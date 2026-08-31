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Bahia e Palmeiras empatam na ida das quartas do Brasileirão Feminino

Equipes decidem a vaga na semifinal em 4 de setembro, na Arena Crefisa Barueri

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 23:25
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino
Bahia e Palmeiras empataram em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Bahia e Palmeiras ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira (31), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Brena colocou as Palestrinas em vantagem no primeiro tempo, mas Wendy marcou para o Bahia e deixou o placar igual ainda antes do intervalo.

A definição do confronto ficou para o segundo jogo, marcado para 4 de setembro, às 21h30, na Arena Crefisa Barueri. Em caso de novo empate no placar agregado, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

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Quem avançar entre Bahia e Palmeiras terá pela frente o vencedor de Corinthians e Cruzeiro na semifinal do Brasileirão Feminino.

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Como foi Bahia x Palmeiras?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi movimentado e equilibrado na Fonte Nova, com as duas equipes alternando momentos de pressão. O Palmeiras criou as melhores oportunidades e parou em boas defesas de Yanne, que evitou gols em finalizações de Brena e Tainá Maranhão. O Bahia também levou perigo em algumas chegadas, mas encontrou dificuldades para superar a defesa palmeirense.

Aos 28 minutos, Brena aproveitou espaço na entrada da área e acertou um chute colocado para abrir o placar para as Palestrinas. O Bahia reagiu nos minutos finais e conseguiu o empate aos 44, quando Wendy recebeu de Raquel após contra-ataque e finalizou sem chances para Kate Tapia.

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Ângela, jogadora do Bahia durante partida contra o Palmeiras no estádio Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro Feminino 2026.
Ângela, jogadora do Bahia durante partida contra o Palmeiras no estádio Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro Feminino 2026. (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Palmeiras novamente buscando o ataque. Logo aos dois minutos, Tainá Maranhão recebeu na área, limpou a marcação e finalizou cruzado, mas a bola passou perto. As Palestrinas seguiram pressionando e, aos 14 minutos, tiveram um pênalti a favor após Tainá ser derrubada na área. Bia Zaneratto foi para a cobrança, mas Yanne acertou o canto e defendeu, mantendo o empate.

Depois da penalidade, o Bahia passou a explorar mais os contra-ataques. Aos 31 minutos, Tainá Maranhão voltou a levar perigo e obrigou Yanne a trabalhar em uma finalização cruzada. Pouco depois, Dan Nunes recebeu em velocidade, entrou na área, mas bateu para fora. Na reta final, Duda Tosti ainda caiu na área após uma dividida e pediu pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

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Yanne foi decisiva para o Bahia, a goleira apareceu bem ao longo da partida e ainda defendeu o pênalti cobrado por Bia Zaneratto no segundo tempo.

Deu aula 🏅

Brena apareceu bem no meio-campo, marcou o gol do Palmeiras e foi uma das jogadoras mais perigosas das Palestrinas durante a partida.

Ficou abaixo 📉

Bia Zaneratto teve boas oportunidades, mas ficou marcada pelo pênalti desperdiçado no segundo tempo, quando o Palmeiras poderia ter retomado a vantagem.

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Tudo sobre a partida entre Bahia x Palmeiras:

✅ FICHA TÉCNICA
Bahia 1 🆚 1 Palmeiras
Brasileirão Feminino 2026 – Quartas de Final (Jogo de Ida)
📆 Data e horário: segunda-feira, 31 de agosto de 2026, às 21h30 (de Brasília).
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
👁️ Onde assistir: SporTV, TV Brasil e N Sports.
🕴️ Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE).
🚩 Assistentes: Vanessa Santos Azevedo (SE) e Aline Risso (SC).
📺 VAR: Adriano Milczvski (PR).

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⚽ESCALAÇÕES

🟦🟥 Bahia (Técnico: Felipe Freitas)
Yanne Lopes; Mila Santos, Aila Santana, Tchula e Carol Martins; Suelen, Angela, Raquel e Cassia; Roque e Wendy.

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🟢⚪ Palmeiras (Técnica: Rosana Augusto)
Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Brena Carolina e Bia Zaneratto; Taina Maranhão, Pati Maldaner e Emily Assis; Andressinha, Lorena Benítez e Raissa Bahia.

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