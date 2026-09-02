Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações

Real Madrid e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pelo jogo de volta da terceira fase classificatória da UEFA Champions League Feminina 2026/27. O duelo vale uma vaga na fase de liga da competição.

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O Real Madrid chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, disputado na Holanda. Com o resultado, as espanholas podem até perder por um gol de diferença para avançar. O Ajax, por sua vez, precisa vencer por pelo menos dois gols para levar a disputa ao limite.

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Onde assistir a Real Madrid x Ajax?

Real Madrid x Ajax, nesta quarta-feira (2), às 15h (de Brasília), terá acompanhamento em tempo real do Lance!. A partida também terá transmissão pelo Real Madrid TV, de acordo com a programação divulgada na Espanha.

📺 Onde assistir: Real Madrid TV

Real Madrid TV 🏆 Competição: UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória

UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória 📅 Data: quarta-feira, 2 de setembro de 2026

quarta-feira, 2 de setembro de 2026 ⏰ Horário: 15h (de Brasília)

15h (de Brasília) 📍 Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, Madri

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Real Madrid Feminino: Misa Rodríguez; Shei García, Rocío Gálvez, María Méndez e Olga Carmona; Teresa Abelleira, Sandie Toletti e Caroline Weir; Athenea del Castillo, Signe Bruun e Linda Caicedo.

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🔴 Ajax Feminino: F. Liefting; S. Spitse, A. Knol, A. Visscher e E. Touon; S. Kees e J. van Hensbergen; X. Kip, N. Noordam e M. van Koppen; K. Snoeijs.

Onde assistir ao vivo a partida entre Real Madrid e Ajax pela Champions League Feminina (Arte / Lance!)

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