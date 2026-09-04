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Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Equipes se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 19:15
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Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.
Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. (Foto: Arte - Lance!)

Brasil e Tanzânia se enfrentam neste sábado (5), às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia, pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV.

A Seleção Brasileira estreia na competição em busca do título inédito. As melhores campanhas do Brasil no Mundial Sub-20 foram em 2006 e 2022, quando a equipe terminou na terceira colocação.

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escudo brasil
BR
Escudo da Tanzânia
TZA
Copa do Mundo
Feminina Sub-20
Data e Hora
sábado, 5 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
Local
Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
Árbitro
Marta Huerta de Aza (ESP).
Assistentes
Iragartze Fernandez (ESP) e Andreia Catarina Ferreira Sousa (POR).
Var
Jelena Cvetković (SER).
Onde assistir

Como chegam Brasil e Tanzânia

Brasil

A Seleção Brasileira inicia a caminhada na Copa do Mundo Sub-20 com o objetivo de conquistar o título pela primeira vez. O Brasil já disputou todas as edições da competição e tem como melhores resultados os terceiros lugares conquistados em 2006 e 2022.

Comandada pela técnica Camilla Orlando, a equipe brasileira conta com 21 atletas convocadas para o Mundial. Entre os destaques estão as gaúchas Bianca Martins e Aninha, do Internacional. A atacante Gisele, do Grêmio, também faz parte do grupo, mas não estará à disposição para a estreia.

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O Brasil está no Grupo B, ao lado de Tanzânia, Inglaterra e Canadá.

Elenco da Seleção Feminina Sub-20 Brasileira
Elenco da Seleção Feminina Sub-20 Brasileira (Foto: Luciana Vermell / CBF)

Tanzânia

A seleção da Tanzânia fará sua estreia em uma Copa do Mundo Sub-20. Por isso, a equipe chega como uma das zebras do Grupo B, que também conta com Brasil, Inglaterra e Canadá.

A partida contra a Seleção Brasileira será o primeiro compromisso da história da Tanzânia no Mundial da categoria.

➡️ Copa do Mundo Feminina 2027: além da Seleção Brasileira, conheça as outras já classificadas

✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Tanzânia
Copa do Mundo Feminina Sub-20 2026 – 1ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 10h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de Bielsko-Biala, na Polônia.
👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.
🕴️ Árbitra: Marta Huerta de Aza (ESP).
🚩 Assistentes: Iragartze Fernandez (ESP) e Andreia Catarina Ferreira Sousa (POR).
📺 VAR: Jelena Cvetković (SER).

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil (Técnica: Camilla Orlando)

Thais Lima; Thay, Ana Bia, Sofia e Emilly; Clarinha, Vitorinha e Gio Canali; Dudinha, Carioca e Brendha.

Tanzânia (Técnico: Bakari Shime)

Nusra Jafari; Neema Damas, Asha Omary, Ester Maseke e Milembe John; Lidya Kabambo, Winfrida Charles e Christer Bazil; Hasnath Ubamb, Bahati Kizanguzi e Jamila Mnunduka.

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