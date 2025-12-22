Camisa 11 do Flamengo e campeã da Copinha Feminina, Kaylane Vieira, de 17 anos, é uma das principais promessas da base rubro-negra. Ao Lance!, a meia-atacante falou sobre a responsabilidade de vestir um número eternizado por Cristiane no profissional e revelou as inspirações que carrega dentro e fora do clube.

— A 11 é um número que eu sempre gostei. Claro que tem a Cristiane, que é uma referência pra muitos, pra muitas — afirmou a jovem, que não esconde a admiração por grandes nomes do futebol mundial. "O Neymar também é um cara que eu gosto pra caraca. É muito bom poder vestir a 11", completou.

Além do Flamengo, Kaylane também convive com outra camisa emblemática: a 10 da Seleção Brasileira de base. O número, tradicionalmente ligado à criatividade e liderança, é tratado com respeito pela atleta.

— A 10 é um peso, né? Mas é muito bom também. Eu gosto da responsa, não tem jeito — contou. A oportunidade, segundo ela, veio diretamente da confiança da comissão técnica.

— A Rilany Silva me deu essa oportunidade e eu fico muito feliz por isso — destacou, evidenciando o momento especial vivido com a Amarelinha.

A relação com a treinadora da Seleção sub-17 vai além das quatro linhas. Kaylane descreve Rilany como uma figura marcante em sua formação, tanto esportiva quanto pessoal.

— É resenha demais. Essa mulher é incrível, eu gosto demais da Rilany", disse, em tom leve. "Ela me ensinou muita coisa, não só ela como toda a comissão. Sou muito grata por tudo — completou a jogadora, que segue em ascensão no Flamengo e na Seleção.

