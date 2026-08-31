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Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina

Camisa 10 encerra ciclo com quatro títulos e 125 gols marcados

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 12:22
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Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo
Messi chora após derrota da Argentina para a Espanha na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Mais de um mês após a derrota na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. Nas redes sociais, o camisa 10 comunicou seu afastamento definitivo da Albiceleste após mais de 20 anos de serviço em uma carta escrita aos seus fãs.

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- Depois desse tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me aposento da seleção. Foi uma decisão que me doeu e dói na alma, mas entendo que esse é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que ganhamos tudo, mas antes também. Sempre briguei e dei tudo por essa camisa para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de serem argentinos através do futebol - diz o início do comunicado.

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Além da derrota na final da Copa do Mundo, Lionel Messi sofreu recentemente com o falecimento de seu pai. Em meio a esse cenário, o jogador decide seguir sua carreira se dedicando integralmente ao Inter Miami, com quem tem contrato até 2028.

- Falta pouco e etapas vão se fechando. Essa é uma que me dói muito. Amo, amei e amarei sempre estar na seleção. Obrigado por todo o carinho nesses 20 anos. Vou sentir falta de escutá-los desde dentro do campo. Agora serei mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre nos momentos bons e ruins. Vou com tranquilidade e orgulhoso de ter presenteado vocês, junto aos meus companheiros, com momentos sonhados. Fui uma loucura viver com vocês.

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Lionel Messi encerra sua passagem na seleção argentina com quatro títulos conquistados, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima. O camisa 10 fecha seu ciclo como o maior artilheiro da história da Albiceleste 125 gols marcados por seu país.

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