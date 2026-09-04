Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 20:03
Favorite o Lance! no Google
Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino
Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino (Foto: Arte - Lance!)

Ferroviária e Flamengo se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, TV Brasil, ge TV e UOL.

No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e chega para o confronto decisivo com vantagem. Com isso, o Rubro-Negro avança com uma vitória ou empate. Caso a Ferroviária vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Se as Guerreiras Grenás vencerem por dois ou mais gols, avançam diretamente à semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha do jogo

Escudo_Associação_Ferroviária_de_Esportes
FER
Escudo do Flamengo
FLA
Quartas de Final
Brasileirão Feminino
Data e Hora
sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Árbitro
Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB)
Assistentes
Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB) e Isabela Morais Vivas (DF)
Var
Elmo Alves Resende Cunha (GO)
Onde assistir

Como chegam Ferroviária e Flamengo

Ferroviária

A Ferroviária precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida para continuar viva no Brasileirão Feminino. A equipe paulista terminou a primeira fase na quarta colocação, com 31 pontos, somando oito vitórias, sete empates e duas derrotas.

As Guerreiras Grenás marcaram 23 gols e sofreram apenas 14 durante a fase classificatória, apresentando uma das melhores defesas da competição.

continua após a publicidade

Agora, a equipe conta com o fator casa para buscar a classificação. O técnico Léo Mendes, porém, terá desfalques por conta da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Dudinha, Nogueira e Tainá estão com a Seleção Brasileira na Polônia.

Flamengo

O Flamengo chega para o jogo de volta em vantagem após vencer a Ferroviária por 1 a 0 no primeiro confronto das quartas de final.

Na primeira fase, o Rubro-Negro terminou na quinta colocação, com 30 pontos, com oito vitórias, seis empates e três derrotas. Foram 29 gols marcados e 20 sofridos. A equipe comandada por Celso Silva também terá uma baixa relacionada ao Mundial Sub-20: Kaylane está com a Seleção Brasileira na Polônia e não estará à disposição.

continua após a publicidade

O Flamengo não chega a uma semifinal do Brasileirão Feminino desde 2019 e busca voltar entre os quatro melhores da competição.

Tudo sobre a partida entre Ferroviária x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA
Ferroviária 🆚 Flamengo
Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)
📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília).
📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, ge TV e UOL.
🕴️ Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB).
🚩 Assistentes: Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB) e Isabela Morais Vivas (DF).
📺 VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino
Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino (Foto: Arte - Lance!)

Prováveis escalações

🟢🔴 Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)

Luciana; Camila, Grazy e Andressa; Katiuscia, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Sissi e Mariana Santos.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Djeni e Mariana Fernandes; Fernanda e Cristiane.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026

Onde Assistir

São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 20 minutos
Inter de Milão x Napoli pelo Campeonato Italiano (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Inter de Milão x Napoli: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Italiano

Há 41 minutos
Brasil e Tanzânia se enfrentam pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2026.

Onde Assistir

Brasil x Tanzânia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Sub-20 Feminina

Há 48 minutos
Manchester City x Coventry City pela Premier League (Arte: Lance!)

Onde Assistir

Manchester City x Coventry: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Há 59 minutos
Bahia e Palmeiras enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino

Onde Assistir

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Há 1 hora
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Atlético Mineiro

Onde Assistir

São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 7 horas
Mais LANCE!
Liga 2026/2027 - Al Shabab Riyadh x Al Hilal

Al Shabab Riyadh x Al Hilal: onde assistir, horário e escalações

Ligue 1 2026/2027 - Paris Saint Germain x Monaco

PSG x Monaco: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue1

Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (04/09/2026)

Carros disputam corrida principal do GP da Itália de Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Itália nesta sexta-feira (4)

Palmeiras x Vasco - onde assistir

Palmeiras x Vasco: escalações, horário e onde assistir à final do Brasileirão sub-20

Bernabei, do Internacional, tenta levar vantagem na disputa com Tetê, do Grêmio

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (03/09/2026)

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Madrid x Ajax

Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Real Sociedad x Chelsea

Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League Feminina

Jogadores do Santos e Palmeiras em ação na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Mirassol

Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Copa do Brasil 2026 - Vitória x Vasco

Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil

Santos x Palmeiras

Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (01/09/2026)