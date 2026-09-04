Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Ferroviária e Flamengo se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, TV Brasil, ge TV e UOL.

No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e chega para o confronto decisivo com vantagem. Com isso, o Rubro-Negro avança com uma vitória ou empate. Caso a Ferroviária vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Se as Guerreiras Grenás vencerem por dois ou mais gols, avançam diretamente à semifinal.

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Ficha do jogo FER FLA Quartas de Final Brasileirão Feminino Data e Hora sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB) Assistentes Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB) e Isabela Morais Vivas (DF) Var Elmo Alves Resende Cunha (GO) Onde assistir

Como chegam Ferroviária e Flamengo

Ferroviária

A Ferroviária precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida para continuar viva no Brasileirão Feminino. A equipe paulista terminou a primeira fase na quarta colocação, com 31 pontos, somando oito vitórias, sete empates e duas derrotas.

As Guerreiras Grenás marcaram 23 gols e sofreram apenas 14 durante a fase classificatória, apresentando uma das melhores defesas da competição.

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Agora, a equipe conta com o fator casa para buscar a classificação. O técnico Léo Mendes, porém, terá desfalques por conta da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Dudinha, Nogueira e Tainá estão com a Seleção Brasileira na Polônia.

Flamengo

O Flamengo chega para o jogo de volta em vantagem após vencer a Ferroviária por 1 a 0 no primeiro confronto das quartas de final.

Na primeira fase, o Rubro-Negro terminou na quinta colocação, com 30 pontos, com oito vitórias, seis empates e três derrotas. Foram 29 gols marcados e 20 sofridos. A equipe comandada por Celso Silva também terá uma baixa relacionada ao Mundial Sub-20: Kaylane está com a Seleção Brasileira na Polônia e não estará à disposição.

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O Flamengo não chega a uma semifinal do Brasileirão Feminino desde 2019 e busca voltar entre os quatro melhores da competição.

Tudo sobre a partida entre Ferroviária x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Ferroviária 🆚 Flamengo

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)

📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, ge TV e UOL.

🕴️ Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB).

🚩 Assistentes: Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB) e Isabela Morais Vivas (DF).

📺 VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

Ferroviária e Flamengo se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino (Foto: Arte - Lance!)

Prováveis escalações

🟢🔴 Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)

Luciana; Camila, Grazy e Andressa; Katiuscia, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Sissi e Mariana Santos.

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Celso Silva)

Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Djeni e Mariana Fernandes; Fernanda e Cristiane.

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