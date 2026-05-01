Corinthians vence Grêmio e lidera o Brasileirão Feminino

O Corinthians venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Mesmo sob forte chuva e com o gramado encharcado, a equipe paulista foi eficiente e construiu o resultado com gols de Thaís Ferreira, logo no primeiro minuto, e Ivana Fuso, na etapa final.

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No início do jogo, após cobrança de escanteio, Thaís Ferreira aproveitou a oportunidade e abriu o placar antes mesmo de o Grêmio conseguir se organizar em campo. A partida seguiu marcada pelas condições climáticas adversas, que dificultaram a troca de passes e favoreceram disputas físicas.

Ainda no primeiro tempo, o Grêmio sofreu um duro golpe com a lesão da goleira Lucilene, que precisou deixar o campo após torcer o tornozelo. Na segunda etapa, as donas da casa tentaram pressionar, mas encontraram dificuldades principalmente no lado mais castigado do gramado. O Corinthians, por sua vez, controlou o ritmo e foi decisivo quando teve a chance. Aos 29 minutos, Ivana Fuso aproveitou falha defensiva após confusão na área e marcou o segundo gol, selando a vitória.

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Zagueira Thaís Ferreira abriu o placar em Corinthians x Grêmio. (Foto: Victor Lannes)

Situação do Corinthians na competição

Com o resultado, o Corinthians chega a 22 pontos em nove jogos e se mantém na liderança isolada do Brasileirão Feminino. A equipe soma sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, além de ostentar o melhor ataque da competição, com 23 gols marcados.

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A vantagem sobre Palmeiras e São Paulo, ambos com 17 pontos, pode se manter ao fim da rodada e reforça a boa campanha das Brabas, que alcançaram a sexta vitória consecutiva.

Sequência das equipes

Na próxima rodada, o Corinthians terá um confronto direto na parte de cima da tabela. A equipe enfrenta o São Paulo no clássico marcado para o dia 11, às 21h30, no Parque São Jorge. Já o Grêmio, que permanece com 10 pontos e ocupa a 12ª colocação, volta a campo no dia 10, quando visita o Red Bull Bragantino no estádio Benitão, em Rio Claro.