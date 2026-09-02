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Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina

As equipes se enfrentam pela Champions League Feminina

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 07:00
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea
Onde assistir ao vivo a partida entre Real Sociedad e Chelsea pela Champions League Feminina (Arte / Lance!)

Real Sociedad e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 14h (de Brasília), no Estadio Izan, em Donostia-San Sebastián, pelo jogo de volta da terceira fase classificatória da UEFA Champions League Feminina 2026/27. O confronto vale uma vaga na fase de liga da competição.

O Chelsea chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 2, disputado na Inglaterra, em 26 de agosto. Com o resultado, as inglesas podem perder por até dois gols de diferença para avançar. A Real Sociedad, por sua vez, precisa vencer por pelo menos três gols para garantir a classificação no tempo regulamentar.

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Onde assistir à Real Sociedad x Chelsea?

Real Sociedad x Chelsea, nesta quarta-feira (2), às 14h (de Brasília), terá transmissão pelo CFC+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

  • 📺 Onde assistir: CFC+ (Site do Chelsea)
  • 🏆 Competição: UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória
  • 📅 Data: quarta-feira, 2 de setembro de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estadio Izan, Donostia-San Sebastián
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea
Onde assistir ao vivo a partida entre Real Sociedad e Chelsea pela Champions League Feminina (Arte / Lance!)

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