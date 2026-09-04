A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 está pronta para iniciar a caminhada na Copa do Mundo da categoria. Nesta sexta-feira (4), a equipe comandada por Camilla Orlando realizou os últimos ajustes antes da estreia diante da Tanzânia, marcada para este sábado (5), às 10h (de Brasília), em Bielsko-Biala, na Polônia.

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Às vésperas do primeiro compromisso no Mundial, a treinadora destacou a expectativa para o início da competição e ressaltou a importância de manter o foco em cada partida. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Tanzânia, Canadá e Inglaterra.

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— Estamos com as melhores expectativas. Estrear em uma Copa do Mundo é um momento muito especial e a gente não vê a hora de jogar, porque é o que a gente veio fazer aqui. As expectativas são boas, mas sabemos que temos que ir passo a passo — afirmou Camilla.

Apesar de pensar em uma campanha longa no torneio, a técnica reforçou que a Seleção está concentrada inicialmente nos três adversários da fase de grupos.

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— Neste momento não estamos pensando nada além de Tanzânia, Canadá e Inglaterra. Esse é o nosso foco, mas também é claro que estamos sonhando em chegar muito longe com essa Seleção.

Camilla destaca geração brasileira

A treinadora também avaliou o grupo de jogadoras que representa o Brasil na Copa do Mundo Sub-20. O elenco reúne atletas nascidas em 2006, 2007 e 2008, que passaram por diferentes etapas das categorias de base e algumas já possuem experiência no futebol profissional.

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Para Camilla, o processo de formação vivido pelas atletas pode ser um diferencial durante a competição.

— Essa é uma geração com a formação completa, que jogou o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 e a Copinha. São atletas que já transitam no profissional de seus clubes.

A técnica espera que a equipe consiga representar uma nova fase do futebol feminino brasileiro e aproveitar a experiência adquirida ao longo da formação.

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— Então a gente espera que essa geração também consiga representar esse novo momento do futebol feminino brasileiro.

Camilla Orlando será responsável pelo Brasil rumo ao título inédito na Copa do Mundo Feminina Sub-20 (Foto: Luciana Vermell/CBF)

Brasil busca título inédito

A Seleção chega à Polônia com o objetivo de conquistar pela primeira vez o Mundial Feminino Sub-20. O Brasil participou de todas as edições da competição e tem como melhores resultados os terceiros lugares conquistados em 2006 e 2022.

Antes da estreia, a equipe também carrega a confiança de ter conquistado o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 em fevereiro deste ano, garantindo a classificação para o Mundial. O título continental foi o 11º do Brasil na competição. Agora, a equipe inicia uma nova caminhada em busca da taça que ainda falta na categoria.

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Onde assistir a Brasil x Tanzânia

Brasil e Tanzânia se enfrentam neste sábado (5), às 10h (de Brasília), no Estádio de Bielsko-Biala, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pela CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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