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Julgamento por documentário de Vini Jr. ganha data na Espanha

Julgamento da ação do Valencia contra a Netflix sobre Vini Jr ganha data

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 16:35
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Vini Jr. comemora o segundo gol marcado diante do Osasuna (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Justiça de Valência marca para 17 de fevereiro o julgamento da ação referente ao documentário 'Baila, Vini' (Foto: Oscar del Pozo / AFP)

A disputa judicial entre o Valencia CF, a Netflix e a produtora Conspiração Films ganhou data para ser resolvida nos tribunais. Segundo informações divulgadas pela rádio espanhola Cadena SER, o julgamento da ação movida pelo clube contra os responsáveis pelo documentário "Baila, Vini" foi agendado para o dia 17 de fevereiro de 2027, na cidade de Valência.

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Vini Jr em ação no jogo entre Real Madrid e Elche por La Liga
Justiça de Valência marca para 17 de fevereiro o julgamento da ação referente ao documentário 'Baila, Vini' (Foto: Jose Jordan / AFP)

O processo foi aceito pela Justiça espanhola há um ano e pede reparação financeira por violação da honra institucional da agremiação, além do pedido de retificação formal no conteúdo audiovisual distribuído globalmente pela plataforma de streaming.

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O ponto central da contestação do Valencia envolve trechos captados no Estádio Mestalla em 21 de maio de 2023, durante partida contra o Real Madrid. O clube alega no processo que as legendas inseridas no documentário foram alteradas de forma enganosa: segundo a acusação, o áudio da torcida entoava a palavra "estúpido", enquanto a legenda exibida no filme transcreveu o termo "macaco".

Além da exibição no catálogo da plataforma de streaming, os trechos questionados pelo clube espanhol também foram publicados nas plataformas digitais de Vini Jr. O julgamento em fevereiro definirá se haverá alteração compulsória na obra e aplicação de sanções financeiras às produtoras.

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