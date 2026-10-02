Julgamento por documentário de Vini Jr. ganha data na Espanha
Julgamento da ação do Valencia contra a Netflix sobre Vini Jr ganha data
A disputa judicial entre o Valencia CF, a Netflix e a produtora Conspiração Films ganhou data para ser resolvida nos tribunais. Segundo informações divulgadas pela rádio espanhola Cadena SER, o julgamento da ação movida pelo clube contra os responsáveis pelo documentário "Baila, Vini" foi agendado para o dia 17 de fevereiro de 2027, na cidade de Valência.
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O processo foi aceito pela Justiça espanhola há um ano e pede reparação financeira por violação da honra institucional da agremiação, além do pedido de retificação formal no conteúdo audiovisual distribuído globalmente pela plataforma de streaming.
O ponto central da contestação do Valencia envolve trechos captados no Estádio Mestalla em 21 de maio de 2023, durante partida contra o Real Madrid. O clube alega no processo que as legendas inseridas no documentário foram alteradas de forma enganosa: segundo a acusação, o áudio da torcida entoava a palavra "estúpido", enquanto a legenda exibida no filme transcreveu o termo "macaco".
Além da exibição no catálogo da plataforma de streaming, os trechos questionados pelo clube espanhol também foram publicados nas plataformas digitais de Vini Jr. O julgamento em fevereiro definirá se haverá alteração compulsória na obra e aplicação de sanções financeiras às produtoras.
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