Seleção Feminina convoca Aline Gomes e Bruninha após corte de laterais por lesão
Brasil enfrenta Costa Rica, Venezuela e México em amistosos
A Seleção Brasileira Feminina oficializou duas mudanças na lista apresentada por Arthur Elias em 12 de fevereiro. A lateral Bruninha, do Gotham, e a atacante Aline Gomes, do Pachuca, substituem Gi Fernandes, do Corinthians, e Isabela, do PSG, lesionadas.
Gi Fernandes sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda no empate entre Corinthians e Fluminense, na última sexta-feira, pelo Brasileirão Feminino. Já Isabela teve lesão no bíceps femoral da coxa direita.
Bruninha coleciona convocações para a Amarelinha, inclusive nos últimos amistosos de 2025, quando teve bom desempenho. Aline Gomes, por sua vez, estava há um tempo sem ser convocada e ganha nova oportunidade, agora defendendo o Pachuca, do México.
No dia 27, o Brasil enfrenta a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara a Venezuela em 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Para fechar a série de compromissos, o Brasil mede forças com o México no dia 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.
Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina
GOLEIRAS
- Cláudia (Cruzeiro)
- Thaís (Benfica/POR)
- Lelê (Corinthians)
DEFENSORAS
- Tarci (Lyon/FRA)
- Mariza (Tigres)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Lauren (Atlético de Madrid)
- Thaís Ferreira (Corinthians)
- Yasmim (Real Madrid/ESP)
- Tamires (Corinthians)
- Bruninha (Gotham)
MEIO-CAMPISTAS
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City)
- Brena (Palmeiras)
- Luana (Orlando Pride)
ATACANTES
- Kerolin (Manchester City)
- Luany (Atlético de Madrid/ESP)
- Adriana (Al Qadsiah)
- Geyse (América-MEX)
- Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
- Gabi Zanotti (Corinthians)
- Jaque (Corinthians)
- Jheniffer (Tigres)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
- Aline Gomes (Pachuca)
