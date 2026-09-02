Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalações
Veja também escalações, transmissão e outras informações do jogo válido Champions League Feminina
Real Madrid e Ajax se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 15h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri, pelo jogo de volta da terceira fase classificatória da UEFA Champions League Feminina 2026/27. O duelo vale uma vaga na fase de liga da competição.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O Real Madrid chega em vantagem após vencer o jogo de ida por 2 a 0, disputado na Holanda. Com o resultado, as espanholas podem até perder por um gol de diferença para avançar. O Ajax, por sua vez, precisa vencer por pelo menos dois gols para levar a disputa ao limite.
Onde assistir a Real Madrid x Ajax?
Real Madrid x Ajax, nesta quarta-feira (2), às 15h (de Brasília), terá acompanhamento em tempo real do Lance!. A partida também terá transmissão pelo Real Madrid TV, de acordo com a programação divulgada na Espanha.
- 📺 Onde assistir: Real Madrid TV
- 🏆 Competição: UEFA Champions League Feminina – 3ª fase classificatória
- 📅 Data: quarta-feira, 2 de setembro de 2026
- ⏰ Horário: 15h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Alfredo Di Stéfano, Madri
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Real Madrid Feminino: Misa Rodríguez; Shei García, Rocío Gálvez, María Méndez e Olga Carmona; Teresa Abelleira, Sandie Toletti e Caroline Weir; Athenea del Castillo, Signe Bruun e Linda Caicedo.
🔴 Ajax Feminino: F. Liefting; S. Spitse, A. Knol, A. Visscher e E. Touon; S. Kees e J. van Hensbergen; X. Kip, N. Noordam e M. van Koppen; K. Snoeijs.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Onde Assistir
Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League FemininaHá 1 hora
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (02/09/2026)Há 2 horas
Onde Assistir
Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações da partida pelo BrasileirãoHá 17 horas
Onde Assistir
Vitória x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Copa do BrasilHá 17 horas
Onde Assistir
Santos x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Copa do BrasilHá 18 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (01/09/2026)Há 1 dia
Mais LANCE!