Thaís Lima, goleira da Seleção, fala sobre expectativa na Copa do Mundo Sub-20
Goleira fala sobre a emoção da convocação, preparação para o Mundial e sonho de disputar a Copa de 2027
A goleira Thaís Lima vive um momento especial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-20. Convocada para defender o Brasil na competição, a jogadora destacou a emoção de integrar o grupo e a oportunidade de disputar um torneio de alto nível com a equipe nacional.
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— Ver o meu nome na convocação foi uma emoção muito grande! Saber que vou fazer parte de um grupo que pode fazer história é incrível. Trabalhei muito para poder conseguir estar aqui e sou muito grata pela oportunidade conquistada — afirmou.
A competição também é vista por Thaís como uma oportunidade de crescimento na carreira. Além de buscar uma boa campanha com o Brasil, a goleira projeta aproveitar a experiência para continuar evoluindo e, no futuro, disputar o Mundial de 2027.
— É uma competição muito importante, onde há várias jogadoras de diferentes seleções e há muita qualidade. Estou aqui para dar o meu melhor, e também para evoluir e ganhar experiências para no futuro estar ainda melhor e, quem sabe, pensar em estar no Mundial de 2027 com muito trabalho — disse.
Durante a preparação para a Copa do Mundo Sub-20, Thaís também ressaltou a adaptação do grupo e a importância da comunicação entre as jogadoras. Segundo a goleira, os treinamentos têm servido para preparar a equipe para os desafios da competição.
— Os treinos têm sido muito bons. Claro que tem nos demandado uma adaptação, mas já estamos no ritmo para a competição, nos comunicando muito umas com as outras para evoluirmos juntas para estarmos prontas para todos os desafios que temos que encarar — explicou.
Com a expectativa de enfrentar adversárias qualificadas, a goleira prevê uma competição intensa e reforça a necessidade de concentração durante toda a campanha.
— Acredito que esta Copa vai ser muito intensa, são muitas seleções muito qualificadas. Temos de estar muito focadas e juntas para conseguirmos ultrapassar os desafios e, quem sabe, chegar na final — completou.
Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
- Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
- Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
- Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
- Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
- Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
- Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia
Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20
1ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
05/09/2026
A
10h
Polônia x Argentina
05/09/2026
A
13h
México x Benim
05/09/2026
B
10h
Brasil x Tanzânia
05/09/2026
B
13h
Canadá x Inglaterra
06/09/2026
C
10h
França x Coreia do Sul
06/09/2026
C
13h
Equador x Gana
06/09/2026
D
10h
Japão x Nova Zelândia
06/09/2026
D
13h
Estados Unidos x Itália
07/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Portugal
07/09/2026
E
13h
Costa Rica x Colômbia
07/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x China
07/09/2026
F
13h
Espanha x Nigéria
2ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
08/09/2026
A
10h
Benim x Argentina
08/09/2026
A
13h
Polônia x México
08/09/2026
B
10h
Brasil x Canadá
08/09/2026
B
13h
Inglaterra x Tanzânia
09/09/2026
C
10h
Gana x Coreia do Sul
09/09/2026
C
13h
França x Equador
09/09/2026
D
10h
Itália x Nova Zelândia
09/09/2026
D
13h
Japão x Estados Unidos
10/09/2026
E
10h
Coreia do Norte x Costa Rica
10/09/2026
E
13h
Colômbia x Portugal
10/09/2026
F
10h
Espanha x Nova Caledônia
10/09/2026
F
13h
China x Nigéria
3ª rodada
|Data
|Grupo
|Horário
|Jogo
11/09/2026
A
13h
Argentina x México
11/09/2026
A
13h
Benim x Polônia
11/09/2026
B
10h
Inglaterra x Brasil
11/09/2026
B
10h
Tanzânia x Canadá
12/09/2026
C
13h
Gana x França
12/09/2026
C
13h
Coreia do Sul x Equador
12/09/2026
D
10h
Nova Zelândia x Estados Unidos
12/09/2026
D
10h
Itália x Japão
13/09/2026
E
13h
Colômbia x Coreia do Norte
13/09/2026
E
13h
Costa Rica x Portugal
13/09/2026
F
10h
China x Espanha
13/09/2026
F
10h
Nova Caledônia x Nigéria
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