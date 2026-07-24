Com filho de 8 meses na delegação, Ketlen vive momento histórico pelas Sereias da Vila Camisa 7 do Santos vive nova fase na carreira e se torna símbolo da conciliação entre maternidade e futebol

As Sereias da Vila estão jogando neste momento diante do América-MG, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em Belo Horizonte, em uma partida que marca um momento histórico para o futebol feminino brasileiro.

Pela primeira vez desde o nascimento do filho Lucca, de oito meses, a atacante Ketlen foi relacionada para uma partida fora de casa e viajou com a delegação santista acompanhada do bebê.

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Maior artilheira e atleta com mais jogos na história das Sereias da Vila, a camisa 7 vive uma nova fase na carreira profissional. A presença do filho durante a viagem representa um avanço para a modalidade e reforça a importância de criar condições para que atletas possam conciliar a maternidade com a rotina de alto rendimento.

A possibilidade surgiu após novas medidas da CBF, que passaram a garantir, a partir de 2026, o custeio das despesas de viagem para atletas-mães em período de amamentação. A regra prevê também o direito a um acompanhante para auxiliar nos cuidados com a criança durante os compromissos oficiais, permitindo que a jogadora mantenha sua rotina com a equipe.

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Ketlen celebrou a oportunidade de estar ao lado do filho em um momento tão importante da trajetória pessoal e profissional.

— Fiquei muito feliz quando recebi a notícia da CBF de que poderia estar com ele neste retorno à rotina de viagens. Ainda é muito difícil dormir longe dele. Desde o nascimento, estou sempre com ele todos os dias, então é uma oportunidade única e quero aproveitar da melhor maneira possível esses momentos com ele. Fico muito feliz de ser uma das pioneiras e poder estar com meu filho nos momentos mais importantes da minha vida — afirmou a atacante.

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Ketlen viaja com o filho Lucca para jogo do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

A maternidade no futebol feminino:

Para tornar o retorno da ídola santista aos compromissos fora de casa mais confortável, o departamento de futebol feminino do Santos também participou do processo de adaptação. A coordenadora da modalidade, Thaís Picarte, destacou o trabalho realizado desde o anúncio da gravidez da jogadora.

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— Desde o anúncio da gravidez, nós a apoiamos da melhor forma possível. Nos adaptamos a essa realidade, algo novo no futebol e ninguém tinha essa experiência ainda. Ela precisa ter o melhor conforto possível, para que possa também se cuidar como atleta e exercer sua profissão como sempre exerceu. A importância dela dentro do nosso grupo e para o clube é gigante. Temos muito orgulho de ajudá-la a escrever essa história e esse retorno dela à rotina é extremamente emblemático para o futebol feminino brasileiro — declarou.

O caso de Ketlen se torna um símbolo de uma mudança estrutural na modalidade, que busca oferecer melhores condições para que jogadoras não precisem interromper suas carreiras após a maternidade. A experiência da atacante santista pode abrir caminho para que outras atletas também tenham mais suporte durante essa fase.

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