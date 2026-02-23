A Seleção Brasileira Feminina oficializou duas mudanças na lista apresentada por Arthur Elias em 12 de fevereiro. A lateral Bruninha, do Gotham, e a atacante Aline Gomes, do Pachuca, substituem Gi Fernandes, do Corinthians, e Isabela, do PSG, lesionadas.

Gi Fernandes sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda no empate entre Corinthians e Fluminense, na última sexta-feira, pelo Brasileirão Feminino. Já Isabela teve lesão no bíceps femoral da coxa direita.

Bruninha coleciona convocações para a Amarelinha, inclusive nos últimos amistosos de 2025, quando teve bom desempenho. Aline Gomes, por sua vez, estava há um tempo sem ser convocada e ganha nova oportunidade, agora defendendo o Pachuca, do México.

No dia 27, o Brasil enfrenta a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara a Venezuela em 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Para fechar a série de compromissos, o Brasil mede forças com o México no dia 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

Cláudia (Cruzeiro)

Thaís (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Mariza (Tigres)

Fê Palermo (Palmeiras)

Lauren (Atlético de Madrid)

Thaís Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Tamires (Corinthians)

Bruninha (Gotham)

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride)

ATACANTES

Kerolin (Manchester City) Luany (Atlético de Madrid/ESP) Adriana (Al Qadsiah) Geyse (América-MEX) Bia Zaneratto (Kansas/EUA) Gabi Zanotti (Corinthians) Jaque (Corinthians) Jheniffer (Tigres) Tainá Maranhão (Palmeiras) Aline Gomes (Pachuca)

