uma loucura viver com vocês.
Lionel Messi encerra sua passagem na seleção argentina com quatro títulos conquistados, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima. O camisa 10 fecha seu ciclo como o maior artilheiro da história da Albiceleste 125 gols marcados por seu país.
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