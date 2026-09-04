Palmeiras x Bahia: onde assistir ao jogo do Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas do Brasileirão Feminino
Palmeiras e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, TV Brasil e N Sports.
No jogo de ida, realizado na última segunda-feira (31), na Arena Fonte Nova, em Salvador, as equipes empataram por 1 a 1. Com o resultado, quem vencer nesta sexta-feira garante vaga na semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.
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Ficha do jogo
O Palmeiras chega para o confronto decisivo após terminar a primeira fase na terceira colocação, com 36 pontos. As Palestrinas defendem uma sequência de dez partidas de invencibilidade, com seis vitórias e quatro empates.
Do outro lado, o Bahia encerrou a primeira fase na sexta posição, com 29 pontos, garantindo a melhor campanha de uma equipe nordestina no Campeonato Brasileiro Feminino. As Mulheres de Aço também vivem um bom momento e estão invictas há quatro partidas, com três empates e uma vitória.
Tudo sobre a partida entre Palmeiras x Bahia (onde assistir, horário, escalações e arbitragem):
✅ FICHA TÉCNICA
Palmeiras 🆚 Bahia
Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de volta)
📆 Data e horário: sexta-feira, 4 de setembro de 2026, às 21h30 (de Brasília).
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP).
👁️ Onde assistir: SporTV, TV Brasil e N Sports.
🕴️ Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE).
🚩 Assistentes: Edna Cristina Santos Ferreira (MA) e Fabiana Nobrega Pitta (RJ).
📺 VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)
Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Emily; Brena, Lorena Benítez e Andressinha; Bia Zaneratto, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão.
🟦🟥 Bahia (Técnico: Felipe Freitas)
Yanne; Mila Santos, Aila, Tchula e Carol Martins; Suellen, Angela, Raquel e Cássia; Roque e Wendy.
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