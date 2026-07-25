Flamengo x Fluminense: Ju Ferreira revela expectativa para clássico na Copa do Brasil
Volante das Meninas da Gávea ressalta dificuldade do duelo com o Fluminense e confia na força da equipe para avançar à semifinal da competição
As Meninas da Gávea terão pela frente um clássico carioca nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O Flamengo enfrentará o Fluminense por uma vaga na semifinal da competição, após sorteio realizado na sexta-feira (24), na sede da entidade, e decidirá a classificação fora de casa, já que o duelo de volta será realizado com mando das Guerreiras do Flu.
Sorteio das quartas da Copa do Brasil Feminina terá transmissão ao vivo do Lance! TV
Com direito a clássico carioca, veja como ficou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina
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Volante do Flamengo, Ju Ferreira destacou a importância do confronto e projetou dois jogos equilibrados diante do rival. Para a jogadora, o clássico será mais um desafio importante na temporada e uma oportunidade para as Meninas da Gávea seguirem firmes na busca pelo título nacional.
— Vamos ter mais um clássico esse ano, dessa vez pela Copa do Brasil. Nós já nos enfrentamos em outras possibilidades e agora será um torneio muito importante pros nossos objetivos no ano, então tenho certeza que faremos dois grandes jogos — afirmou Ju Ferreira.
A volante também ressaltou a dificuldade natural de um duelo entre rivais, mas destacou a preparação da equipe e a importância de contar com o apoio da torcida no jogo de ida.
— Sabemos que clássicos são sempre difíceis, mas com certeza vamos nos preparar com força total pra esse duelo. Agora vamos ter os confrontos em ida e volta, então vamos ter a possibilidade de jogar em casa, diante da nossa torcida, e vamos tirar proveito disso o máximo possível — completou.
Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em outras oportunidades na temporada e voltarão a medir forças em um confronto eliminatório. Quem avançar no clássico carioca garantirá vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina.
Como ficou o sorteio da Copa do Brasil Feminina
- Fluminense x Flamengo
- Bragantino x Ferroviária
- Atlético-MG x Internacional
- São Paulo x Bahia
Os times à esquerda decidem a vaga em casa
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