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Leidiane projeta Grêmio x São Paulo pelas quartas do Brasileirão

Atacante destaca evolução do Tricolor ao longo da primeira fase

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 08:30
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Leidiane em pé com camisa do Grêmio
Leidiane em ação pelo Grêmio (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O Grêmio começa neste sábado (29) a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor Gaúcho recebe o São Paulo, às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das quartas de final. Antes do confronto, a atacante Leidiane destacou a evolução da equipe durante a primeira fase e projetou um duelo equilibrado contra o time paulista.

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A classificação para o mata-mata foi confirmada na última rodada da fase inicial. O Grêmio terminou na oitava colocação, com 27 pontos, após oito vitórias, três empates e seis derrotas. Para Leidiane, o crescimento apresentado pelo time ao longo da competição foi importante para garantir a vaga entre os oito melhores.

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— Essa classificação foi muito importante para nós, como coletivo mesmo. A gente veio se fortalecendo no decorrer da competição e sabíamos aonde poderíamos chegar com muita entrega e muito trabalho. Estamos confiantes no trabalho que vem sendo feito, a Jessica procura passar isso para nós todos os dias, ajustando e melhorando o que é importante para o jogo — destacou.

Titular em 15 das 17 partidas disputadas pelo Grêmio na primeira fase, Leidiane também teve participação direta nos resultados da equipe. A atacante marcou dois gols e deu duas assistências durante a campanha.

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Agora, a jogadora terá pela frente uma disputa de 180 minutos contra o São Paulo. O primeiro encontro será em Caxias do Sul, onde o Grêmio espera aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem antes da partida decisiva.

A atacante reconhece a qualidade do adversário e espera dois jogos marcados pelo equilíbrio.

— Estamos ansiosas por essas duas partidas, sabemos da qualidade do São Paulo. Serão dois jogos muito difíceis e bem estudados. Mas a gente veio trabalhando nessa semana para podermos já começar com o pé direito nesse primeiro jogo, sendo em casa e com o apoio da nossa torcida, o que será fundamental — completou.

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Grêmio recebe São Paulo neste sábado

O Grêmio enfrenta o São Paulo neste sábado (29), às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino.

A partida de volta está prevista para o sábado seguinte, também às 16h30, mas o local ainda não foi definido. O vencedor do confronto garante uma vaga nas semifinais da competição.

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Leidiane fazendo movimento de chute
Leidiane em ação pelo Grêmio (Foto: Caroline Motta/Grêmio FBPA)

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