Ferroviária x Flamengo: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino
Ferroviária e Flamengo se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, TV Brasil, ge TV e UOL.
No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1 a 0, no Rio de Janeiro, e chega para o confronto decisivo com vantagem. Com isso, o Rubro-Negro avança com uma vitória ou empate. Caso a Ferroviária vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Se as Guerreiras Grenás vencerem por dois ou mais gols, avançam diretamente à semifinal.
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Ficha do jogo
Como chegam Ferroviária e Flamengo
Ferroviária
A Ferroviária precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida para continuar viva no Brasileirão Feminino. A equipe paulista terminou a primeira fase na quarta colocação, com 31 pontos, somando oito vitórias, sete empates e duas derrotas.
As Guerreiras Grenás marcaram 23 gols e sofreram apenas 14 durante a fase classificatória, apresentando uma das melhores defesas da competição.
Agora, a equipe conta com o fator casa para buscar a classificação. O técnico Léo Mendes, porém, terá desfalques por conta da Copa do Mundo Feminina Sub-20. Dudinha, Nogueira e Tainá estão com a Seleção Brasileira na Polônia.
Flamengo
O Flamengo chega para o jogo de volta em vantagem após vencer a Ferroviária por 1 a 0 no primeiro confronto das quartas de final.
Na primeira fase, o Rubro-Negro terminou na quinta colocação, com 30 pontos, com oito vitórias, seis empates e três derrotas. Foram 29 gols marcados e 20 sofridos. A equipe comandada por Celso Silva também terá uma baixa relacionada ao Mundial Sub-20: Kaylane está com a Seleção Brasileira na Polônia e não estará à disposição.
O Flamengo não chega a uma semifinal do Brasileirão Feminino desde 2019 e busca voltar entre os quatro melhores da competição.
Tudo sobre a partida entre Ferroviária x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Ferroviária 🆚 Flamengo
Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)
📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília).
📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, ge TV e UOL.
🕴️ Árbitra: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB).
🚩 Assistentes: Flavia Renally Costa Faustino da Silva (PB) e Isabela Morais Vivas (DF).
📺 VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).
Prováveis escalações
🟢🔴 Ferroviária (Técnico: Léo Mendes)
Luciana; Camila, Grazy e Andressa; Katiuscia, Nicoly, Maressa e Fátima Dutra; Dos Santos, Sissi e Mariana Santos.
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Celso Silva)
Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Flávia Mota e Jucinara; Letícia, Ju Ferreira, Djeni e Mariana Fernandes; Fernanda e Cristiane.
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