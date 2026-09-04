Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino

Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, TV Brasil e N Sports.

No jogo de ida, realizado na última segunda-feira (31), na Arena Fonte Nova, em Salvador, as equipes empataram por 1 a 1. Com o resultado, quem vencer nesta sexta-feira garante vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha do jogo PAL BAH Quartas de Final Brasileirão Feminino Data e Hora sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília). Local Arena Barueri, em Barueri (SP). Árbitro Deborah Cecilia Cruz Correia (PE). Assistentes Edna Cristina Santos Ferreira (MA) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ). Var Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE). Onde assistir

O Palmeiras chega para o confronto decisivo após terminar a primeira fase na terceira colocação, com 36 pontos. As Palestrinas defendem uma sequência de dez partidas de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.

Do outro lado, o Bahia encerrou a primeira fase na sexta posição, com 29 pontos, garantindo a melhor campanha de uma equipe nordestina no Campeonato Brasileiro Feminino. As Mulheres de Aço também vivem um bom momento e estão invictas há quatro partidas, com três empates e uma vitória.

continua após a publicidade

Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Tudo sobre a partida entre Palmeiras x Bahia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 🆚 Bahia

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)

📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP).

👁️ Onde assistir: SporTV, TV Brasil e N Sports.

🕴️ Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE).

🚩 Assistentes: Edna Cristina Santos Ferreira (MA) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ).

📺 VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟢⚪ Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)

Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Emily; Brena, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão.

continua após a publicidade

🟦🟥 Bahia (Técnico: Felipe Freitas)

Yanne; Mila Santos, Aila, Tchula e Carol Martins; Suellen, Angela, Raquel e Cássia; Roque e Wendy.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições