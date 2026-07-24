Sorteio das quartas da Copa do Brasil Feminina terá transmissão ao vivo do Lance! TV
Flamengo, Internacional, São Paulo e outros classificados conhecerão seus adversários nesta sexta-feira (24)
O Lance!TV transmite ao vivo, nesta sexta-feira (24), a partir das 9h30 (de Brasília), o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. A cerimônia será realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e definirá os confrontos e os mandos de campo da próxima fase da competição.
As oito equipes classificadas conhecerão seus adversários em sorteio com pote único, sem qualquer restrição de confrontos. Isso significa que qualquer clube pode enfrentar outro nesta etapa do torneio.
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Equipes classificadas para as quartas de final
Os classificados são:
- Internacional
- Flamengo
- Ferroviária
- Fluminense
- Bahia
- São Paulo
- RB Bragantino
- Atlético-MG
A fase de oitavas de final foi encerrada nesta semana. Na terça-feira, o Fluminense eliminou o Cruzeiro, o Bahia passou pelo Itabirito e o São Paulo confirmou a classificação diante do Vasco. Na quarta-feira, o RB Bragantino venceu o Botafogo, enquanto o Atlético-MG superou o Atlético-PI para garantir a última vaga.
Como será o sorteio?
O sorteio das quartas de final será realizado em pote único, sem cabeças de chave ou restrições de confronto. Além da definição dos duelos, a CBF também sorteará os mandos de campo da próxima fase.
A transmissão ao vivo do evento será realizada pelo Lance! TV, com cobertura completa do sorteio e análise dos confrontos definidos.
Tudo sobre Copa do Brasil Feminina
Data: Sexta-feira, 24 de julho
Horário: 10h (de Brasília)
Onde assistir: Lance! TV
Link da transmissão: https://www.youtube.com/watch?v=T5Tbwe8wr3o
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