Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Competição começa neste sábado (5), na Polônia; Brasil estreia contra a Tanzânia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Seleção feminina de futebol sub-20 posa para a foto
Em 2022, Brasil ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Thais Magalhães/CBF)

A Seleção Brasileira inicia neste sábado (5) a caminhada em busca de um título inédito na Copa do Mundo Feminina Sub-20. O Mundial será disputado na Polônia até o dia 27 de setembro e terá o Brasil como uma das três seleções que jamais ficaram de fora da competição, ao lado de Nigéria e Estados Unidos.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A equipe comandada pela técnica Camilla Orlando garantiu a classificação para o Mundial em fevereiro deste ano, quando conquistou pela 11ª vez o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. O Brasil é o único campeão da história da competição continental.

continua após a publicidade

Apesar da tradição, a Seleção ainda busca seu primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha brasileira aconteceu em duas oportunidades: terceiro lugar em 2006 e 2022. Em 2026, o objetivo é superar a marca e chegar pela primeira vez à decisão.

O Lance! reúne aqui as principais informações sobre a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Confira o guia completo da competição, com tabela, jogos, grupos, classificação, resultados, seleções participantes e tudo sobre a campanha do Brasil.

continua após a publicidade

Brasil estreia contra a Tanzânia

A Seleção Brasileira está no Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia. O primeiro jogo será neste sábado (5), às 10h (de Brasília), contra a Tanzânia. A transmissão será pelo Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv

A competição terá 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados.

continua após a publicidade

A partida de abertura do torneio será entre Polônia e Argentina, neste sábado (5), em Katowice. A final está marcada para 27 de setembro, em Lodz.

Além de Lodz e Katowice, as cidades de Bielsko-Biala e Sosnowiec também receberão partidas do Mundial.

Confira a numeração da Seleção Brasileira

Goleiras
1 — Thais Lima
12 — Elu
21 — Morganti

Defensoras
2 — Thay
3 — Sofia
4 — Ana Bia
6 — Bianca

Meio-campistas
5 — Emilly
8 — Nogueira
10 — Vitorinha
11 — Dudinha
13 — Dulce
14 — Kaylane
16 — Clarinha
20 — Aninha

Atacantes
7 — Gisele
9 — Brendha
15 — Canali
17 — Evelin
18 — Carioca
19 — Tainá

Histórico do Brasil no Mundial Sub-20

A Seleção Brasileira participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Ao longo da história, disputou 49 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Foram 99 gols marcados e 60 sofridos.

continua após a publicidade

A melhor campanha brasileira foi o terceiro lugar em 2006, repetido em 2022. Nas duas primeiras edições, em 2002 e 2004, o torneio ainda era chamado de Copa do Mundo Feminina Sub-19.

Camilla Orlando orienta jogadoras com prancheta em mãos e boné da Seleção
Camilla Orlando comandará Seleção Feminina Sub-20 na Polônia em busca do título inédito (Créditos: Luciana Vermell/CBF)

Confira todas as campanhas do Brasil:

2002: 4º lugar
2004: 4º lugar
2006: 3º lugar
2008: quartas de final
2010: primeira fase
2012: primeira fase
2014: primeira fase
2016: quartas de final
2018: primeira fase
2022: 3º lugar
2024: quartas de final
Marta e outros nomes históricos

continua após a publicidade

O Brasil também coleciona marcas individuais importantes na história da competição. Em 2004, Marta foi eleita a melhor jogadora do Mundial, quando ainda dava os primeiros passos de sua carreira. A atacante é também a maior artilheira da Seleção Brasileira em Copas do Mundo Sub-20, com nove gols.

Outras jogadoras que posteriormente ganharam destaque no futebol brasileiro também tiveram boas participações no torneio. Cristiane foi um dos nomes brasileiros de destaque em 2004, enquanto Gabi Nunes chamou atenção em 2016.

continua após a publicidade

Naquela edição, Gabi Nunes terminou como artilheira da competição, com cinco gols, mesmo com o Brasil sendo eliminado nas quartas de final.

Maior goleada aconteceu em 2016

A maior vitória da Seleção Brasileira na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20 aconteceu justamente em 2016, na Papua-Nova Guiné.

Na ocasião, o Brasil goleou as anfitriãs por 9 a 0, em partida disputada em Port Moresby. Duda, Gabi Nunes, Bruna, Yasmim, Katrine e Geyse marcaram os gols da goleada. Gabi Nunes e Bruna balançaram as redes duas vezes cada, assim como Yasmim.

Torneio mudou de Sub-19 para Sub-20

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 foi criada em 2002, mas originalmente tinha limite de idade de 19 anos. Por isso, as duas primeiras edições, realizadas no Canadá, em 2002, e na Tailândia, em 2004, foram disputadas como Copa do Mundo Feminina Sub-19.

continua após a publicidade

A partir de 2006, a idade máxima passou a ser de 20 anos e o torneio adotou o nome atual. As duas primeiras edições, no entanto, continuam sendo contabilizadas oficialmente na história da competição.

Quatro países já conquistaram o Mundial

Ao longo das 11 edições realizadas até 2024, apenas quatro seleções conquistaram a Copa do Mundo Feminina Sub-20.

Os Estados Unidos foram campeões em 2002, 2008 e 2012, enquanto a Alemanha levantou o troféu em 2004, 2010 e 2014. A Coreia do Norte conquistou três títulos, em 2006, 2016 e 2024. O Japão foi campeão em 2018, e a Espanha venceu a edição de 2022.

continua após a publicidade

A Coreia do Norte é a atual campeã. Em 2024, na Colômbia, a seleção derrotou o Japão na decisão e conquistou seu terceiro título na categoria.

Polônia recebe a 12ª edição

A Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026 será disputada entre 5 e 27 de setembro. A Polônia será a sede do torneio pela primeira vez, com jogos em quatro cidades: Lodz, Bielsko-Biala, Katowice e Sosnowiec.

continua após a publicidade

Ao todo, 24 seleções participam da competição. A distribuição das vagas foi feita da seguinte maneira:

AFC: 4 vagas
CAF: 4 vagas
Concacaf: 4 vagas
CONMEBOL: 4 vagas
UEFA: 6 vagas, incluindo a Polônia
OFC: 2 vagas

As seleções participantes são Argentina, Benim, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Inglaterra, Itália, Japão, México, Nigéria, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, República da Coreia, RPD da Coreia e Tanzânia.

Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

  1. Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
  2. Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  3. Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
  4. Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  5. Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  6. Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

05/09/2026

A

10h

Polônia x Argentina

05/09/2026

A

13h

México x Benim

05/09/2026

B

10h

Brasil x Tanzânia

05/09/2026

B

13h

Canadá x Inglaterra

06/09/2026

C

10h

França x Coreia do Sul

06/09/2026

C

13h

Equador x Gana

06/09/2026

D

10h

Japão x Nova Zelândia

06/09/2026

D

13h

Estados Unidos x Itália

07/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Portugal

07/09/2026

E

13h

Costa Rica x Colômbia

07/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x China

07/09/2026

F

13h

Espanha x Nigéria

2ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

08/09/2026

A

10h

Benim x Argentina

08/09/2026

A

13h

Polônia x México

08/09/2026

B

10h

Brasil x Canadá

08/09/2026

B

13h

Inglaterra x Tanzânia

09/09/2026

C

10h

Gana x Coreia do Sul

09/09/2026

C

13h

França x Equador

09/09/2026

D

10h

Itália x Nova Zelândia

09/09/2026

D

13h

Japão x Estados Unidos

10/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Costa Rica

10/09/2026

E

13h

Colômbia x Portugal

10/09/2026

F

10h

Espanha x Nova Caledônia

10/09/2026

F

13h

China x Nigéria

3ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

11/09/2026

A

13h

Argentina x México

11/09/2026

A

13h

Benim x Polônia

11/09/2026

B

10h

Inglaterra x Brasil

11/09/2026

B

10h

Tanzânia x Canadá

12/09/2026

C

13h

Gana x França

12/09/2026

C

13h

Coreia do Sul x Equador

12/09/2026

D

10h

Nova Zelândia x Estados Unidos

12/09/2026

D

10h

Itália x Japão

13/09/2026

E

13h

Colômbia x Coreia do Norte

13/09/2026

E

13h

Costa Rica x Portugal

13/09/2026

F

10h

China x Espanha

13/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x Nigéria

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasil e do mundo- confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmeiras e Bahia se enfrentaram pelo jogo de volta das quartas do Campeonato Brasileiro Feminino

Futebol Feminino

Bahia vence o Palmeiras nos pênaltis e avança às semifinais do Brasileirão Feminino

Há 6 horas
Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 10 horas
São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

Onde Assistir

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 10 horas
Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Onde Assistir

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Há 11 horas
Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 11 horas
Jogadoras de RB Bragantino e Palmeiras no Paulistão Feminino

Fora de Campo

Paulistão Feminino cresce na CazéTV e bate recorde da final de 2025

Há 13 horas
Mais LANCE!
Camilla Orlando orienta jogadoras da Seleção em campo com prancheta na mão

Camilla Orlando projeta estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20: 'Melhores expectativas'

Thais Lima, com a camisa verde da Seleção, em ação

Thaís Lima, goleira da Seleção, fala sobre expectativa na Copa do Mundo Sub-20

Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo

Kerolin no Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Futebol feminino bate recorde histórico em transferências

Camisa com o escudo do Corinthians

Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita

Vic Albuquerque olha para cima sorrindo

Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea

Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Bahia e Palmeiras empatam na ida das quartas do Brasileirão Feminino

Vic Albuquerque comemorando gol marcado nos acréscimos de Cruzeiro e Corinthians, pelo Brasileirão Feminino

Com golaço, Corinthians vence o Cruzeiro na ida das quartas do Brasileirão Feminino

Renata Mendonça durante o 'Aquecimento delas', programa de pré-jogo da Globo

Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar'

Camisa do Corinthians no vestiário

Corinthians é punido pelo STJD em caso inédito no futebol