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Cruzeiro anuncia novo patrocinador para equipe feminina

Cremer passa a estampar o short de jogo das Cabulosas; Equipe tem decisão na segunda-feira pelo Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 12:18
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Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)
Corinthians e Cruzeiro para jogo de ida da decisão. (Foto: Cris Mattos / Staff Images Woman / CBF)

A equipe feminina do Cruzeiro ganhou um novo patrocinador para a sequência da temporada. A Cremer passou a apoiar as Cabulosas, com a marca estampada no short de jogo do time.

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A estreia do novo patrocínio aconteceu no duelo contra o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. A equipe mineira chega novamente à fase decisiva da competição após ter sido finalista em 2025 e alcançar as quartas de final pelo quarto ano consecutivo.

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O acordo amplia a presença da Cremer no esporte e prevê a exposição da marca no uniforme das Cabulosas. A empresa atua no segmento de cuidados e possui produtos voltados, entre outras áreas, para primeiros socorros e prática esportiva.

— O Cruzeiro reúne tradição, resultados e uma torcida que acompanha o clube com muita paixão. Para a Cremer, estar ao lado das Cabulosas é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol feminino e de nos conectarmos a atletas e torcedores por meio de um valor que está na essência da nossa marca: o cuidado — afirmou André Domingos, diretor comercial da Cremer.

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Com a parceria, a empresa se junta a Betnacional, Rexona, Neutrox, Supermercados BH e Cimed entre os patrocinadores da equipe feminina do Cruzeiro.

Camisa do Cruzeiro Feminino com patrocínio
Cremer é a patrocinadora do Cruzeiro feminino (Foto: Divulgação)

Cruzeiro x Corinthians: decisão nas quartas do Brasileirão Feminino

A decisão das quartas de final do Brasileirão Feminino começa nesta sexta-feira, e a última vaga será definida na segunda-feira (7), quando Corinthians e Cruzeiro se enfrentam às 17h, no Canindé. As Brabas venceram o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque nos acréscimos, e jogam pelo empate. O Cruzeiro precisa vencer para avançar. Quem avançar encara a equipe vencedora de Palmeiras e Bahia.

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Jogos de volta das quartas de final e onde assistir

Sexta-feira (4)
21h30 — Palmeiras x Bahia — Arena Barueri
Onde assistir: Sportv, TV Brasil e N Sports
➡️Clique para assistir no Sportv

Sábado (5)
16h30 — Ferroviária x Flamengo — Fonte Luminosa
Onde assistir: SporTV / Globo / TV Brasil / Youtube UOL / GETV

16h30 — São Paulo x Grêmio — Brinco de Ouro
Onde assistir: SporTV 2 / Globo / SporTV3

Segunda-feira (7)
17h — Corinthians x Cruzeiro — Canindé
Onde assistir: SporTV

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