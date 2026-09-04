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Thaís Lima, goleira da Seleção, fala sobre expectativa na Copa do Mundo Sub-20

Goleira fala sobre a emoção da convocação, preparação para o Mundial e sonho de disputar a Copa de 2027

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 16:00
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Thais Lima, com a camisa verde da Seleção, em ação
Thaís Lima em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Luciana Vermell / CBF)

A goleira Thaís Lima vive um momento especial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-20. Convocada para defender o Brasil na competição, a jogadora destacou a emoção de integrar o grupo e a oportunidade de disputar um torneio de alto nível com a equipe nacional.

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— Ver o meu nome na convocação foi uma emoção muito grande! Saber que vou fazer parte de um grupo que pode fazer história é incrível. Trabalhei muito para poder conseguir estar aqui e sou muito grata pela oportunidade conquistada — afirmou.

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A competição também é vista por Thaís como uma oportunidade de crescimento na carreira. Além de buscar uma boa campanha com o Brasil, a goleira projeta aproveitar a experiência para continuar evoluindo e, no futuro, disputar o Mundial de 2027.

— É uma competição muito importante, onde há várias jogadoras de diferentes seleções e há muita qualidade. Estou aqui para dar o meu melhor, e também para evoluir e ganhar experiências para no futuro estar ainda melhor e, quem sabe, pensar em estar no Mundial de 2027 com muito trabalho — disse.

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Durante a preparação para a Copa do Mundo Sub-20, Thaís também ressaltou a adaptação do grupo e a importância da comunicação entre as jogadoras. Segundo a goleira, os treinamentos têm servido para preparar a equipe para os desafios da competição.

— Os treinos têm sido muito bons. Claro que tem nos demandado uma adaptação, mas já estamos no ritmo para a competição, nos comunicando muito umas com as outras para evoluirmos juntas para estarmos prontas para todos os desafios que temos que encarar — explicou.

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Com a expectativa de enfrentar adversárias qualificadas, a goleira prevê uma competição intensa e reforça a necessidade de concentração durante toda a campanha.

— Acredito que esta Copa vai ser muito intensa, são muitas seleções muito qualificadas. Temos de estar muito focadas e juntas para conseguirmos ultrapassar os desafios e, quem sabe, chegar na final — completou.

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Grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

  1. Grupo A: Polônia, México, Argentina e Benim
  2. Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá e Tanzânia
  3. Grupo C: França, República da Coreia, Gana e Equador
  4. Grupo D: Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália
  5. Grupo E: RPD da Coreia, Colômbia, Costa Rica e Portugal
  6. Grupo F: Espanha, Nigéria, China e Nova Caledônia

Jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20

1ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

05/09/2026

A

10h

Polônia x Argentina

05/09/2026

A

13h

México x Benim

05/09/2026

B

10h

Brasil x Tanzânia

05/09/2026

B

13h

Canadá x Inglaterra

06/09/2026

C

10h

França x Coreia do Sul

06/09/2026

C

13h

Equador x Gana

06/09/2026

D

10h

Japão x Nova Zelândia

06/09/2026

D

13h

Estados Unidos x Itália

07/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Portugal

07/09/2026

E

13h

Costa Rica x Colômbia

07/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x China

07/09/2026

F

13h

Espanha x Nigéria

2ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

08/09/2026

A

10h

Benim x Argentina

08/09/2026

A

13h

Polônia x México

08/09/2026

B

10h

Brasil x Canadá

08/09/2026

B

13h

Inglaterra x Tanzânia

09/09/2026

C

10h

Gana x Coreia do Sul

09/09/2026

C

13h

França x Equador

09/09/2026

D

10h

Itália x Nova Zelândia

09/09/2026

D

13h

Japão x Estados Unidos

10/09/2026

E

10h

Coreia do Norte x Costa Rica

10/09/2026

E

13h

Colômbia x Portugal

10/09/2026

F

10h

Espanha x Nova Caledônia

10/09/2026

F

13h

China x Nigéria

3ª rodada

DataGrupoHorárioJogo

11/09/2026

A

13h

Argentina x México

11/09/2026

A

13h

Benim x Polônia

11/09/2026

B

10h

Inglaterra x Brasil

11/09/2026

B

10h

Tanzânia x Canadá

12/09/2026

C

13h

Gana x França

12/09/2026

C

13h

Coreia do Sul x Equador

12/09/2026

D

10h

Nova Zelândia x Estados Unidos

12/09/2026

D

10h

Itália x Japão

13/09/2026

E

13h

Colômbia x Coreia do Norte

13/09/2026

E

13h

Costa Rica x Portugal

13/09/2026

F

10h

China x Espanha

13/09/2026

F

10h

Nova Caledônia x Nigéria

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