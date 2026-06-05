O Museu do Futebol está com inscrições abertas para a quinta edição do Concurso de Crônicas e Contos. Neste ano, o tema é "Mulheres em Campo", em referência à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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A participação é gratuita e aberta para pessoas de todo o país, que podem se enviar suas crônicas no site (acesse aqui o regulamento e o formulário). Os interessados podem enviar textos autorais até o dia 30 de junho.

Podem participar escritores profissionais ou amadores, estudantes e qualquer pessoa interessada em contar uma história relacionada ao tema proposto. Menores de 18 anos também podem se inscrever, desde que apresentem autorização assinada pelo responsável legal.

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Os textos devem ser inéditos, inclusive na internet, e ter no máximo 3.300 caracteres com espaços. Não serão aceitos textos produzidos com auxílio de inteligência artificial.

No momento da inscrição, é necessário anexar o texto em formato PDF e um documento de identificação. Participantes menores de idade também deverão enviar o termo de autorização disponível na página do concurso.

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Ao todo, 20 trabalhos serão premiados. O primeiro colocado receberá R$ 3 mil; o segundo, R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1,5 mil; e os autores classificados entre a quarta e a vigésima posição ganharão R$ 800 cada.

Além da premiação em dinheiro, os 20 textos vencedores serão divulgados nos canais oficiais do Museu do Futebol e publicados em um livro com lançamento previsto para 2027 e distribuição gratuita.

Criado em 2022, o concurso já recebeu mais de 2,2 mil inscrições de todo o Brasil. A iniciativa busca estimular a produção literária inspirada no futebol e é realizada em parceria com a revista Placar.

Como participar

Inscrições: até 30 de junho de 2026 Tema: "Mulheres em Campo" Participação gratuita Abrangência nacional Textos inéditos com até 3.300 caracteres (com espaços) Envio online pelo site do Museu do Futebol Premiação de R$ 800 a R$ 3 mil para os 20 vencedores

Premiação

1º lugar: R$ 3.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.500

Do 4º ao 20º lugar: R$ 800 cada

Os textos premiados também farão parte de uma publicação especial do Museu do Futebol prevista para 2027.