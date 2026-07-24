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Zagueira da Ferroviária, Monique projeta duelo decisivo na Copa do Brasil Feminina

A Ferroviária vai enfrentar o Bragantino na Copa do Brasil Feminina

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 14:23
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Monique, zagueira da Ferroviária, comemora de braços abertos
Monique em ação pela Ferroviária (Foto: Divulgação/Instagram)

A Ferroviária já conhece seu próximo desafio na Copa do Brasil Feminina. Após eliminar o Corinthians com vitória por 1 a 0 nas oitavas de final, a equipe enfrentará o Red Bull Bragantino nas quartas de final da competição. Um dos pilares do sistema defensivo da equipe, a zagueira Monique projetou o confronto e destacou o nível de dificuldade da disputa por uma vaga na semifinal.

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A classificação ganhou ainda mais peso por ter sido conquistada diante do Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro Feminino. Agora, a Ferroviária terá pela frente outro adversário de alto nível e espera manter o bom momento na temporada.

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Em entrevista, Monique ressaltou a importância da concentração em uma eliminatória decidida em dois jogos.

— Passamos por um desafio enorme, que foi o confronto contra o Corinthians. Agora nas quartas, pegaremos o Red Bull Bragantino, que é uma equipe muito qualificada, então serão dois jogos de muita intensidade, decididos nos detalhes — disse a zagueira.

A defensora também destacou que confrontos de mata-mata exigem atenção durante os 180 minutos e demonstrou confiança no trabalho realizado pela equipe.

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— Como zagueira, sei o quanto uma eliminatória de mata-mata exige concentração, organização e entrega de todo o grupo do primeiro ao último minuto. Vamos nos preparar muito bem, confiamos no trabalho que vem sendo feito e na força do nosso elenco. Tenho certeza de que vamos entrar em campo focadas para fazer dois grandes jogos e lutar pela classificação para a semifinal — afirmou Monique.

Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina já estão definidos. Os clubes à esquerda terão a vantagem de decidir a classificação em casa.

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  • Fluminense x Flamengo
  • Bragantino x Ferroviária
  • Atlético-MG x Internacional
  • São Paulo x Bahia

Os times à esquerda decidem a vaga em casa

Monique em campo pela Ferroviária
Monique em ação pela Ferroviária (Foto: Divulgação/Instagram)

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