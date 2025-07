Ex-Santos e Internacional, Bruninha renova com Gotham até 2027

O Gotham FC anunciou, na tarde desta quarta-feira (30), a renovação de contrato com a lateral-direita brasileira Bruninha. A jogadora, que tem passagens por Santos e Internacional no Brasil, acumula convocações da Seleção Brasileira, tendo disputado a Copa do Mundo Feminina de 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

continua após a publicidade

Bruninha, de 23 anos, está no Gotham desde 2022 e se firmou como peça importante na equipe norte-americana. Aos poucos, conquistou espaço com atuações consistentes e disputa posição no time do técnico espanhol Juan Amoros.

— Estou feliz em continuar esta jornada, Gotham significa muito para mim, e a conexão entre o clube e a torcida é incrivelmente forte. Espero que possamos realizar grandes feitos juntos e ganhar muitos títulos — comemorou a atleta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gotham tenta classificação na NWSL

Na atual temporada da National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos e uma das mais competitivas do mundo, Bruninha soma 12 partidas disputadas e uma assistência.

continua após a publicidade

Além de Bruninha, o elenco do Gotham FC também conta com outras duas brasileiras: a atacante Gabi Portilho, ex-Corinthians, que chegou ao clube nesta temporada, e Geyse Ferreira, que já defendeu Corinthians e Barcelona. Atualmente, a equipe ocupa a oitava colocação na tabela da NWSL, mas segue na briga por uma vaga nos playoffs.

— Estou feliz com a extensão de contrato e em como posso continuar escrevendo essa história. Me identifico com o clube e com os torcedores, gosto de estar aqui e me sinto em casa, estou animada pelo que vem pela frente! — completou a brasileira.

➡️ Conheça o San Diego Wave, novo clube de Dudinha, craque da Seleção Brasileira