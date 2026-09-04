Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina
Cremer passa a estampar o short de jogo das Cabulosas; Equipe tem decisão na segunda-feira pelo Brasileirão
A equipe feminina do Cruzeiro ganhou um novo patrocinador para a sequência da temporada. A Cremer passou a apoiar as Cabulosas, com a marca estampada no short de jogo do time.
Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita
Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
A estreia do novo patrocínio aconteceu no duelo contra o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. A equipe mineira chega novamente à fase decisiva da competição após ter sido finalista em 2025 e alcançar as quartas de final pelo quarto ano consecutivo.
O acordo amplia a presença da Cremer no esporte e prevê a exposição da marca no uniforme das Cabulosas. A empresa atua no segmento de cuidados e possui produtos voltados, entre outras áreas, para primeiros socorros e prática esportiva.
— O Cruzeiro reúne tradição, resultados e uma torcida que acompanha o clube com muita paixão. Para a Cremer, estar ao lado das Cabulosas é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol feminino e de nos conectarmos a atletas e torcedores por meio de um valor que está na essência da nossa marca: o cuidado — afirmou André Domingos, diretor comercial da Cremer.
Com a parceria, a empresa se junta a Betnacional, Rexona, Neutrox, Supermercados BH e Cimed entre os patrocinadores da equipe feminina do Cruzeiro.
Cruzeiro x Corinthians: decisão nas quartas do Brasileirão Feminino
A decisão das quartas de final do Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira, e a última vaga será definida na segunda-feira (7), quando Corinthians e Cruzeiro se enfrentam às 17h, no Canindé. As Brabas venceram o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque nos acréscimos, e jogam pelo empate. O Cruzeiro precisa vencer para avançar. Quem avançar encara a equipe vencedora de Palmeiras e Bahia.
Jogos de volta das quartas de final e onde assistir
Sexta-feira (4)
21h30 — Palmeiras x Bahia — Arena Barueri
Onde assistir: Sportv, TV Brasil e N Sports
➡️Clique para assistir no Sportv
Sábado (5)
16h30 — Ferroviária x Flamengo — Fonte Luminosa
Onde assistir: SporTV / Globo / TV Brasil / Youtube UOL / GETV
16h30 — São Paulo x Grêmio — Brinco de Ouro
Onde assistir: SporTV 2 / Globo / SporTV3
Segunda-feira (7)
17h — Corinthians x Cruzeiro — Canindé
Onde assistir: SporTV
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Feminino
Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogoHá 2 horas
Futebol Feminino
Futebol feminino bate recorde histórico em transferênciasHá 23 horas
Futebol Feminino
Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia SauditaHá 1 dia
Futebol Feminino
Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão FemininoHá 2 dias
Onde Assistir
Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Onde Assistir
Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League FemininaHá 2 dias
Mais LANCE!