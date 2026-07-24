Com direito a clássico carioca, veja como ficou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Além dos confrontos, também houve definição dos mandos de campo; CBF anunciou que a partir desta fase também haverá VAR nos duelos
A CBF realizou nesta sexta-feira (24), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do Lance!TV, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Além de definir os confrontos da próxima fase, o evento também estabeleceu os mandos de campo dos jogos que valem vaga na semifinal da competição.
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Sorteio da Copa do Brasil Feminina; veja data, horário e equipes classificadas
Dentre os duelos decisivos, destaque para o clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. As Guerreiras do Fluzão terão a vantagem de definir em casa, sendo, desta forma, o primeiro jogo com mando das Meninas da Gávea.
A entidade também anunciou uma novidade durante a cerimônia realizada: a partir das quartas de final, todos os jogos da competição terão árbitro de vídeo (VAR). Nesta fase também as partidas passam a ser ida e volta, conforme previsto no regulamento da Copa do Brasil. A CBF, no entanto, ainda não confirmou as datas dos jogos.
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Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina
- Fluminense x Flamengo
- Bragantino x Ferroviária
- Atlético-MG x Internacional
- São Paulo x Bahia
Mandantes do jogo de volta à esquerda.
Como chegam os classificados
As equipes classificadas para as quartas de final garantiram a vaga após uma semana de confrontos eliminatórios.
O Internacional abriu a fase vencendo o Coritiba por 1 a 0. No mesmo dia, o Flamengo superou o 3B Sport também por 1 a 0, enquanto a Ferroviária eliminou o Corinthians ao vencer por 1 a 0.
Na sequência, o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, o Bahia venceu o Itabirito por 1 a 0 e o São Paulo passou pelo Vasco com mais um triunfo por 1 a 0. As duas últimas vagas ficaram com o RB Bragantino, que bateu o Botafogo por 2 a 0, e o Atlético-MG, que venceu o Atlético-PI por 2 a 1.
Próxima fase da competição
As quartas de final seguem sendo disputadas em formato eliminatório. Os vencedores dos confrontos avançam às semifinais da Copa do Brasil Feminina, mantendo vivo o sonho da conquista do título nacional. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, o vencedor será definido nos pênaltis. A partir desta fase, os jogos serão no modelo ida e volta.
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