As quartas de final do Brasileirão Feminino começam a definir os semifinalistas nesta sexta-feira (4). Depois dos quatro jogos de ida, disputados entre sábado (29) e segunda-feira (31), Palmeiras e Bahia fazem o primeiro jogo de volta nesta noite, enquanto os outros três confrontos serão decididos no fim de semana.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Embora os confrontos ainda estejam na reta decisiva, o chaveamento das semifinais já é conhecido. O vencedor de São Paulo x Grêmio enfrenta quem avançar de Ferroviária x Flamengo. Do outro lado, o classificado de Corinthians x Cruzeiro encara o vencedor de Palmeiras x Bahia.

continua após a publicidade

A partida entre Palmeiras e Bahia será disputada às 21h30, na Arena Barueri. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena Fonte Nova. Com o resultado, quem vencer avança à semifinal, enquanto um novo empate leva a definição para os critérios previstos no regulamento. A transmissão fica por conta do Sportv, NSports e TV Brasil. ➡️Clique para assistir no Sportv

No sábado (5), serão disputados mais dois jogos de volta. Às 16h30, a Ferroviária recebe o Flamengo, na Fonte Luminosa. O time carioca venceu a partida de ida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar. As donas da casa, por outro lado, precisam vencer para reverter a vantagem.

continua após a publicidade

No mesmo horário, São Paulo e Grêmio se enfrentam no Brinco de Ouro. As equipes empataram sem gols no primeiro duelo, em Caxias do Sul. Assim, quem vencer garante a classificação, enquanto um novo empate leva a decisão para os critérios previstos no regulamento.

A última vaga será definida na segunda-feira (7), quando Corinthians e Cruzeiro se enfrentam às 17h, no Canindé. As Brabas venceram o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque nos acréscimos, e jogam pelo empate. O Cruzeiro precisa vencer para avançar.

continua após a publicidade

Vic Albuquerque comemora gol, que deu vantagem ao Corinthians no Brasileirão

Jogos de volta das quartas de final

Sexta-feira (4)

21h30 — Palmeiras x Bahia — Arena Barueri

Onde assistir: Sportv, TV Brasil e N Sports

➡️Clique para assistir no Sportv

Sábado (5)

16h30 — Ferroviária x Flamengo — Fonte Luminosa

Onde assistir: SporTV / Globo / TV Brasil / Youtube UOL / GETV

16h30 — São Paulo x Grêmio — Brinco de Ouro

Onde assistir: SporTV 2 / Globo / SporTV3

Segunda-feira (7)

17h — Corinthians x Cruzeiro — Canindé

Onde assistir: SporTV

Chaveamento das semifinais

Vencedor de São Paulo x Grêmio x vencedor de Ferroviária x Flamengo

Vencedor de Corinthians x Cruzeiro x vencedor de Palmeiras x Bahia

Como foram os jogos de ida

Flamengo 1 x 0 Ferroviária

Grêmio 0 x 0 São Paulo

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians

Bahia 1 x 1 Palmeiras

➡️Como foram os jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino

Artilharia

A liderança da artilharia do Brasileirão Feminino é de Marília, do Cruzeiro, com 10 gols. Bia Zaneratto, do Palmeiras, aparece logo atrás, com nove. Raquel, do Bahia, soma oito gols e ocupa a terceira posição. Entre as principais goleadoras também estão Brena, do Palmeiras, e Rafa Mineira, do Bragantino, com sete gols cada.

Com a competição ainda em disputa, Marília, Bia Zaneratto e Raquel seguem com chances de ampliar a marca e terminar o Brasileirão Feminino na liderança da artilharia. As três continuam na competição e podem marcar nas quartas de final e nas fases seguintes. Rafa Mineira, do Bragantino, também soma sete gols, mas já não está na disputa pelo título e, por isso, não pode mais aumentar sua marca.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.