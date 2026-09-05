A taça que falta: Brasil começa busca pelo título na Copa do Mundo Feminina Sub-20
Competição começa neste sábado (5), na Polônia; Brasil estreia contra a Tanzânia
A Seleção Brasileira inicia neste sábado (5) a caminhada em busca de um título inédito na Copa do Mundo Feminina Sub-20. O Mundial será disputado na Polônia até o dia 27 de setembro e terá o Brasil como uma das três seleções que jamais ficaram de fora da competição, ao lado de Nigéria e Estados Unidos.
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A equipe comandada pela técnica Camilla Orlando garantiu a classificação para o Mundial em fevereiro deste ano, quando conquistou pela 11ª vez o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. O Brasil é o único campeão da história da competição continental.
Apesar da tradição, a Seleção ainda busca seu primeiro título mundial na categoria. A melhor campanha brasileira aconteceu em duas oportunidades: terceiro lugar em 2006 e 2022. Em 2026, o objetivo é superar a marca e chegar pela primeira vez à decisão.
O Lance! reúne aqui as principais informações sobre a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Confira o guia completo da competição, com tabela, jogos, grupos, classificação, resultados, seleções participantes e tudo sobre a campanha do Brasil.
Brasil estreia contra a Tanzânia
A Seleção Brasileira está no Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20, ao lado de Inglaterra, Canadá e Tanzânia. O primeiro jogo será neste sábado (5), às 10h (de Brasília), contra a Tanzânia. A transmissão será pelo Sportv. ➡️Clique para assistir no Sportv
A competição terá 24 seleções divididas em seis grupos de quatro equipes. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, assim como os quatro melhores terceiros colocados.
A partida de abertura do torneio será entre Polônia e Argentina, neste sábado (5), em Katowice. A final está marcada para 27 de setembro, em Lodz.
Além de Lodz e Katowice, as cidades de Bielsko-Biala e Sosnowiec também receberão partidas do Mundial.
Confira a numeração da Seleção Brasileira
Goleiras
1 — Thais Lima
12 — Elu
21 — Morganti
Defensoras
2 — Thay
3 — Sofia
4 — Ana Bia
6 — Bianca
Meio-campistas
5 — Emilly
8 — Nogueira
10 — Vitorinha
11 — Dudinha
13 — Dulce
14 — Kaylane
16 — Clarinha
20 — Aninha
Atacantes
7 — Gisele
9 — Brendha
15 — Canali
17 — Evelin
18 — Carioca
19 — Tainá
Histórico do Brasil no Mundial Sub-20
A Seleção Brasileira participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Ao longo da história, disputou 49 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Foram 99 gols marcados e 60 sofridos.
A melhor campanha brasileira foi o terceiro lugar em 2006, repetido em 2022. Nas duas primeiras edições, em 2002 e 2004, o torneio ainda era chamado de Copa do Mundo Feminina Sub-19.
Confira todas as campanhas do Brasil:
2002: 4º lugar
2004: 4º lugar
2006: 3º lugar
2008: quartas de final
2010: primeira fase
2012: primeira fase
2014: primeira fase
2016: quartas de final
2018: primeira fase
2022: 3º lugar
2024: quartas de final
Marta e outros nomes históricos
O Brasil também coleciona marcas individuais importantes na história da competição. Em 2004, Marta foi eleita a melhor jogadora do Mundial, quando ainda dava os primeiros passos de sua carreira. A atacante é também a maior artilheira da Seleção Brasileira em Copas do Mundo Sub-20, com nove gols.
Outras jogadoras que posteriormente ganharam destaque no futebol brasileiro também tiveram boas participações no torneio. Cristiane foi um dos nomes brasileiros de destaque em 2004, enquanto Gabi Nunes chamou atenção em 2016.
Naquela edição, Gabi Nunes terminou como artilheira da competição, com cinco gols, mesmo com o Brasil sendo eliminado nas quartas de final.
Maior goleada aconteceu em 2016
A maior vitória da Seleção Brasileira na história da Copa do Mundo Feminina Sub-20 aconteceu justamente em 2016, na Papua-Nova Guiné.
Na ocasião, o Brasil goleou as anfitriãs por 9 a 0, em partida disputada em Port Moresby. Duda, Gabi Nunes, Bruna, Yasmim, Katrine e Geyse marcaram os gols da goleada. Gabi Nunes e Bruna balançaram as redes duas vezes cada, assim como Yasmim.
Torneio mudou de Sub-19 para Sub-20
A Copa do Mundo Feminina Sub-20 foi criada em 2002, mas originalmente tinha limite de idade de 19 anos. Por isso, as duas primeiras edições, realizadas no Canadá, em 2002, e na Tailândia, em 2004, foram disputadas como Copa do Mundo Feminina Sub-19.
A partir de 2006, a idade máxima passou a ser de 20 anos e o torneio adotou o nome atual. As duas primeiras edições, no entanto, continuam sendo contabilizadas oficialmente na história da competição.
Quatro países já conquistaram o Mundial
Ao longo das 11 edições realizadas até 2024, apenas quatro seleções conquistaram a Copa do Mundo Feminina Sub-20.
Os Estados Unidos foram campeões em 2002, 2008 e 2012, enquanto a Alemanha levantou o troféu em 2004, 2010 e 2014. A Coreia do Norte conquistou três títulos, em 2006, 2016 e 2024. O Japão foi campeão em 2018, e a Espanha venceu a edição de 2022.
A Coreia do Norte é a atual campeã. Em 2024, na Colômbia, a seleção derrotou o Japão na decisão e conquistou seu terceiro título na categoria.
Polônia recebe a 12ª edição
A Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026 será disputada entre 5 e 27 de setembro. A Polônia será a sede do torneio pela primeira vez, com jogos em quatro cidades: Lodz, Bielsko-Biala, Katowice e Sosnowiec.
Ao todo, 24 seleções participam da competição. A distribuição das vagas foi feita da seguinte maneira:
AFC: 4 vagas
CAF: 4 vagas
Concacaf: 4 vagas
CONMEBOL: 4 vagas
UEFA: 6 vagas, incluindo a Polônia
OFC: 2 vagas
As seleções participantes são Argentina, Benim, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Gana, Inglaterra, Itália, Japão, México, Nigéria, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, República da Coreia, RPD da Coreia e Tanzânia.
Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
1ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
05/09/2026
A
10h
Polônia x Argentina
05/09/2026
A
13h
México x Benim
05/09/2026
B
10h
Brasil x Tanzânia
05/09/2026
B
13h
Canadá x Inglaterra
06/09/2026
C
10h
França x Coreia do Sul
06/09/2026
C
13h
Equador x Gana
06/09/2026
D
10h
Japão x Nova Zelândia
06/09/2026
D
13h
Estados Unidos x Itália
07/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Portugal
07/09/2026
E
13h
Costa Rica x Colômbia
07/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x China
07/09/2026
F
13h
Espanha x Nigéria
2ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
08/09/2026
A
10h
Benim x Argentina
08/09/2026
A
13h
Polônia x México
08/09/2026
B
10h
Brasil x Canadá
08/09/2026
B
13h
Inglaterra x Tanzânia
09/09/2026
C
10h
Gana x Coreia do Sul
09/09/2026
C
13h
França x Equador
09/09/2026
D
10h
Itália x Nova Zelândia
09/09/2026
D
13h
Japão x Estados Unidos
10/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Costa Rica
10/09/2026
E
13h
Colômbia x Portugal
10/09/2026
F
10h
Espanha x Nova Caledônia
10/09/2026
F
13h
China x Nigéria
3ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
11/09/2026
A
13h
Argentina x México
11/09/2026
A
13h
Benim x Polônia
11/09/2026
B
10h
Inglaterra x Brasil
11/09/2026
B
10h
Tanzânia x Canadá
12/09/2026
C
13h
Gana x França
12/09/2026
C
13h
Coreia do Sul x Equador
12/09/2026
D
10h
Nova Zelândia x Estados Unidos
12/09/2026
D
10h
Itália x Japão
13/09/2026
E
13h
Colômbia x Coreia do Norte
13/09/2026
E
13h
Costa Rica x Portugal
13/09/2026
F
10h
China x Espanha
13/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x Nigéria
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