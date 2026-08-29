Nat Vendito destaca força coletiva da Ferroviária antes de duelo com Flamengo Flamengo e Ferroviária se enfrentam pelas quartas do Brasileirão Feminino

A Ferroviária enfrenta o Flamengo neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Quarta colocada na primeira fase, com 31 pontos, a equipe de Araraquara terá pela frente um Flamengo que terminou logo atrás, na quinta posição, com 30. Antes da abertura do mata-mata, Nat Vendito, camisa 9 da Ferroviária, destacou a evolução do time ao longo do campeonato e a força do coletivo.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A meio-campista chega ao confronto com papel importante na criação das jogadas. Apesar de atuar no meio-campo, Nat utiliza a camisa 9 e explica que sua contribuição para a equipe não se resume aos gols.

continua após a publicidade

— Avalio de forma positiva o nosso desempenho de modo geral até aqui, fomos crescendo ao longo da competição e evoluindo. E esse resultado mostra a força do nosso coletivo. Cito como exemplo jogos nos quais saímos com um revés inicialmente e, lutando até o final, conseguimos somar três pontos na tabela.

Nat Vendito explica papel com a camisa 9

Com a função de participar da construção ofensiva, Nat Vendito aparece como uma das figuras de criação da Ferroviária na competição. A jogadora entende que o número estampado nas costas aumenta a cobrança por gols, mas vê sua função de maneira mais ampla dentro do esquema da equipe.

continua após a publicidade

— Como uma "camisa 9", sei que existe uma expectativa muito grande em relação aos gols, mas também entendo que meu papel vai muito além de finalizar. Gosto de participar da construção, encontrar minhas companheiras e criar situações para que a equipe chegue ao gol, contribuindo de forma coletiva para o nosso objetivo.

Ferroviária chega invicta desde abril

A equipe paulista chega às quartas de final com uma sequência positiva no Brasileiro. A Ferroviária não perde na competição desde abril e terminou a primeira fase à frente do Flamengo, garantindo o direito de disputar o segundo jogo do confronto em Araraquara.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Flamengo chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-MG na última rodada da fase inicial.

Para Nat, o momento da competição exige atenção aos detalhes, já que a rotina de jogos e viagens reduz o tempo disponível para treinos. A meio-campista também aponta o aspecto psicológico como um dos fatores que podem definir a disputa.

— Vejo que agora é um momento no qual acabamos treinando menos, por conta da rotina de jogos e viagens, então os ajustes são bem pontuais. Estamos preparadas em todos os quesitos e temos nossa identidade de jogo e grupo bem construída. Acho que o fator mental nessas decisões faz muita diferença e estamos cada vez mais fortalecidas para as decisões.

continua após a publicidade

Flamengo e Ferroviária começam disputa neste sábado

Flamengo e Ferroviária se enfrentam às 16h30 deste sábado (29), no Estádio Luso-Brasileiro, pelo primeiro jogo das quartas de final. A partida de volta será disputada em Araraquara, com a Ferroviária tendo o mando por ter terminado a primeira fase em posição superior.

O confronto será decidido em dois jogos. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na semifinal será definida nos pênaltis. A partir das quartas de final, o Brasileirão Feminino também conta com o auxílio do VAR.

continua após a publicidade

Nat Vendito comemorando gol pela Ferroviária (Foto: Reprodução/Instagram)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições