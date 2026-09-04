A goleira Thaís Lima vive um momento especial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-20. Convocada para defender o Brasil na competição, a jogadora destacou a emoção de integrar o grupo e a oportunidade de disputar um torneio de alto nível com a equipe nacional.

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— Ver o meu nome na convocação foi uma emoção muito grande! Saber que vou fazer parte de um grupo que pode fazer história é incrível. Trabalhei muito para poder conseguir estar aqui e sou muito grata pela oportunidade conquistada — afirmou.

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A competição também é vista por Thaís como uma oportunidade de crescimento na carreira. Além de buscar uma boa campanha com o Brasil, a goleira projeta aproveitar a experiência para continuar evoluindo e, no futuro, disputar o Mundial de 2027.

— É uma competição muito importante, onde há várias jogadoras de diferentes seleções e há muita qualidade. Estou aqui para dar o meu melhor, e também para evoluir e ganhar experiências para no futuro estar ainda melhor e, quem sabe, pensar em estar no Mundial de 2027 com muito trabalho — disse.

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Durante a preparação para a Copa do Mundo Sub-20, Thaís também ressaltou a adaptação do grupo e a importância da comunicação entre as jogadoras. Segundo a goleira, os treinamentos têm servido para preparar a equipe para os desafios da competição.

— Os treinos têm sido muito bons. Claro que tem nos demandado uma adaptação, mas já estamos no ritmo para a competição, nos comunicando muito umas com as outras para evoluirmos juntas para estarmos prontas para todos os desafios que temos que encarar — explicou.

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Com a expectativa de enfrentar adversárias qualificadas, a goleira prevê uma competição intensa e reforça a necessidade de concentração durante toda a campanha.

— Acredito que esta Copa vai ser muito intensa, são muitas seleções muito qualificadas. Temos de estar muito focadas e juntas para conseguirmos ultrapassar os desafios e, quem sabe, chegar na final — completou.

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Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 05/09/2026 A 10h Polônia x Argentina 05/09/2026 A 13h México x Benim 05/09/2026 B 10h Brasil x Tanzânia 05/09/2026 B 13h Canadá x Inglaterra 06/09/2026 C 10h França x Coreia do Sul 06/09/2026 C 13h Equador x Gana 06/09/2026 D 10h Japão x Nova Zelândia 06/09/2026 D 13h Estados Unidos x Itália 07/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Portugal 07/09/2026 E 13h Costa Rica x Colômbia 07/09/2026 F 10h Nova Caledônia x China 07/09/2026 F 13h Espanha x Nigéria

2ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 08/09/2026 A 10h Benim x Argentina 08/09/2026 A 13h Polônia x México 08/09/2026 B 10h Brasil x Canadá 08/09/2026 B 13h Inglaterra x Tanzânia 09/09/2026 C 10h Gana x Coreia do Sul 09/09/2026 C 13h França x Equador 09/09/2026 D 10h Itália x Nova Zelândia 09/09/2026 D 13h Japão x Estados Unidos 10/09/2026 E 10h Coreia do Norte x Costa Rica 10/09/2026 E 13h Colômbia x Portugal 10/09/2026 F 10h Espanha x Nova Caledônia 10/09/2026 F 13h China x Nigéria

3ª rodada

Data Grupo Horário Jogo 11/09/2026 A 13h Argentina x México 11/09/2026 A 13h Benim x Polônia 11/09/2026 B 10h Inglaterra x Brasil 11/09/2026 B 10h Tanzânia x Canadá 12/09/2026 C 13h Gana x França 12/09/2026 C 13h Coreia do Sul x Equador 12/09/2026 D 10h Nova Zelândia x Estados Unidos 12/09/2026 D 10h Itália x Japão 13/09/2026 E 13h Colômbia x Coreia do Norte 13/09/2026 E 13h Costa Rica x Portugal 13/09/2026 F 10h China x Espanha 13/09/2026 F 10h Nova Caledônia x Nigéria

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