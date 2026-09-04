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Camilla Orlando projeta estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina Sub-20: 'Melhores expectativas'

Seleção Brasileira enfrenta a Tanzânia neste sábado (5), às 10h, pela primeira rodada da competição na Polônia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 16:08
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Camilla Orlando orienta jogadoras da Seleção em campo com prancheta na mão
Camilla Orlando dá orientações à Seleção em campo (Foto: Créditos: Luciana Vermell/CBF)

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 está pronta para iniciar a caminhada na Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (4), a equipe comandada por Camilla Orlando realizou os últimos ajustes antes da estreia diante da Tanzânia, marcada para este sábado (5), às 10h (de Brasília), em Bielsko-Biala, na Polônia.

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Às vésperas do primeiro compromisso no Mundial, a treinadora destacou a expectativa para o início da competição e ressaltou a importância de manter o foco em cada partida. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Tanzânia, Canadá e Inglaterra.

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— Estamos com as melhores expectativas. Estrear em uma Copa do Mundo é um momento muito especial e a gente não vê a hora de jogar, porque é o que a gente veio fazer aqui. As expectativas são boas, mas sabemos que temos que ir passo a passo — afirmou Camilla.

Apesar de pensar em uma campanha longa no torneio, a técnica reforçou que a Seleção está concentrada inicialmente nos três adversários da fase de grupos.

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— Neste momento não estamos pensando nada além de Tanzânia, Canadá e Inglaterra. Esse é o nosso foco, mas também é claro que estamos sonhando em chegar muito longe com essa Seleção.

Camilla destaca geração brasileira

A treinadora também avaliou o grupo de jogadoras que representa o Brasil na Copa do Mundo Sub-20. O elenco reúne atletas nascidas em 2006, 2007 e 2008, que passaram por diferentes etapas das categorias de base e algumas já possuem experiência no futebol profissional.

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Para Camilla, o processo de formação vivido pelas atletas pode ser um diferencial durante a competição.

— Essa é uma geração com a formação completa, que jogou o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 e a Copinha. São atletas que já transitam no profissional de seus clubes.

A técnica espera que a equipe consiga representar uma nova fase do futebol feminino brasileiro e aproveitar a experiência adquirida ao longo da formação.

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— Então a gente espera que essa geração também consiga representar esse novo momento do futebol feminino brasileiro.

camilla orlando orienta atleta com a bola na mão
Camilla Orlando será responsável pelo Brasil rumo ao título inédito na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/CBF)

Brasil busca título inédito

A Seleção chega à Polônia com o objetivo de conquistar pela primeira vez o Mundial Feminino Sub-20. O Brasil participou de todas as edições da competição e tem como melhores resultados os terceiros lugares conquistados em 2006 e 2022.

Antes da estreia, a equipe também carrega a confiança de ter conquistado o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 em fevereiro deste ano, garantindo a classificação para o Mundial. O título continental foi o 11º do Brasil na competição. Agora, a equipe inicia uma nova caminhada em busca da taça que ainda falta na categoria.

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Onde assistir a Brasil x Tanzânia

Brasil e Tanzânia se enfrentam neste sábado (5), às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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