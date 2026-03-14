A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 13 e 15 de março. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da China para o treino livre e a corrida sprint e, na madrugada deste sábado (14), formaram o grid de largada.

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Tempo real da classificação do GP da China de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Como foram os treinos livres?

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Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Expectativas para Bortoleto

Há dois anos, a Sauber somou apenas três pontos durante toda a temporada. Com a chegada de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, o cenário mudou e até um pódio foi conquistado. Ao todo, foram 70 pontos registrados pela equipe em 2025, número que mostra uma evolução significativa. Apesar disso, é importante entender que a disputa pelo topo ainda não deve estar no horizonte imediato, permanecendo nas mãos das quatro grandes equipes: McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.

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A expectativa para a atual temporada segue sendo pontuar com regularidade. Manter-se entre as dez primeiras posições do grid já seria um indicativo de que o planejamento de longo prazo começa a dar resultados. Isso também precisa ser analisado dentro de um contexto mais amplo: 2026 marca a estreia de um novo regulamento e de uma geração de carros inédita, o que exige adaptação dos pilotos e das equipes na disputa por posições.

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto drives during the qualifying session of the Formula One Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in Shanghai on March 22, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP)

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