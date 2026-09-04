Brasileirão Feminino começa decisão das quartas de final nesta sexta-feira; veja o que está em jogo
Quartas de final entram na reta decisiva, com Palmeiras x Bahia abrindo os jogos de volta e chaveamento das semifinais já definido
As quartas de final do Brasileirão Feminino começam a definir os semifinalistas nesta sexta-feira (4). Depois dos quatro jogos de ida, disputados entre sábado (29) e segunda-feira (31), Palmeiras e Bahia fazem o primeiro jogo de volta nesta noite, enquanto os outros três confrontos serão decididos no fim de semana.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Embora os confrontos ainda estejam na reta decisiva, o chaveamento das semifinais já é conhecido. O vencedor de São Paulo x Grêmio enfrenta quem avançar de Ferroviária x Flamengo. Do outro lado, o classificado de Corinthians x Cruzeiro encara o vencedor de Palmeiras x Bahia.
A partida entre Palmeiras e Bahia será disputada às 21h30, na Arena Barueri. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena Fonte Nova. Com o resultado, quem vencer avança à semifinal, enquanto um novo empate leva a definição para os critérios previstos no regulamento. A transmissão fica por conta do Sportv, NSports e TV Brasil. ➡️Clique para assistir no Sportv
No sábado (5), serão disputados mais dois jogos de volta. Às 16h30, a Ferroviária recebe o Flamengo, na Fonte Luminosa. O time carioca venceu a partida de ida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar. As donas da casa, por outro lado, precisam vencer para reverter a vantagem.
No mesmo horário, São Paulo e Grêmio se enfrentam no Brinco de Ouro. As equipes empataram sem gols no primeiro duelo, em Caxias do Sul. Assim, quem vencer garante a classificação, enquanto um novo empate leva a decisão para os critérios previstos no regulamento.
A última vaga será definida na segunda-feira (7), quando Corinthians e Cruzeiro se enfrentam às 17h, no Canindé. As Brabas venceram o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque nos acréscimos, e jogam pelo empate. O Cruzeiro precisa vencer para avançar.
Jogos de volta das quartas de final
Sexta-feira (4)
21h30 — Palmeiras x Bahia — Arena Barueri
Onde assistir: Sportv, TV Brasil e N Sports
➡️Clique para assistir no Sportv
Sábado (5)
16h30 — Ferroviária x Flamengo — Fonte Luminosa
Onde assistir: SporTV / Globo / TV Brasil / Youtube UOL / GETV
16h30 — São Paulo x Grêmio — Brinco de Ouro
Onde assistir: SporTV 2 / Globo / SporTV3
Segunda-feira (7)
17h — Corinthians x Cruzeiro — Canindé
Onde assistir: SporTV
Chaveamento das semifinais
- Vencedor de São Paulo x Grêmio x vencedor de Ferroviária x Flamengo
- Vencedor de Corinthians x Cruzeiro x vencedor de Palmeiras x Bahia
Como foram os jogos de ida
- Flamengo 1 x 0 Ferroviária
- Grêmio 0 x 0 São Paulo
- Cruzeiro 0 x 1 Corinthians
- Bahia 1 x 1 Palmeiras
➡️Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino
Artilharia
A liderança da artilharia do Brasileirão Feminino é de Marília, do Cruzeiro, com 10 gols. Bia Zaneratto, do Palmeiras, aparece logo atrás, com nove. Raquel, do Bahia, soma oito gols e ocupa a terceira posição. Entre as principais goleadoras também estão Brena, do Palmeiras, e Rafa Mineira, do Bragantino, com sete gols cada.
Com a competição ainda em disputa, Marília, Bia Zaneratto e Raquel seguem com chances de ampliar a marca e terminar o Brasileirão Feminino na liderança da artilharia. As três continuam na competição e podem marcar nas quartas de final e nas fases seguintes. Rafa Mineira, do Bragantino, também soma sete gols, mas já não está na disputa pelo título e, por isso, não pode mais aumentar sua marca.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Feminino
Futebol feminino bate recorde histórico em transferênciasHá 21 horas
Futebol Feminino
Corinthians confirma venda de Leticia Teles ao Al Qadsiah, da Arábia SauditaHá 23 horas
Futebol Feminino
Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão FemininoHá 2 dias
Onde Assistir
Real Madrid x Ajax: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Onde Assistir
Real Sociedad x Chelsea: onde assistir ao jogo da Champions League FemininaHá 2 dias
Futebol Feminino
Bahia e Palmeiras empatam na ida das quartas do Brasileirão FemininoHá 3 dias
Mais LANCE!