Real Sociedad e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 14h (de Brasília), no Estadio Izan, em Donostia-San Sebastián, pelo jogo de volta da terceira fase classificatória da UEFA Champions League Feminina 2026/27. O confronto vale uma vaga na fase de liga da competição.

O Chelsea chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 5 a 2, disputado na Inglaterra, em 26 de agosto. Com o resultado, as inglesas podem perder por até dois gols de diferença para avançar. A Real Sociedad, por sua vez, precisa vencer por pelo menos três gols para garantir a classificação no tempo regulamentar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Onde assistir à Real Sociedad x Chelsea?

Real Sociedad x Chelsea, nesta quarta-feira (2), às 14h (de Brasília), terá transmissão pelo CFC+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

📺 Onde assistir: CFC+ (Site do Chelsea)

CFC+ (Site do Chelsea) 🏆 Competição: UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória

UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória 📅 Data: quarta-feira, 2 de setembro de 2026

quarta-feira, 2 de setembro de 2026 ⏰ Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) 📍 Local: Estadio Izan, Donostia-San Sebastián

Onde assistir ao vivo a partida entre Real Sociedad e Chelsea pela Champions League Feminina (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições