O confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, válido pela sétima e última rodada da primeira fase do Paulistão F Petrobras 2026, superou os índices de audiência da decisão do ano passado. A partida transmitida pela CazéTV no último dia 26 superou os números da finalíssima de 2025, disputada entre Corinthians e Palmeiras, consolidando o avanço da competição organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no ambiente digital.

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Realizado no final de agosto, o duelo alcançou média de 132,2 mil dispositivos simultâneos conectados, o que representa uma alta de 11,3% na comparação com a final do último ano. O pico de audiência registrou salto ainda mais expressivo: subiu de 145,2 mil aparelhos no clássico decisivo de 2025 para 209,5 mil na partida da fase de grupos desta temporada — crescimento de 44,3%.

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Equipes femininas do RB Bragantino e Palmeiras se enfrentaram non Paulistão (Fotos: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)

Resultados expressivos do Paulistão Feminino na CazéTV

A marca ganha peso por ter sido atingida ainda na etapa inicial do torneio. Enquanto os dados do último ano são referentes ao confronto decisivo entre dois dos principais clássicos do futebol nacional, os números de 2026 foram registrados na fase de liga, o que indica o impacto do novo formato de disputa implementado pela FPF nesta temporada.

Com o torneio entrando em sua fase decisiva, a tendência é que os números sigam em expansão. Primeira entidade estadual a criar um departamento exclusivo para a modalidade e a estruturar competições de base do sub-11 ao profissional, a FPF projeta novos recordes de público para os mata-matas da competição.

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