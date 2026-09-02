Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino
Corinthians e Flamengo largam na frente, enquanto São Paulo x Grêmio e Bahia x Palmeiras seguem em aberto para os jogos de volta
As quartas de final do Brasileirão Feminino chegaram à metade do caminho. Os quatro jogos de ida foram disputados entre sábado (29) e segunda-feira (31), com vitórias de Flamengo e Corinthians e empates nos outros dois confrontos.
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No sábado, Flamengo e Ferroviária abriram a fase eliminatória no Rio de Janeiro, enquanto Grêmio e São Paulo se enfrentaram em Caxias do Sul. Já na segunda-feira, o Corinthians venceu o Cruzeiro fora de casa, e Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova.
➡️Bahia e Palmeiras empatam na ida das quartas do Brasileirão Feminino
Flamengo vence a Ferroviária e leva vantagem
O Flamengo saiu na frente no confronto contra a Ferroviária ao vencer por 1 a 0, no Rio de Janeiro. Com o resultado, as cariocas chegam em vantagem para a partida de volta.
As equipes voltam a se enfrentar no sábado (5), na Fonte Luminosa. A Ferroviária precisa vencer para seguir viva na disputa por uma vaga na semifinal, enquanto o Flamengo joga pelo empate.
Grêmio e São Paulo ficam no empate
Grêmio e São Paulo não saíram do 0 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado deixou completamente aberta a disputa por uma vaga na semifinal.
A decisão do confronto será no sábado (5), no Brinco de Ouro. Quem vencer avança, enquanto um novo empate levará a definição para os critérios previstos no regulamento da competição.
Corinthians vence o Cruzeiro nos acréscimos
O Corinthians conquistou uma importante vitória fora de casa sobre o Cruzeiro. Em jogo equilibrado na Arena Independência, as Brabas venceram por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque nos acréscimos.
Com a vantagem construída em Minas Gerais, o Corinthians joga por um empate na partida de volta, marcada para o dia 7 de setembro, para garantir a classificação à semifinal. O Cruzeiro precisa vencer para reverter o cenário.
Bahia e Palmeiras empatam na Fonte Nova
Bahia e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1 na Fonte Nova. Brena abriu o placar para as Palestrinas, mas Wendy deixou tudo igual para as Mulheres de Aço. Com o empate, a definição da vaga ficou para o jogo de volta, que será disputado na Arena Barueri, no dia 4 de setembro.
Resultados dos jogos de ida das quartas
- Flamengo 1 x 0 Ferroviária
- Grêmio 0 x 0 São Paulo
- Cruzeiro 0 x 1 Corinthians
- Bahia 1 x 1 Palmeiras
Próximos jogos das quartas de final
As partidas de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino serão disputadas entre sexta-feira (4) e segunda-feira (7). Palmeiras e Bahia abrem a rodada decisiva na sexta, às 21h30, na Arena Barueri, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida.
No sábado (5), São Paulo e Grêmio se enfrentam às 16h30, no Brinco de Ouro, depois do empate sem gols no primeiro duelo. No mesmo horário, a Ferroviária recebe o Flamengo, na Fonte Luminosa. As rubro-negras venceram a ida por 1 a 0.
Por fim, Corinthians e Cruzeiro encerram as quartas na segunda-feira (7), às 17h, na Neo Química Arena. O Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar à semifinal.
Veja os próximos jogos:
- 04/09, às 21h30: Palmeiras x Bahia — Arena Barueri
- 05/09, às 16h30: São Paulo x Grêmio — Brinco de Ouro
- 05/09, às 16h30: Ferroviária x Flamengo — Fonte Luminosa
- 07/09, às 17h: Corinthians x Cruzeiro — Neo Química Arena
Os jogos de volta definirão os quatro classificados para as semifinais do Brasileirão Feminino.
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