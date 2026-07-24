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CBF anuncia VAR nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

CBF anunciou novidade durante o sorteio para as quartas de final da competição

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 10:49
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Imagem do sorteio da Copa do Brasil Feminino na sede da CBF
Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Foto: Igor Reis/Lance)

A CBF anunciou uma importante novidade para a sequência da Copa do Brasil Feminina. Durante o sorteio das quartas de final, realizado nesta sexta-feira (24), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, foi confirmado que a competição passará a contar com o árbitro de vídeo (VAR) a partir da próxima fase.

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A tecnologia, que já faz parte da rotina das principais competições do futebol brasileiro, ainda não havia sido utilizada nas fases iniciais do torneio. Agora, estará presente em todos os confrontos das quartas de final, semifinais e decisão da Copa do Brasil Feminina.

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A inclusão do VAR acontece justamente no momento em que a competição entra em sua reta decisiva, com oito equipes ainda na disputa pelo título nacional: Flamengo, Fluminense, São Paulo, Bahia, Internacional, Atlético-MG, Ferroviária e RB Bragantino.

Uso do VAR cresce no futebol feminino brasileiro

A adoção da tecnologia acompanha uma tendência de expansão no futebol feminino nacional. Nesta temporada, o Campeonato Paulista Feminino tornou-se a primeira competição da modalidade no Brasil a utilizar o VAR durante toda a disputa, desde a primeira rodada até a final.

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Já no Campeonato Brasileiro Feminino, o protocolo segue um modelo semelhante ao adotado agora pela Copa do Brasil: o árbitro de vídeo passa a ser utilizado apenas na fase eliminatória, a partir das quartas de final.

Confrontos das quartas de final

Os duelos definidos em sorteio foram:

  • Fluminense x Flamengo
  • RB Bragantino x Ferroviária
  • Atlético-MG x Internacional
  • São Paulo x Bahia

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Além dos confrontos, a CBF também definiu os mandos de campo das partidas que valem vaga nas semifinais da Copa do Brasil Feminina. Com a entrada do VAR, a competição passa a contar com um dos principais recursos tecnológicos do futebol justamente na fase que promete reunir os confrontos mais equilibrados do torneio.

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Palco do sorteio da Copa do Brasil Feminina
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina são definidos (Foto: Igor Reis/Lance)

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