AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da China pela F1 2026
Sessão definirá a segunda pole position da temporada de 2026
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A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 13 e 15 de março. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da China para o treino livre e a corrida sprint e, na madrugada deste sábado (14), formaram o grid de largada.
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Tempo real da classificação do GP da China de F1
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Expectativas para Bortoleto
Há dois anos, a Sauber somou apenas três pontos durante toda a temporada. Com a chegada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, o cenário mudou e até um pódio foi conquistado. Ao todo, foram 70 pontos registrados pela equipe em 2025, número que mostra uma evolução significativa. Apesar disso, é importante entender que a disputa pelo topo ainda não deve estar no horizonte imediato, permanecendo nas mãos das quatro grandes equipes: McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.
A expectativa para a atual temporada segue sendo pontuar com regularidade. Manter-se entre as dez primeiras posições do grid já seria um indicativo de que o planejamento de longo prazo começa a dar resultados. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo: 2026 marca a estreia de um novo regulamento e de uma geração de carros inédita, o que exige adaptação dos pilotos e das equipes na disputa por posições.
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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