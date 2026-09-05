A Seleção Brasileira inicia neste sábado (5) a caminhada em busca de um título inédito na Copa do Mundo Feminina Sub-20. O Mundial será disputado na Polônia até o dia 27 de setembro e terá o Brasil como uma das três seleções que jamais ficaram de fora da competição, ao lado de Nigéria e Estados Unidos.

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A equipe comandada pela técnica Camilla Orlando garantiu a classificação para o Mundial em fevereiro deste ano, quando conquistou pela 11ª vez o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. O Brasil é o único campeão da história da competição continental.

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Apesar da tradição, a Seleção ainda busca seu primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha brasileira aconteceu em duas oportunidades: terceiro lugar em 2006 e 2022. Em 2026, o objetivo é superar a marca e chegar pela primeira vez à decisão.

O Lance! reúne aqui as principais informações sobre a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Confira o guia completo da competição, com tabela, jogos, grupos, classificação, resultados, seleções participantes e tudo sobre a campanha do Brasil.

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Brasil estreia contra a Tanzânia

A Seleção Brasileira está no Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia. O primeiro jogo será neste sábado (5), às 10h (de Brasília), contra a Tanzânia. A transmissão será pelo Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

A competição terá 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

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A partida de abertura do torneio será entre Polônia e Argentina, neste sábado (5), em Katowice. A final está marcada para 27 de setembro, em Lodz.

Além de Lodz e Katowice, as cidades de Bielsko-Biala e Sosnowiec também receberão partidas do Mundial.

Confira a numeração da Seleção Brasileira

Goleiras

1 — Thais Lima

12 — Elu

21 — Morganti

Defensoras

2 — Thay

3 — Sofia

4 — Ana Bia

6 — Bianca

Meio-campistas

5 — Emilly

8 — Nogueira

10 — Vitorinha

11 — Dudinha

13 — Dulce

14 — Kaylane

16 — Clarinha

20 — Aninha

Atacantes

7 — Gisele

9 — Brendha

15 — Canali

17 — Evelin

18 — Carioca

19 — Tainá

Histórico do Brasil no Mundial Sub-20

A Seleção Brasileira participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Ao longo da história, disputou 49 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Foram 99 gols marcados e 60 sofridos.

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A melhor campanha brasileira foi o terceiro lugar em 2006, repetido em 2022. Nas duas primeiras edições, em 2002 e 2004, o torneio ainda era chamado de Copa do Mundo Feminina Sub-19.

Camilla Orlando comandará Seleção Feminina Sub-20 na Polônia em busca do título inédito (Créditos: Luciana Vermell/CBF)

Confira todas as campanhas do Brasil:

2002: 4º lugar

2004: 4º lugar

2006: 3º lugar

2008: quartas de final

2010: primeira fase

2012: primeira fase

2014: primeira fase

2016: quartas de final

2018: primeira fase

2022: 3º lugar

2024: quartas de final

Marta e outros nomes históricos

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O Brasil também coleciona marcas individuais importantes na história da competição. Em 2004, Marta foi eleita a melhor jogadora do Mundial, quando ainda dava os primeiros passos de sua carreira. A atacante é também a maior artilheira da Seleção Brasileira em Copas do Mundo Sub-20, com nove gols.

Outras jogadoras que posteriormente ganharam destaque no futebol brasileiro também tiveram boas participações no torneio. Cristiane foi um dos nomes brasileiros de destaque em 2004, enquanto Gabi Nunes chamou atenção em 2016.

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Naquela edição, Gabi Nunes terminou como artilheira da competição, com cinco gols, mesmo com o Brasil sendo eliminado nas quartas de final.

Maior goleada aconteceu em 2016

A maior vitória da Seleção Brasileira na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20 aconteceu justamente em 2016, na Papua-Nova Guiné.

Na ocasião, o Brasil goleou as anfitriãs por 9 a 0, em partida disputada em Port Moresby. Duda, Gabi Nunes, Bruna, Yasmim, Katrine e Geyse marcaram os gols da goleada. Gabi Nunes e Bruna balançaram as redes duas vezes cada, assim como Yasmim.

Torneio mudou de Sub-19 para Sub-20

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 foi criada em 2002, mas originalmente tinha limite de idade de 19 anos. Por isso, as duas primeiras edições, realizadas no Canadá, em 2002, e na Tailândia, em 2004, foram disputadas como Copa do Mundo Feminina Sub-19.

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A partir de 2006, a idade máxima passou a ser de 20 anos e o torneio adotou o nome atual. As duas primeiras edições, no entanto, continuam sendo contabilizadas oficialmente na história da competição.

Quatro países já conquistaram o Mundial

Ao longo das 11 edições realizadas até 2024, apenas quatro seleções conquistaram a Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Os Estados Unidos foram campeões em 2002, 2008 e 2012, enquanto a Alemanha levantou o troféu em 2004, 2010 e 2014. A Coreia do Norte conquistou três títulos, em 2006, 2016 e 2024. O Japão foi campeão em 2018, e a Espanha venceu a edição de 2022.

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A Coreia do Norte é a atual campeã. Em 2024, na Colômbia, a seleção derrotou o Japão na decisão e conquistou seu terceiro título na categoria.

Polônia recebe a 12ª edição

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026 será disputada entre 5 e 27 de setembro. A Polônia será a sede do torneio pela primeira vez, com jogos em quatro cidades: Lodz, Bielsko-Biala, Katowice e Sosnowiec.

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Ao todo, 24 seleções participam da competição. A distribuição das vagas foi feita da seguinte maneira:

AFC: 4 vagas

CAF: 4 vagas

Concacaf: 4 vagas

CONMEBOL: 4 vagas

UEFA: 6 vagas, incluindo a Polônia

OFC: 2 vagas

As seleções participantes são Argentina, Benim, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Inglaterra, Itália, Japão, México, Nigéria, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, República da Coreia, RPD da Coreia e Tanzânia.

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 05/09/2026 A 10h Polônia x Argentina 05/09/2026 A 13h México x Benim 05/09/2026 B 10h Brasil x Tanzânia 05/09/2026 B 13h Canadá x Inglaterra 06/09/2026 C 10h França x Coreia do Sul 06/09/2026 C 13h Equador x Gana 06/09/2026 D 10h Japão x Nova Zelândia 06/09/2026 D 13h Estados Unidos x Itália 07/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Portugal 07/09/2026 E 13h Costa Rica x Colômbia 07/09/2026 F 10h Nova Caledônia x China 07/09/2026 F 13h Espanha x Nigéria

2ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 08/09/2026 A 10h Benim x Argentina 08/09/2026 A 13h Polônia x México 08/09/2026 B 10h Brasil x Canadá 08/09/2026 B 13h Inglaterra x Tanzânia 09/09/2026 C 10h Gana x Coreia do Sul 09/09/2026 C 13h França x Equador 09/09/2026 D 10h Itália x Nova Zelândia 09/09/2026 D 13h Japão x Estados Unidos 10/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Costa Rica 10/09/2026 E 13h Colômbia x Portugal 10/09/2026 F 10h Espanha x Nova Caledônia 10/09/2026 F 13h China x Nigéria

3ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 11/09/2026 A 13h Argentina x México 11/09/2026 A 13h Benim x Polônia 11/09/2026 B 10h Inglaterra x Brasil 11/09/2026 B 10h Tanzânia x Canadá 12/09/2026 C 13h Gana x França 12/09/2026 C 13h Coreia do Sul x Equador 12/09/2026 D 10h Nova Zelândia x Estados Unidos 12/09/2026 D 10h Itália x Japão 13/09/2026 E 13h Colômbia x Coreia do Norte 13/09/2026 E 13h Costa Rica x Portugal 13/09/2026 F 10h China x Espanha 13/09/2026 F 10h Nova Caledônia x Nigéria

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