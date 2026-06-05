Museu do Futebol promove concurso literário sobre futebol feminino com prêmio de até R$ 3 mil
Tema da edição de 2026 é "Mulheres em Campo", em aquecimento para a Copa do Mundo Feminina de 2027
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O Museu do Futebol está com inscrições abertas para a quinta edição do Concurso de Crônicas e Contos. Neste ano, o tema é "Mulheres em Campo", em referência à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
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A participação é gratuita e aberta para pessoas de todo o país, que podem se enviar suas crônicas no site (acesse aqui o regulamento e o formulário). Os interessados podem enviar textos autorais até o dia 30 de junho.
Podem participar escritores profissionais ou amadores, estudantes e qualquer pessoa interessada em contar uma história relacionada ao tema proposto. Menores de 18 anos também podem se inscrever, desde que apresentem autorização assinada pelo responsável legal.
Os textos devem ser inéditos, inclusive na internet, e ter no máximo 3.300 caracteres com espaços. Não serão aceitos textos produzidos com auxílio de inteligência artificial.
No momento da inscrição, é necessário anexar o texto em formato PDF e um documento de identificação. Participantes menores de idade também deverão enviar o termo de autorização disponível na página do concurso.
Ao todo, 20 trabalhos serão premiados. O primeiro colocado receberá R$ 3 mil; o segundo, R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1,5 mil; e os autores classificados entre a quarta e a vigésima posição ganharão R$ 800 cada.
Além da premiação em dinheiro, os 20 textos vencedores serão divulgados nos canais oficiais do Museu do Futebol e publicados em um livro com lançamento previsto para 2027 e distribuição gratuita.
Criado em 2022, o concurso já recebeu mais de 2,2 mil inscrições de todo o Brasil. A iniciativa busca estimular a produção literária inspirada no futebol e é realizada em parceria com a revista Placar.
Como participar
- Inscrições: até 30 de junho de 2026
- Tema: "Mulheres em Campo"
- Participação gratuita
- Abrangência nacional
- Textos inéditos com até 3.300 caracteres (com espaços)
- Envio online pelo site do Museu do Futebol
- Premiação de R$ 800 a R$ 3 mil para os 20 vencedores
Premiação
- 1º lugar: R$ 3.000
- 2º lugar: R$ 2.000
- 3º lugar: R$ 1.500
- Do 4º ao 20º lugar: R$ 800 cada
Os textos premiados também farão parte de uma publicação especial do Museu do Futebol prevista para 2027.
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