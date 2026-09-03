Futebol feminino bate recorde histórico em transferências
No total, 1.406 jogadoras trocaram de país para defender novos clubes
As transferências internacionais entre clubes de futebol feminino registraram um novo recorde e cresceram 19,2% em relação à janela do ano passado. Os valores investidos, por sua vez, mais do que dobraram. É o que aponta um relatório divulgado pela Fifa nesta quinta-feira (3), com base na janela deste meio de ano.
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Ao todo, 1.406 jogadoras mudaram para clubes de outros países, movimentando US$ 28,6 milhões (R$ 145,8 milhões), recorde absoluto para a modalidade. O montante cresceu 130% em relação à janela do meio do ano passado, quando as transferências somaram US$ 12,3 milhões (R$ 66 milhões, em valores da época).
Em termos financeiros, os gastos com negociações internacionais dispararam 23 vezes se comparados à janela de 2022, quando as transferências internacionais na janela de início de temporada europeia somou US$ 1,23 milhão.
Assim como aconteceu no futebol masculino, os clubes ingleses foram os que mais gastaram em transferências no futebol de clubes feminino na última janela. Ao todo, foram US$ 8 milhões (R$ 40,8 milhões). Os espanhóis vieram na sequência investiram US$ 6,6 milhões (R$ 33,7 milhões).
A transferência de Kerolin do Manchester City para o Barcelona teve impacto direto nesses números. A brasileira saiu do clube inglês para o catalão por cerca de R$ 8,85 milhões, transformando-se na maior transação de uma atleta brasileira na história.
Outros países que ocupam o Top-5 em gastos com transferências no futebol feminino são a Alemanha (R$ 25 milhões), Estados Unidos (R$ 14,8 milhões) e Itália (R$ 10,73 milhões). Os clubes da Suécia, por sua vez, foram os que mais faturam com as transferências, somando US$ 4,2 milhões (R$ 21,45 milhões) em vendas.
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