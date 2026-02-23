menu hamburguer
Futebol Feminino

Seleção Feminina convoca Aline Gomes e Bruninha após corte de laterais por lesão

Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México em amistosos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/02/2026
14:38
Aline Gomes, jogadora do Pachuca, foi convocada pela Seleção Brasileira. (Foto: Pachuca/Divulgação)
Aline Gomes, jogadora do Pachuca, foi convocada pela Seleção Brasileira. (Foto: Pachuca/Divulgação)
A Seleção Brasileira Feminina oficializou duas mudanças na lista apresentada por Arthur Elias em 12 de fevereiro. A lateral Bruninha, do Gotham, e a atacante Aline Gomes, do Pachuca, substituem Gi Fernandes, do Corinthians, e Isabela, do PSG, lesionadas.

Relacionadas

Gi Fernandes sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda no empate entre Corinthians e Fluminense, na última sexta-feira, pelo Brasileirão Feminino. Já Isabela teve lesão no bíceps femoral da coxa direita.

Bruninha coleciona convocações para a Amarelinha, inclusive nos últimos amistosos de 2025, quando teve bom desempenho. Aline Gomes, por sua vez, estava há um tempo sem ser convocada e ganha nova oportunidade, agora defendendo o Pachuca, do México.

No dia 27, o Brasil enfrenta a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara a Venezuela em 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Para fechar a série de compromissos, o Brasil mede forças com o México no dia 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

  • Cláudia (Cruzeiro)
  • Thaís (Benfica/POR)
  • Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

  • Tarci (Lyon/FRA)
  • Mariza (Tigres)
  • Fê Palermo (Palmeiras)
  • Lauren (Atlético de Madrid)
  • Thaís Ferreira (Corinthians)
  • Yasmim (Real Madrid/ESP)
  • Tamires (Corinthians)
  • Bruninha (Gotham)

MEIO-CAMPISTAS

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Ana Vitória (Corinthians)
  • Maiara (Angel City)
  • Brena (Palmeiras)
  • Luana (Orlando Pride)

ATACANTES

  1. Kerolin (Manchester City)
  2. Luany (Atlético de Madrid/ESP)
  3. Adriana (Al Qadsiah)
  4. Geyse (América-MEX)
  5. Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
  6. Gabi Zanotti (Corinthians)
  7. Jaque (Corinthians)
  8. Jheniffer (Tigres)
  9. Tainá Maranhão (Palmeiras)
  10. Aline Gomes (Pachuca)

52291917745_17a990ecb8_k
Bruninha na Copa do Mundo Sub-20 na Costa Rica em 2022 (Foto: Thaís Magalhães/ CBF)

