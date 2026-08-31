Com golaço, Corinthians vence o Cruzeiro na ida das quartas do Brasileirão Feminino

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta segunda-feira (31), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Após dominar boa parte da partida e esbarrar nas defesas de Cláudia, as Brabas conseguiram marcar nos acréscimos, com um golaço de Vic Albuquerque, e largaram em vantagem na disputa por uma vaga na semifinal.

Com a vitória, as Brabas levam a vantagem para o jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. O Corinthians volta a enfrentar o Cruzeiro no dia 7 de setembro, em São Paulo, podendo avançar à semifinal com um novo triunfo ou empate. As Cabulosas precisam vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo regulamentar; uma vitória celeste por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

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Como foi Cruzeiro x Corinthians?

Primeiro tempo de domínio das Brabas

O Corinthians começou o jogo tomando a iniciativa e pressionando o Cruzeiro no campo de ataque. Com marcação adiantada e intensidade na recuperação da bola, as Brabas criaram as principais oportunidades da primeira etapa. Jhonson e Belén Aquino tiveram boas chances nos minutos iniciais, mas Cláudia apareceu bem para defender. Aos 11 minutos, a goleira celeste voltou a trabalhar em cabeceio de Jhonson à queima-roupa e evitou o primeiro gol corintiano.

A pressão do Corinthians continuou ao longo do primeiro tempo, principalmente nas jogadas pelos lados e nas bolas paradas. Jhonson e Jaqueline também levaram perigo, enquanto Gabi Zanotti teve a melhor chance da equipe aos 33 minutos, quando driblou a marcação e tocou na saída de Cláudia, mas Capelinha apareceu na cobertura e salvou em cima da linha. O Cruzeiro encontrou dificuldades para manter a posse e só conseguiu ameaçar em alguns momentos, como no chute de Vanessinha defendido por Nicole. Apesar do domínio corintiano, o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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Claudia, do Cruzeiro, durante partida contra o Corinthians (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

Cláudia mantém o Cruzeiro vivo

O Corinthians manteve a pressão no segundo tempo e continuou criando as principais oportunidades da partida. As Brabas chegaram perto de abrir o placar em diferentes momentos, mas Cláudia seguia sendo o grande obstáculo para a equipe paulista. Aos 23 minutos, Gisela Robledo recebeu cruzamento de Belén Aquino e finalizou dentro da pequena área, mas a goleira do Cruzeiro fez uma defesa espetacular com o pé, e a bola ainda bateu na trave antes de sair.

O Cruzeiro resistiu como pôde, enquanto o Corinthians seguia rondando a área adversária. Aos 40 minutos, Vic Albuquerque cabeceou após cobrança de escanteio e Marília salvou em cima da linha, evitando o gol das Brabas. Quando parecia que o empate sem gols seria mantido, Vic apareceu novamente nos acréscimos. Aos 50 minutos, a camisa 17 recebeu a sobra após tentativa de passe para Robledo e soltou um foguete de fora da área para finalmente vencer Cláudia e garantir a vitória corintiana por 1 a 0.

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Visão do Lance!

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Aos 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians teve a grande chance de sair com a vitória. Após cobrança de escanteio, Vic Albuquerque cabeceou firme, mas Marília apareceu em cima da linha para salvar o Cruzeiro e evitar o gol das Brabas.

Deu aula 🏅

A camisa 17, Vic Alburquerque apareceu no momento mais importante da partida e marcou um golaço aos 50 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória das Brabas. Além de premiar a insistência corintiana ao longo do jogo, o gol colocou a equipe em vantagem para o duelo de volta.

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Ficou abaixo 📉

Jhonson teve uma atuação discreta diante do Cruzeiro e ainda precisou deixar o campo no segundo tempo após sentir a coxa. A atacante chegou a ter oportunidades na partida, mas não conseguiu transformar as chances em gol e acabou substituída aos 14 minutos da etapa final.

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Tudo sobre a partida entre Cruzeiro x Corinthians:

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 0 🆚1 Corinthians

Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de Ida)

📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 19h15 (de Brasília).

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

👁️ Onde assistir: SporTV.

🕴️ Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE).

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Jordana Pereira Batista (GO).

📺 VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

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⚽ESCALAÇÕES

🦊 Cruzeiro (Técnico: Jonas Urias)

Cláudia; Vitória Calhau, Capelinha e Yenifer Giménez; Gisseli, Bedoya, Pri Back e Milena; Vanessinha; Byanca Brasil e Marília.

🦅 Corinthians (Técnica: Emily Lima)

Nicole, Gi Fernandes, Thaís Regina, Erika, Thaís Ferreira e Tamires; Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Jaqueline, Belén Aquino e Jhonson.

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