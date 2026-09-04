São Paulo x Grêmio: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV e do SporTV.

No jogo de ida, realizado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as equipes empataram em 0 a 0. Desta forma, quem vencer neste sábado garante vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

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Ficha do jogo SAO GRE Quartas de Final Brasileirão Feminino Data e Hora sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília) Local Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP) Árbitro Andreza Helena de Siqueira (MG) Assistentes Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR) e Andressa Oliveira Pereira (MG) Var Raphael Garcia de Andrade (ES) Onde assistir

Como chegam São Paulo e Grêmio

São Paulo

O São Paulo busca avançar às semifinais do Brasileirão Feminino e repetir o bom desempenho de 2024, quando chegou à decisão da competição.

Na atual temporada, a equipe paulista soma 13 vitórias, três empates e duas derrotas, com 31 gols marcados e 11 sofridos. A campanha deixou o Tricolor na liderança da primeira fase.

Grêmio

O Grêmio entra em campo em busca de uma classificação inédita às semifinais do Brasileirão Feminino. Na primeira fase, o Tricolor terminou na oitava colocação. Ao longo da competição, a equipe conquistou oito vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 23 gols marcados e 16 sofridos.

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Após o empate sem gols no jogo de ida, o Grêmio precisa vencer para avançar diretamente. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Tudo sobre a partida entre São Paulo x Grêmio (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo 🆚 Grêmio

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)

📆 Data e horário: sábado, 5 de setembro de 2026, às 16h30 (de Brasília).

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

👁️ Onde assistir: RBS TV e SporTV.

🕴️ Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (MG)

🚩 Assistentes: Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR) e Andressa Oliveira Pereira (MG)

📺 VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)

São Paulo e Grêmio se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2026 (Foto: Arte - Lance!)

Prováveis escalações:

⚫🔴⚪São Paulo (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes; Robinha, Karla Alves e Aline Milene; Mylena, Isa e Crivelari.

🔵⚫⚪ Grêmio (Técnica: Jéssica de Lima)

Sol; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane.

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