Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina
As equipes se enfrentam pela Champions League Feminina
Real Sociedad e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 14h (de Brasília), no Estadio Izan, em Donostia-San Sebastián, pelo jogo de volta da terceira fase classificatória da UEFA Champions League Feminina 2026/27. O confronto vale uma vaga na fase de liga da competição.
O Chelsea chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 2, disputado na Inglaterra, em 26 de agosto. Com o resultado, as inglesas podem perder por até dois gols de diferença para avançar. A Real Sociedad, por sua vez, precisa vencer por pelo menos três gols para garantir a classificação no tempo regulamentar.
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Onde assistir à Real Sociedad x Chelsea?
Real Sociedad x Chelsea, nesta quarta-feira (2), às 14h (de Brasília), terá transmissão pelo CFC+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
- 📺 Onde assistir: CFC+ (Site do Chelsea)
- 🏆 Competição: UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória
- 📅 Data: quarta-feira, 2 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Izan, Donostia-San Sebastián
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