Flamengo x Fluminense: Ju Ferreira revela expectativa para clássico na Copa do Brasil Volante das Meninas da Gávea ressalta dificuldade do duelo com o Fluminense e confia na força da equipe para avançar à semifinal da competição

As Meninas da Gávea terão pela frente um clássico carioca nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O Flamengo enfrentará o Fluminense por uma vaga na semifinal da competição, após sorteio realizado na sexta-feira (24), na sede da entidade, e decidirá a classificação fora de casa, já que o duelo de volta será realizado com mando das Guerreiras do Flu.

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Volante do Flamengo, Ju Ferreira destacou a importância do confronto e projetou dois jogos equilibrados diante do rival. Para a jogadora, o clássico será mais um desafio importante na temporada e uma oportunidade para as Meninas da Gávea seguirem firmes na busca pelo título nacional.

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— Vamos ter mais um clássico esse ano, dessa vez pela Copa do Brasil. Nós já nos enfrentamos em outras possibilidades e agora será um torneio muito importante pros nossos objetivos no ano, então tenho certeza que faremos dois grandes jogos — afirmou Ju Ferreira.

A volante também ressaltou a dificuldade natural de um duelo entre rivais, mas destacou a preparação da equipe e a importância de contar com o apoio da torcida no jogo de ida.

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— Sabemos que clássicos são sempre difíceis, mas com certeza vamos nos preparar com força total pra esse duelo. Agora vamos ter os confrontos em ida e volta, então vamos ter a possibilidade de jogar em casa, diante da nossa torcida, e vamos tirar proveito disso o máximo possível — completou.

Flamengo e Fluminense já se enfrentaram em outras oportunidades na temporada e voltarão a medir forças em um confronto eliminatório. Quem avançar no clássico carioca garantirá vaga na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

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Volante Ju Ferreira em campo pelo Flamengo (Felipe Gouveia/ Ludus Comunica)

Como ficou o sorteio da Copa do Brasil Feminina

Fluminense x Flamengo

Bragantino x Ferroviária

Atlético-MG x Internacional

São Paulo x Bahia

Os times à esquerda decidem a vaga em casa

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